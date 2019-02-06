 Судью из Днепропетровской области, который не предоставил электронную декларацию, судят в Киеве, - САП

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении САП в Фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Во время судебного заседания прокурором объявлен обвинительный акт и судом в соответствии с ст. 349 УПК Украины установлен объем и порядок исследования доказательств.

Следующее заседание назначено на 14:30 ч. 27 марта 2019.

Напомним, что обвинительный акт в отношении судьи апелляционного суда Днепропетровской области по ст.366-1 УК Украины направлено в суд еще 12 февраля 2018".

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