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 Происшествия, За рубежом
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Все про:космос (583) Россия (71908)

 Запуск российской ракеты "Союз" перенесли на 3 дня из-за трещины в разгонном блоке

Трещину заварили, но теперь нужно перепроверить все собранные ранее аналогичные блоки.

Французская компания Arianespace назвала новую дату запуска российской ракеты "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане, отложенного из-за проблем в российском разгонном блоке "Фрегат". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское издание "Газета.Ru".

Планировалось, что старт состоится 19 февраля. Но пуск пришлось отложить в связи с нештатной ситуацией при подготовке разгонного блока "Фрегат". Разрыв шва трубопровода подачи гелия в топливные баки разгонного блока нашли в ходе предстартовой подготовки на космодроме Куру во Французской Гвиане.

"В сварном шве обнаружено нарушение герметичности магистрали подачи гелия", – сказал источник. Этот инертный газ используется для вытеснения топлива при работе двигателей. По словам другого источника, работы по сварке можно провести на месте, только слив с блока топливо. Однако сообщалось, что, возможно, "Фрегат" придется отправлять обратно в Россию, поэтому обнаруженная неисправность может грозить отсрочкой запуска.

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В ходе своего выступления, посвященного запуску Ariane 5, исполнительный директор компании Arianespace Стефан Исраэль назвал новую дату пуска "Союза" – "предположительно, 22 февраля".

Случай с разгонным блоком "Фрегат" – не первый, когда Роскосмос сталкивается с браком серийной ракетной техники, служившей годами, если не десятилетиями. Так, в 2017 году из-за допущенного брака специалистам госкорпорации пришлось перебирать весь задел по двигателям ракет "Протон", и полеты этих ракет приостановили на целый год.

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А 11 октября 2018 года авария при пуске поставила под сомнение надежность всех ракет семейства "Союз", когда лишь благодаря системе аварийного спасения были спасены жизни двух космонавтов. Тогда до выяснения причины были временно приостановлены старты всех ракет семейства "Союз".

Минувшей осенью Роскосмос понес репутационные потери из-за другой дыры, которая была обнаружена 30 августа. В тот день в ЦУПе заметили, что на МКС происходит медленная утечка воздуха. Вскоре причина утечки была локализована – ею оказалась дыра диаметром около двух миллиметров в обшивке российского корабля "Союз МС-09".

Источник: https://censor.net.ua/n3110336
 
   
 Топ комментарии
 
Да нахрена ждать? Всё нормально взлетит, инфа сотка. Запускайте!

Запуск российской ракеты "Союз" перенесли на 3 дня из-за трещины в разгонном блоке - Цензор.НЕТ 3296
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рукожопі кацапунделі...визовіть гундяєвсько-фсбшного попа, най кадилом помахає
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Ща запенят, скотчем усилят и полетит!
Запуск российской ракеты "Союз" перенесли на 3 дня из-за трещины в разгонном блоке - Цензор.НЕТ 4823
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рукожопі кацапунделі...визовіть гундяєвсько-фсбшного попа, най кадилом помахає
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а при попадании святой воды на чертовщину, там всегда появляются трещины и дым ))
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И кацапского кацманавта забраковали из-за трещины в жопе...
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Робиш вигляд, що не підтримав аналогічні погрози проти мене?
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Хотелось бы узнать, о чем ты вообще говоришь.
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Открою тебе секрет, Гыг - там у них, в Гвиане, жвачки с коксом. Не подходит хфранцузам.
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Да нахрена ждать? Всё нормально взлетит, инфа сотка. Запускайте!

Запуск российской ракеты "Союз" перенесли на 3 дня из-за трещины в разгонном блоке - Цензор.НЕТ 3296
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Ща запенят, скотчем усилят и полетит!

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Запуск российской ракеты "Союз" перенесли на 3 дня из-за трещины в разгонном блоке

могли и так запускать - всё равно упадёт)
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"Трещина в разгонном блоке" - это официальная формулировка.
Инсайдер объяснил, что на самом деле речь идёт о трещине в заднем проходе главного кацманафта Рогозина, полученная при последнем "использовании разгонного блока". Именно эта трещина еще не зажила...))
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Літати в космос на ракетах з російськими комплектуючими смертельно небезпечно.
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Боюсь представить трещины на гиперзвуковых, Воронеж в опасности.))
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Жаль. И кто там такой глазастый трещину узрел?
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Там проводять перевірки перед запуском, але цікаво чому не провели перевірку на росії? Можливо були п'яні.
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конец зимы, теплеет, в ракетах из овна трещины пошли
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есть на уме сварщики, они спецы, помнится, была инфа что подводную лодку варили, то трещина - как два пальца.
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Не буває безвихідних положень. І з м'ясорубки є вихід. Навіть багато!......(с)
так что - клей Момент в помощь+поп Гундяй+ведьмы и айда на космодром Запуск российской ракеты "Союз" перенесли на 3 дня из-за трещины в разгонном блоке - Цензор.НЕТ 7610
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І почнуть кацапи освячувати ракети іконою Сталіна та Миколи ІІ.
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та да от этих всего можно ожидать........ Запуск российской ракеты "Союз" перенесли на 3 дня из-за трещины в разгонном блоке - Цензор.НЕТ 8686
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Проклятые америкосы, вместе с бандеровцами, гадят "вЯликай" раССии.
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Запуск российской ракеты "Союз" перенесли на 3 дня из-за трещины в разгонном блоке...., Запуск российской ракеты "Союз" перенесли на 3 дня из-за трещины в разгонном блоке - Цензор.НЕТ 2996 трещину можно было заделать козьим авном и потом закрасить
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Справа в тому, що якщо є тріщина, то сама конструкція робилася без урахування науки "сопромат".
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗапуск российской ракеты "Союз" перенесли на 3 дня из-за трещины в разгонном блоке
 
 
 
 
 
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