 Если экспертиза покажет, что Медведчук своими заявлениями поддерживает террористов, то будет решение процессуального характера, - Луценко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил журналистам Юрий Луценко, после участия в заседании профильного комитета Рады.

По его словам, предстоит экспертиза по высказываниям Медведчука.

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"Если лингвистически-семантическая экспертиза покажет, что господин Медведчук, или кто-то другой, например, Мураев, предоставляет своими заявлениями информационную поддержку действиям террористических организаций на временно оккупированных территориях, тогда следователь примет решение процессуального характера"

Луценко отметил, что детально анализирует высказывания Медведчука на протяжении года, "но только во время съезда оппозиционного блока "За життя" он задекларировал те же намерения, которые декларируются в Москве".

"Разговоры про Минский план, про возможность автономного статуса в составе унитарного государства еще можно было бы воспринимать. Но заявление, что на Донбассе должны быть созданы правительство и парламент, в моем понимании, точно не является предметом минских соглашений и точно совпадает с тем, чего хотят в Москве и реализуют в оккупированных Донецке и Луганске", - подчеркнул Луценко.

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Он продолжил: "Поэтому в этот раз заявление Медведчука вызвало особенное внимание. Я пока не могу его обвинять. Но то, что экспертиза необходима это факт".

Генпрокурор добавил, что экспертиза является независимой, поэтому сложно говорить о сроках ее окончания.

"По моему мнению, быстрая экспертиза очень важна, так как избирательный процесс нельзя превратить на сцену для озвучивания просепаратистских мнений", - резюмировал Луценко.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 5 февраля ГПУ по обращению народного депутата Андрея Тетерука (фракция "НФ") внесла в ЕРДР сведения о совершении председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком уголовных преступлений - посягательстве на территориальную целостность Украины и государственной измене.

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Позднее стало известно, что материалы уголовного следствия против Медведчука будут по подследственности переданы СБУ.