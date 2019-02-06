 Судью из Днепропетровской области, который не предоставил электронную декларацию, судят в Киеве, - САП

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении САП в Фейсбуке.
В сообщении отмечается: "Во время судебного заседания прокурором объявлен обвинительный акт и судом в соответствии с ст. 349 УПК Украины установлен объем и порядок исследования доказательств.
Следующее заседание назначено на 14:30 ч. 27 марта 2019.
Напомним, что обвинительный акт в отношении судьи апелляционного суда Днепропетровской области по ст.366-1 УК Украины направлено в суд еще 12 февраля 2018".
мудьи к себе никаво не пускают
Все верно. Для таких чиновников, что главное? Для себя родимых таблица умножения. Но что бы им оставаться нужно знать таблицу деления. Она не так приятна, но необходима ...
Очередной развод - под выборы нарисовали эпизод чтобы звучало слово Днепропетровск.
По сути ни в статье ни в деле ничего нет.