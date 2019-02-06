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 Судью из Днепропетровской области, который не предоставил электронную декларацию, судят в Киеве, - САП

6 февраля 2019 года в Соломенском районном суде Киева состоялось судебное заседание в уголовном производстве по обвинению судьи апелляционного суда Днепропетровской области в непредставлении деклараций лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренных Законом Украины "О предотвращении коррупции".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении САП в Фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Во время судебного заседания прокурором объявлен обвинительный акт и судом в соответствии с ст. 349 УПК Украины установлен объем и порядок исследования доказательств.

Следующее заседание назначено на 14:30 ч. 27 марта 2019.

Напомним, что обвинительный акт в отношении судьи апелляционного суда Днепропетровской области по ст.366-1 УК Украины направлено в суд еще 12 февраля 2018".

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Источник: https://censor.net.ua/n3110345
 
   
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напишите если что то присудят, а так чего ради мозги бередить.
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ну може людина забула, так що зразу - засудити? а хто ж в судах працюватиме?
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нихто - если им не заносить - желающих будет в разы менее Судью из Днепропетровской области, который не предоставил электронную декларацию, судят в Киеве, - САП - Цензор.НЕТ 304
мудьи к себе никаво не пускают Судью из Днепропетровской области, который не предоставил электронную декларацию, судят в Киеве, - САП - Цензор.НЕТ 7042
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напишите если что то присудят, а так чего ради мозги бередить.
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ну може людина забула, так що зразу - засудити? а хто ж в судах працюватиме?
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нихто - если им не заносить - желающих будет в разы менее
мудьи к себе никаво не пускают Судью из Днепропетровской области, который не предоставил электронную декларацию, судят в Киеве, - САП - Цензор.НЕТ 7042
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Совершенно верно - до 27 марта очень даже успеет передать дела и спаковать чемоданы!
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ЯНУКОВИЧ В ШОКЕ: ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО КИНУЛА НА ДЕНЬГИ ШКОЛЬНИКОВ В ДНЕПРЕ - You Tube .Олешко.
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Надеюсь суд будет тянутся пока не отменять мораторий на смертную казнь за коррупцию и казнокрадство.
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Судью из Днепропетровской области, который не предоставил электронную декларацию, судят в Киеве, - САП

Все верно. Для таких чиновников, что главное? Для себя родимых таблица умножения. Но что бы им оставаться нужно знать таблицу деления. Она не так приятна, но необходима ...
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Украинец не будь тупым!
Очередной развод - под выборы нарисовали эпизод чтобы звучало слово Днепропетровск.
По сути ни в статье ни в деле ничего нет.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСудью из Днепропетровской области, который не предоставил электронную декларацию, судят в Киеве, - САП
 
 
 
 
 
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