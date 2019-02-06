 Запуск российской ракеты "Союз" перенесли на 3 дня из-за трещины в разгонном блоке

Французская компания Arianespace назвала новую дату запуска российской ракеты "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане, отложенного из-за проблем в российском разгонном блоке "Фрегат". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское издание "Газета.Ru".

Планировалось, что старт состоится 19 февраля. Но пуск пришлось отложить в связи с нештатной ситуацией при подготовке разгонного блока "Фрегат". Разрыв шва трубопровода подачи гелия в топливные баки разгонного блока нашли в ходе предстартовой подготовки на космодроме Куру во Французской Гвиане.

"В сварном шве обнаружено нарушение герметичности магистрали подачи гелия", – сказал источник. Этот инертный газ используется для вытеснения топлива при работе двигателей. По словам другого источника, работы по сварке можно провести на месте, только слив с блока топливо. Однако сообщалось, что, возможно, "Фрегат" придется отправлять обратно в Россию, поэтому обнаруженная неисправность может грозить отсрочкой запуска.

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В ходе своего выступления, посвященного запуску Ariane 5, исполнительный директор компании Arianespace Стефан Исраэль назвал новую дату пуска "Союза" – "предположительно, 22 февраля".

Случай с разгонным блоком "Фрегат" – не первый, когда Роскосмос сталкивается с браком серийной ракетной техники, служившей годами, если не десятилетиями. Так, в 2017 году из-за допущенного брака специалистам госкорпорации пришлось перебирать весь задел по двигателям ракет "Протон", и полеты этих ракет приостановили на целый год.

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А 11 октября 2018 года авария при пуске поставила под сомнение надежность всех ракет семейства "Союз", когда лишь благодаря системе аварийного спасения были спасены жизни двух космонавтов. Тогда до выяснения причины были временно приостановлены старты всех ракет семейства "Союз".

Минувшей осенью Роскосмос понес репутационные потери из-за другой дыры, которая была обнаружена 30 августа. В тот день в ЦУПе заметили, что на МКС происходит медленная утечка воздуха. Вскоре причина утечки была локализована – ею оказалась дыра диаметром около двух миллиметров в обшивке российского корабля "Союз МС-09".