 Налоговики добились от киевского коммунального предприятия возмещения государству 4,3 млн грн нанесенного ущерба

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства под процессуальным руководством прокуратуры города было установлено, что руководитель одного из столичных коммунальных предприятий умышленно скрыл от налогообложения суммы непогашенной задолженности предприятия перед другими субъектами хозяйствования, по которым истек срок исковой давности.

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Учитывая, что нанесенные государству убытки возмещены в полном объеме, судом будет решаться вопрос об освобождении виновника от уголовной ответственности.