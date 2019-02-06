 Если лингвистически-семантическая экспертиза покажет, что Медведчук своими заявлениями поддерживает террористов, то будет решение процессуального характера, - Луценко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил журналистам Юрий Луценко, после участия в заседании профильного комитета Рады.
По его словам, предстоит экспертиза по высказываниям Медведчука.
"Если лингвистически-семантическая экспертиза покажет, что господин Медведчук, или кто-то другой, например, Мураев, предоставляет своими заявлениями информационную поддержку действиям террористических организаций на временно оккупированных территориях, тогда следователь примет решение процессуального характера"
Луценко отметил, что детально анализирует высказывания Медведчука на протяжении года, "но только во время съезда оппозиционного блока "За життя" он задекларировал те же намерения, которые декларируются в Москве".
"Разговоры про Минский план, про возможность автономного статуса в составе унитарного государства еще можно было бы воспринимать. Но заявление, что на Донбассе должны быть созданы правительство и парламент, в моем понимании, точно не является предметом минских соглашений и точно совпадает с тем, чего хотят в Москве и реализуют в оккупированных Донецке и Луганске", - подчеркнул Луценко.
Он продолжил: "Поэтому в этот раз заявление Медведчука вызвало особенное внимание. Я пока не могу его обвинять. Но то, что экспертиза необходима это факт".
Генпрокурор добавил, что экспертиза является независимой, поэтому сложно говорить о сроках ее окончания.
"По моему мнению, быстрая экспертиза очень важна, так как избирательный процесс нельзя превратить на сцену для озвучивания просепаратистских мнений", - резюмировал Луценко.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 5 февраля ГПУ по обращению народного депутата Андрея Тетерука (фракция "НФ") внесла в ЕРДР сведения о совершении председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком уголовных преступлений - посягательстве на территориальную целостность Украины и государственной измене.
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Позднее стало известно, что материалы уголовного следствия против Медведчука будут по подследственности переданы СБУ.
Наприкінці січня 2015 року Головним управлінням по боротьбі з організованою злочинністю МВС України Іванющенко був оголошений у розшук[9].
Генпрокуратура підозрює його в організації розтрати чужого майна та незаконному збагаченні в особливо великих розмірах за такими статтями кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 27 (види співучасників);ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна в особливо великих розмірах);ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою).
З поля зору правоохоронців він зник 15 грудня 2014 року. Глава міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що Іванющенко організовував і фінансував «тітушок», які викрадали, били і вбивали активістів Євромайдану в лютому 2014 року[10].
У січні український суд наклав арешт на належні Іванющенко грошові кошти в сумі понад 72 млн швейцарських франків, що зберігаються на його рахунках у банках Швейцарії. Генеральна прокуратура заарештувала його рахунки в банках України та автопарк, а для накладення арешту на грошові кошти за кордоном були направлені запити про міжнародно-правової допомоги в Латвію, Монако і Швейцарію.
Депутат ВРУ Олег Недава, який відстоює інтереси Юрія Іванющенка, заявив про незаконність переслідування Іванющенка не дивлячись на те, що у слідства були докази його причетності до ряду злочинів[11].
28 лютого 2017 року стало відомо Верховний суд України закрив всі кримінальні провадження стосовно Юрія Іванющенка[12]. Ця подія викликала значний резонанс у суспільстві. Значну роль у припиненні переслідування олігарха зіграли Григорій Суркіс, який є його давнім партнером по бізнесу, і екс-Голова АП Борис Ложкін, якому також приписують тісні зв'язки з Іванющенко. За деякими данними закриття кримінального провадження коштувало Юрію Іванющенку третини його статку, який оцінюють у 200 мільйонів євро[13].
Генпрокурор добавил, что экспертиза является независимой, поэтому сложно говорить о сроках ее окончания. Источник: https://censor.net.ua/n3110339
А вы как думаете, когда сроки экспертизы закончаться?😉
Вообще непонятно - нахрена экспертиза? Это же есть на видео, он что от своих слов откпзывается? Это какой-то сюр!