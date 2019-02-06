 Если экспертиза покажет, что Медведчук своими заявлениями поддерживает террористов, то будет решение процессуального характера, - Луценко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил журналистам Юрий Луценко, после участия в заседании профильного комитета Рады.
По его словам, предстоит экспертиза по высказываниям Медведчука.
"Если лингвистически-семантическая экспертиза покажет, что господин Медведчук, или кто-то другой, например, Мураев, предоставляет своими заявлениями информационную поддержку действиям террористических организаций на временно оккупированных территориях, тогда следователь примет решение процессуального характера"
Луценко отметил, что детально анализирует высказывания Медведчука на протяжении года, "но только во время съезда оппозиционного блока "За життя" он задекларировал те же намерения, которые декларируются в Москве".
"Разговоры про Минский план, про возможность автономного статуса в составе унитарного государства еще можно было бы воспринимать. Но заявление, что на Донбассе должны быть созданы правительство и парламент, в моем понимании, точно не является предметом минских соглашений и точно совпадает с тем, чего хотят в Москве и реализуют в оккупированных Донецке и Луганске", - подчеркнул Луценко.
Он продолжил: "Поэтому в этот раз заявление Медведчука вызвало особенное внимание. Я пока не могу его обвинять. Но то, что экспертиза необходима это факт".
Генпрокурор добавил, что экспертиза является независимой, поэтому сложно говорить о сроках ее окончания.
"По моему мнению, быстрая экспертиза очень важна, так как избирательный процесс нельзя превратить на сцену для озвучивания просепаратистских мнений", - резюмировал Луценко.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 5 февраля ГПУ по обращению народного депутата Андрея Тетерука (фракция "НФ") внесла в ЕРДР сведения о совершении председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком уголовных преступлений - посягательстве на территориальную целостность Украины и государственной измене.
Также на Цензор.НЕТ: У Медведчука отреагировали на уголовное дело: "юридически ничтожный навет" от "политических одноклеточных"
Позднее стало известно, что материалы уголовного следствия против Медведчука будут по подследственности переданы СБУ.
В сільраду прийшла літня жіночка і вимагає у голови сільради вжити заходів стосовно сусідки оскільки остання показала їй дулю.
- Ну шановна ! Ну які ж заходи я можу стосовно сусідки вжити ? Дуля ж не заборонена законом.
- Ах не заборонена !!!! Ну нате вам дві !!
Показала дві дулі і пішла...
Пардон за мой французский прононс
Луценко не по понятиям. Вадим Івченко: Хто створив СДПУ(о)? Порошенко і Медведчук ... - Zik
Как Луценко агитировал за коммунистов под антиукраинскими ...
Почему Юрий Луценко не имеет права быть Генпрокурором - но ...
Путь Луценко. 7 шагов от сына секретаря обкома до генпрокурора ...
Как вы ...... надоели украинскому Народу ...... позорные!!!!
1)доведені до Суду(з цінником)
2) " а шоб попі..дєть"
http://argumentua.com/stati/pokhishchenie-ukrainy-chast-1-pod-patronatom-petra-poroshenko
Ответить
Мне нравится
Как все заплутано. соглашаюсь с этим. НО и это правда! А как быть простой бабке?
Ольга Луцив Сидорова
Просто изумляют и умиляют сторонники «логики» типа- «А-а-а, эти пропутинцы-орбанцы ругают Порошенко, значит Порошенко - хороший и за него нужно голосовать!»
…Да-а-а, как много ещё у нас наивных укроватников (убеждённых лошков и неисправимых терпил), которые по своей наивности искренне готовы поддерживать всех
паразитовукраинских олигархов и их ставленников из банды/ОПГ/мафиикомпании «Порошенко & C˚» со всеми их "попутчиками революции" - разными ахметовыми, григоришиными, медведчуками, кононенками, гладковскими-грановскими, вилкулами, мураевыми, бойками, новинскими, косюками, герегами, и разными прочими иванющенками, и испытывают огромное и неподдельное наслаждение от того, что «эти персоны» всех нас откровенно, «роттердамят», и ещё и планируют как бы половчее нас «отRABтарифить» и «от-дюссельдорфить»…
27.09.2018 14:52
Ответить
ІТАЛІЯ
РУМУНІЯ
-Зато дёшево,надёжно и практично..Лёлик
Медведчук идет по стопам Януковича! Кум Путина обвинен в госизмене. You Tube.
Вообще было бы интересно послушать эти судебные заседания с медвечуком...
И да, не поймите меня не правильно, этот индивид мне ни сколько не симпатичен, но это все спектакль. Подписали, протащили через ООН, а теперь оказывается медвечук виноват... Ну да, его еще со времен Крыма есть за что сажать, и даже раньше. Но вспомнили только сейчас (ифо шум) и пытаясь пришить интерпретацию минских соглашений... Толпа ликует! Грязные политики продолжают делать свое грязное дело...
Они совсем безголовые идиоты, ищет признаки предательства и сепаратизма в экспертизах?
не поймет о чем говорят Югик а также Парубий
Поэтому не сможет сделать выводов
Каков вопрос-таков ответ
То орали «почему медведчук не сидит» - теперь орать «медведчуку волю»...
Жизнь сложна... зато ночь нежна, когда куратор пялит во все дыхательные и пихательные...
Неужели кто- то ещё верит в эти дешевые спектакли?
нам нужно делегировать во власть добровольцев,волонтеров,бойцов.
только так мы сможем выжить.