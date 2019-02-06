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Все про:Луценко (7310) Медведчук (802) государственная измена (259)

 Если экспертиза покажет, что Медведчук своими заявлениями поддерживает террористов, то будет решение процессуального характера, - Луценко

Если лингвистически-семантическая экспертиза покажет, что кум Путина Виктор Медведчук своими заявлениями поддерживает террористов на Донбассе, то в отношении него будет принято решение процессуального характера.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил журналистам  Юрий Луценко, после участия в заседании профильного комитета Рады.

По его словам, предстоит экспертиза по высказываниям Медведчука.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Медведчука отреагировали на уголовное дело: "юридически ничтожный навет" от "политических одноклеточных"

"Если лингвистически-семантическая экспертиза покажет, что господин Медведчук, или кто-то другой, например, Мураев, предоставляет своими заявлениями информационную поддержку действиям террористических организаций на временно оккупированных территориях, тогда следователь примет решение процессуального характера"

Луценко отметил, что детально анализирует высказывания Медведчука на протяжении года, "но только во время съезда оппозиционного блока "За життя" он задекларировал те же намерения, которые декларируются в Москве".

"Разговоры про Минский план, про возможность автономного статуса в составе унитарного государства еще можно было бы воспринимать. Но заявление, что на Донбассе должны быть созданы правительство и парламент, в моем понимании, точно не является предметом минских соглашений и точно совпадает с тем, чего хотят в Москве и реализуют в оккупированных Донецке и Луганске", - подчеркнул Луценко. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пресс-секретарь Путина назвал дело против Медведчука "очередной политической репрессией"

Он продолжил: "Поэтому в этот раз заявление Медведчука вызвало особенное внимание. Я пока не могу его обвинять. Но то, что экспертиза необходима это факт".

Генпрокурор добавил, что экспертиза является независимой, поэтому сложно говорить о сроках ее окончания.

"По моему мнению, быстрая экспертиза очень важна, так как избирательный процесс нельзя превратить на сцену для озвучивания просепаратистских мнений", - резюмировал Луценко.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 5 февраля ГПУ по обращению народного депутата Андрея Тетерука (фракция "НФ") внесла в ЕРДР сведения о совершении председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком уголовных преступлений - посягательстве на территориальную целостность Украины и государственной измене.

Также на Цензор.НЕТ: У Медведчука отреагировали на уголовное дело: "юридически ничтожный навет" от "политических одноклеточных"

Позднее стало известно, что материалы уголовного следствия против Медведчука будут по подследственности переданы СБУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3110339
 
 
 Топ комментарии
 
а фонетическая будет ? или только лингвистически-семантическая? без фонологической и морфологической эффект не тот
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друзьям "пороха" и патриотам - медведчуку, допе, гепе, трухе, вилкулу, бойко, лукаш... - ВСЁ, остальным закон
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ну, йєслі всьо рішайє лінгвістічєскі-сімантічєска ікспердіза, то пошлі всі прокурви в дупу!!!
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"Если лингвистически-семантическая экспертиза покажет, что все мои высказывания - просто балабольство, то хряпну литру и уеду нахер на Сейшелы и ну вас всех в жо...", - Луценко
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- Я на службе. Если решат, что вы - Мюнхгаузен, я паду вам на грудь. Если решат, что вы - Мюллер, посажу за решётку. Вот и всё, что я могу для вас сделать.(с)
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Семантическая,лингвистическая ,синтаксическая . Много забот у генпрокурора ,он уже год анализирует чужие высказывания. Обвинений не выдвигал ,зарплату получал. Скорее всего отработал впустую.А ещё он сейчас изучает действия министров обороны за последние 30 лет. чеки изучает,стенограммы,приказы и поручения. Там без бутылки сам чёрт ногу сломит. Где личные вказивки министров ,а где работа Уряда и президента?
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Стосовно словесних заяв і підтримки то згадав анекдот (а може і реальна історія - не знаю точно).
В сільраду прийшла літня жіночка і вимагає у голови сільради вжити заходів стосовно сусідки оскільки остання показала їй дулю.
- Ну шановна ! Ну які ж заходи я можу стосовно сусідки вжити ? Дуля ж не заборонена законом.
- Ах не заборонена !!!! Ну нате вам дві !!
Показала дві дулі і пішла...
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А до этого, бл...ь, мертвечук молчал как рыба и кроме как "я вас на х..ю вертел" никогда ничего не говорил???
Пардон за мой французский прононс Если лингвистически-семантическая экспертиза покажет, что Медведчук своими заявлениями поддерживает террористов, то будет решение процессуального характера, - Луценко - Цензор.НЕТ 8348
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При таком большом скоплении людей живьем и плюс телеаудитория - нет, о разделении страны не говорил.
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Если лингвистически-семантическая экспертиза покажет, что Медведчук своими заявлениями поддерживает террористов, то будет решение процессуального характера, - Луценко

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Как вы ...... надоели украинскому Народу ...... позорные!!!!
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Луценко. ты хоть бы усвоил что такое р-н переход. Это политика в не куда. С твоими данными!!!
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Справи Генпрокурора Луценко. Якщо лінгвістично-семантична експертиза покаже, що Медведчук своїми заявами підтримує терористів, то буде рішення процесуального характеру, - Луценко - Цензор.НЕТ 9631

1)доведені до Суду(з цінником)
2) " а шоб попі..дєть"
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06.02.2019 20:18
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Как все заплутано. соглашаюсь с этим. НО и это правда! А как быть простой бабке?

Ольга Луцив Сидорова
Просто изумляют и умиляют сторонники «логики» типа- «А-а-а, эти пропутинцы-орбанцы ругают Порошенко, значит Порошенко - хороший и за него нужно голосовать!»
…Да-а-а, как много ещё у нас наивных укроватников (убеждённых лошков и неисправимых терпил), которые по своей наивности искренне готовы поддерживать всех паразитов украинских олигархов и их ставленников из банды/ОПГ/мафии компании «Порошенко & C˚» со всеми их "попутчиками революции" - разными ахметовыми, григоришиными, медведчуками, кононенками, гладковскими-грановскими, вилкулами, мураевыми, бойками, новинскими, косюками, герегами, и разными прочими иванющенками, и испытывают огромное и неподдельное наслаждение от того, что «эти персоны» всех нас откровенно, «роттердамят», и ещё и планируют как бы половчее нас «отRABтарифить» и «от-дюссельдорфить»…


27.09.2018 14:52
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Т.е. больше не за что....Святой. Надо было тщательней следить... может плюнул мимо урны. Луценко вообще поехал.То убийц с доказанной виной отпускают, то Медведчука хотят на слове поймать. Да он тебе это в глаза скажет, напишет твоей золотой ручкой тебе на лбу ДНР- фореве, развернётся и уйдёт. А ты на него в суд подашь , но уже за оскорбление отца...Тут ему и конец!)
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приклад підтриманої народом "лінгвістичної експертизи "у Європі

ІТАЛІЯ



РУМУНІЯ
Якщо лінгвістично-семантична експертиза покаже, що Медведчук своїми заявами підтримує терористів, то буде рішення процесуального характеру, - Луценко - Цензор.НЕТ 8748
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Це антидемократично!
-Зато дёшево,надёжно и практично..Лёлик Якщо лінгвістично-семантична експертиза покаже, що Медведчук своїми заявами підтримує терористів, то буде рішення процесуального характеру, - Луценко - Цензор.НЕТ 1297
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Медведчук вже казав абсолютно такі ж самі слова раніше.
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Сім мішків гречаної вовни від Югика особисто.
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OmTV
Медведчук идет по стопам Януковича! Кум Путина обвинен в госизмене. You Tube.
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А можно поинтересоваться что конкретно озвучил медвечук выходящего за рамки минских соглашений?
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Sergiy Dzysyak.В якому пункті вказано про автономію.
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Пункт 11. В частности - Отдельные районы Донбасса должны получить особый статус. Чем автономия не особый статус?

Вообще было бы интересно послушать эти судебные заседания с медвечуком...

И да, не поймите меня не правильно, этот индивид мне ни сколько не симпатичен, но это все спектакль. Подписали, протащили через ООН, а теперь оказывается медвечук виноват... Ну да, его еще со времен Крыма есть за что сажать, и даже раньше. Но вспомнили только сейчас (ифо шум) и пытаясь пришить интерпретацию минских соглашений... Толпа ликует! Грязные политики продолжают делать свое грязное дело...
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Мюсье, вы грязно меня домагаетесь, ваши руки неприлично под юбкой. Сударыня, это только экспертиза покажет было ли это изнасилование. Так что расслабтесь.
Они совсем безголовые идиоты, ищет признаки предательства и сепаратизма в экспертизах?
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Тьі же Юра не посадиш Петиного бизнеспартнера?
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Горе стране, у которой генпрокурор долб@**...
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Никакая лингвистическая экспертиза
не поймет о чем говорят Югик а также Парубий
Поэтому не сможет сделать выводов
Каков вопрос-таков ответ
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Ця экспертиза,це щось на зразок стояв на блокпосту?
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А когда ждать лингвистической экспертизы "минских соглашений"?
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А почему интересно так быстро заднюю включаем? Еще и двух дней не прошло.
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Мда.Луцик знатно по ходу стопарь *******.
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- інтєрєсний такой оборот рєчі)) ...да нічєво она нє покажет - експертіза ета. Кромє дулі в карманє. Нам с вамі, гаспада харошіє... Медвчедчуку - волю! = ))
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дєло закрито - за отсутствієм состава преступлєнія. Всем спасібо за вніманіє - расходітєсь, гражданє... А вас, г-жа Савченко Надєжда Вікторовна, Герой України, депутат Верховної Ради - я попрошу остаться!.. (П.О. Порошенко, однотурний шоколад). https://www.youtube.com/watch?v=Hly1Y7jTv1U
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Ото зрадофилам и кремлеботам на ходу переобуваться...
То орали «почему медведчук не сидит» - теперь орать «медведчуку волю»...
Жизнь сложна... зато ночь нежна, когда куратор пялит во все дыхательные и пихательные...
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Интересно, где находится то яйцо, в котором лежит та иголка, которая убьёт этого чахлика невмирущого .
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а прям под пуйлом... хоть никто точно не знает, есть ли яйца у пуйла..
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Юра, зачем эти понты ? Ты даже пидозру не объявил медведчуку. Из всех его преступлений выбрал такое, что медведчук запросто отобьётся, скажет, что это его личное субъективное мнение.
Неужели кто- то ещё верит в эти дешевые спектакли?
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икспиртиза па-навому от кума юГика может показать только одно: мертвячук по прежнему патриот и украинский политик, друг и верный соратник хозяина.
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еще раз убеждаюсь в том что всю шушеру,которая прибилась пеной человеческой после Майдана,надо убирать как и икуновича.включая картавых спикеров,лысых стрелков,щекастых пастырей и их бизнес-сопровождение.

нам нужно делегировать во власть добровольцев,волонтеров,бойцов.
только так мы сможем выжить.
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Юрко вже виправдовується. Зробив заяву, і злякався. Це тобі не Гриценка лайном поливати.
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че он свистит , рядового вымогателя , взяточника , или грабителя закрыть не могут
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Можно еще органолептическую экспертизу провести.
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ну клоун)))) зеленский отдыхает, если ты "прокурор" не видишь в действиях этой Облезлой ************* Крысы, кгбэшного стукача"соколовского", полицаевского ********, соучастника убийств Украинских диссидентов сепоротизма и на его 112 гавноговорилке анти Украинской деятельности, то тебе ни ту экспертизу нужно проводить, а на вменяемость!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли экспертиза покажет, что Медведчук своими заявлениями поддерживает террористов, то будет решение процессуального характера, - Луценко
 
 
 
 
 
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