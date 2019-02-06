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Все про:Киев (17109) налоговая милиция (1519) ГФС (3077)

 Налоговики добились от киевского коммунального предприятия возмещения государству 4,3 млн грн нанесенного ущерба

Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в г. Киеве обеспечили возмещение в бюджет 4,3 млн грн нанесенного ущерба.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства под процессуальным руководством прокуратуры города было установлено, что руководитель одного из столичных коммунальных предприятий умышленно скрыл от налогообложения суммы непогашенной задолженности предприятия перед другими субъектами хозяйствования, по которым истек срок исковой давности.

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Учитывая, что нанесенные государству убытки возмещены в полном объеме, судом будет решаться вопрос об освобождении виновника от уголовной ответственности.

Источник: https://censor.net.ua/n3110341
 
 
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бились бились и добились, а там как воровали так и будет воровать.
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насколько я понимаю, деятельность коммунального предприятия финансируется громадой, то есть налогоплательщиками. соответственно, 4,3млн в пользу бюджета взяли из кармана налогоплательщиков
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та да...вже бізнеси приватні всі поруйнували і взялися за комунальні підприємства.
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Налоговики добились от киевского коммунального предприятия возмещения государству 4,3 млн грн нанесенного ущерба

Народ. Вы поняли. За то что Вас обокрали, ваши деньги вернули не вам а государству в бюджет.
От ........ вам большое спасибо.
Как воруют деньги из бюджета «Медуза» рассказывает об ...
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