 С начала суток наемники РФ семь раз нарушили режим тишины, потерь среди украинских воинов нет, - пресс-центр ООС

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" наемники РФ трижды обстреляли украинские позиции вблизи поселка Пески из минометов калибра 82 мм, а также из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе Лебединского и из гранатометов - вблизи Павлополя.

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В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники дважды обстреляли позиции ВСУ из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи Крымского, а также из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе Вольного.

Кроме того, позиции наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Южного.

"Вследствие коварных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. Обороняющиеся подразделения в ответ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении.

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Напомним, 5 февраля враг 12 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе: ранен один украинский воин, ликвидированы 4 и тяжело ранены 11 террористов.