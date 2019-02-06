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 Политика Украины
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Все про:Гриценко Анатолий (1208) Луценко (7302) Минобороны (5594)

 Это жалкое зрелище, когда человек прибегает к поношению детей, - Луценко о судебном иске против Гриценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на заседании Комитета ВР по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности прокомментировал конфликт по поводу высказываний кандидата в президенты Анатолия Гриценко по поводу прохождения службы сыном Юрия Луценко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Луценко напомнил, что ГПУ уже несколько лет ведет дело о развале ВСУ, что привело к их небоеспособности в 2014 году. В его рамках объявлено подозрение в преступной халатности и госизмене трем экс-министрам обороны: Ежелю, Лебедеву и Саламатину. 

Луценко сообщил, что ГПУ изучает каждый случай с 1991 года, при этом публично обнародовал только три фамилии фигурантов - уже упомянутых трех экс-министров.

"Но интересно, когда не только на ворах, но и на других бывших министрах шапка горит. Конечно, это жалкое зрелище, когда человек прибегает к поношению по поводу детей. А когда это не проходит, называет жен политиков политическими существами. Это очень ярко свидетельствует о его мере соответствия высокому офицерскому званию", - подчеркнул Генпрокурор.

Также Луценко сообщил, что по поводу расследования хищения имущества существует срок давности - 10 лет. Он выразил мнению, что его нужно увеличить.

"Я возмущен его заявлением, но считаю невозможным в ходе избирательного процесса подавать против него иск. Но моя жена, а возможно и сын, считают, что их репутации был нанесен ущерб. Считаю, что подача иска моей женой о защите чести и достоинства было правильным. Сумма в 2,5 млн грн, которые она может взыскать за очевидно лживое заявление, что мы якобы прятали своего сына от фронта, вся пойдет на нужды армии", - подчеркнул Генпрокурор.

Также читайте: "Защищать то, чего нет?" - Гриценко прокомментировал иск против него от Ирины Луценко о защите чести и достоинства

Напомним, ранее Генпрокурор Юрий Луценко пообещал провести проверку действий бывших министров внутренних дел Украины с 1991 по 2014 год. Цель проверки – определить, кто из них стал "генератором уничтожения военного потенциала" украинской армии.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Действия ряда экс-министров обороны могут быть квалифицированы как госизмена, - Луценко. ВИДЕО

В 2005-2007 гг. году пост министра обороны занимал Анатолий Гриценко, в 2007-2009 гг. - Юрий Ехануров, в 2010 -2012 гг министром обороны был Михаил Ежель, в 2012 - Дмитрий Саламатин, а в 2012-2014 гг. Павел Лебедев.

Ранее в интервью Дмитрию Гордону, размещенном на канале журналиста в Youtube 29 января, А.Гриценко говорил, что не прятал своего сына Алексея Гриценко от службы в зоне АТО в 2014 году, как это сделали "Порошенко, или Луценко, или Пашинский, или Турчинов".

Генпрокурор Ю.Луценко отреагировал на слова А.Гриценко, заявив, что дает ему сутки на извинения.

30 января А.Гриценко принес свои извинения сыну генпрокурора, но заявил, что не намерен извиняться перед самим Ю.Луценко.

В свою очередь супруга генпрокурора, представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко заявила:"От имени всех матерей наших защитников Родины подам на Гриценко в суд. И все деньги отдам на нужды армии".

Источник: https://censor.net.ua/n3110332
 
   
 Топ комментарии
 
Та поубивайте уже друг дружку и успокойтесь.
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А шо ж вы Стоматолога Викторовича и Автогонщика Викторовича х... путиными обкладывали в свое время? Анижыдети!
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Продолжает пиарится, ну извинились уже перед тобой за сынка проведшего месяц в тылу ради корочки участника.
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Та поубивайте уже друг дружку и успокойтесь.
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ЖАЛКОЕ ЗРЕЛИЩЕ ЭТО ПЬЯНАЯ ДРАКА ВМЕСТЕ С СЫНОЧКОМ В АЭРОПОРТЕ ГЕРМАНИИ
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"..это жалкое зрелище, когда человек прибегает к поношению по поводу детей".
Так детей или все-таки мажоров, засветившихся для пиара и льгот ?
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ЮГА ТЫ ЗАБЫЛ КАК ВЫ ТАМ В ГЕРМАНИИ НАРЕЗАЛИСЬ И ДРАЛИСЬ ОТО ПОНОС
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Генпрокурор Юра включился в предвыборную гонку. Всё по сценарию...
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ЖАЛКОЕ ЗРЕЛИЩЕ ЭТО СИ ЖЕ Н Ы Й МИНИСТР АЛКОГОЛИК БЕЗ СПЕЦ ОБРАЗОВАНИЯ ВОТ ЭТО ПОЗОР
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Жаль ,что нет шрифта покрупнее,зато (САМОЛАЙКИ) в каждом посте - защитаны .Ж алкое зрелище...
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А шо ж вы Стоматолога Викторовича и Автогонщика Викторовича х... путиными обкладывали в свое время? Анижыдети!
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"Это жалкое зрелище, когда человек прибегает к поношению по поводу детей, - Луценко о судебном иске против Гриценко" - очевидно, барыга Югик себя полностью исчерпал, ему надо отдохнуть на Сейшелах, а лучше на нарах.
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Зря ты Толя метал бисер перед этими свиньями,ох зря..
Хотя как по мне,семья Луцика и на свиней не тянет,просто мрази..
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Конечно жалкое.
Но и обвинение в распродаже армейского имущества в накануне выборов, тоже выглядит убого.
Вспомнили бы про это, не баллотируйся Гриценко?
Сомневаюсь.
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*сомневаюсь* фраза сказана в контексте киселёв тв
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Ага и почему нет претензий к куче других министров и президентов.
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Продолжает пиарится, ну извинились уже перед тобой за сынка проведшего месяц в тылу ради корочки участника.
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Генпгокугог, напавши на Гриценка, раптом вийшов на смого себе
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Вопрос как малютка, до гаубицы добрался без памперсов?
И без маминой сиси 44 дня?
Это жалкое зрелище, когда человек прибегает к поношению детей, - Луценко о судебном иске против Гриценко - Цензор.НЕТ 9831
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)) зато теперь сам дополз до родаков и заныл "папа, папа на мну наехали!" папа, по традиции бухал и за сыну сразу же впряглась мамо.
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В случае Луценко, как и в случаях Януковича и Коболева и многих других дети должны ответить за родителей.
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За такую хню в суд подают, а против рыгов у них ничего нет
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Юга,тобі биковати вже не довго,підеш разом з Баригою))
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щодо "строків давності розслідування" -
хотілось би звернути увагу ГЕНЕРАЛЬНОГО прокурора, що таких строків українському кримінальному процесуальному та матеріальному законам - НЕ ВІДОМО.
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Если это дети корупционеров ,то ето не дети, а преступные мажоры ,жирующие на крови украинского народа и подлежащие уничтожению вместе со своими ублюдочными родителями корупционерами , как пособники.
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Постоянно врать, находясь на самом верху власти - вот это действительно жалкое зрелище! Тем более извинения были.
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Зря Гриценко извинялся ,там надо бы проверить ещё где он служил.У меня один знакомый год в Харькове на автобазе просидел ,несколько раз выехал в зону АТО и всё =АТОшник ,уже 4 медали насовали и все льготы .
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Да вот таких атошников сейчас - пруд пруди. Думаю, если не был на передовой, так нефиг удостоверение давать.
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Луцик,та успокіся уже з Єжелем,Лєбєдєвим і Саламатіном. Ви набрали грошей стільки,що солдати мають ходити на передовій у норкових шубах і стріляти із золотих автоматів. А насправді озолотились генерали і всі хто у воєнного корита. Ти там пошукай "зраду",а то прокуратра займається не нагальними на даний момент справами.
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Видел лично как Гриценко извинился перед телекамерой,но Юга и Ига захотели бабла,а получат хер в рыло
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Да не в бабле тут дело, Югик просто хочет отвлечь Гриценка от предвыборной кампании, вместо встречи с избирателями Гриценко теперь будет распыляться на суды.
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Та набей ему рожу как тогда немцам в аэропорту...
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Набил он немцам,но только своим рылом об асфальт
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Дети на Сейшелы путёвки покупают! Ахренеть, ребёнок, в трусиках.
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Жалкое зрелище - это судимый генпрокурор
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Вот мне интересно, дети "честного профессионала" до сих пор на фронте? И он сам наверное с ВОПа выступает? Ведь настоящий полковник, как ни как.
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как жалко смотрятся на Цензоре любителя гриця жалкое зрелище так мелко так низко опустились до уровня унитаза Это жалкое зрелище, когда человек прибегает к поношению детей, - Луценко о судебном иске против Гриценко - Цензор.НЕТ 9300
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О как обидка взяла, когда зацепили его ********-мажора!! А то что, друзяки Овоща перед посиневшим шнобелем багают, сепары позвавшие в "гости" кремлядьскую ГНИДУ, барыги и по сей день грабящие страну, то так....мэлкий пшик.
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Ну теперь на этой теме про обиженных детей можно кататься до самых выборов.
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Я точно помню цифру по состоянию на 2006 год. К этому времени Украина распродала оружия на 32 миллиарда долларов. Кравчук с Кучмой старались из всех сил! Кучма закончил свое президентство с активами и пассивами на сумму 8 миллиардов долларов. Сегодня для них все сроки давности прошли! Вот так. Невиновны!... Что из этого поступило в бюджет вопрос риторический... Это жалкое зрелище, когда человек прибегает к поношению детей, - Луценко о судебном иске против Гриценко - Цензор.НЕТ 634
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А це дійсно, коли картавий Югасик починає говорити на теми моралі, то це настільки жалюгідне видовище...
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О какой морали может идти речь в случае сына еврейки и партсеретаря горкома КПСС? Яблочко от яблоньки...
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Жалкое зрелище - чиновник высокого ранга, рассказывающий байки об "успехах" своего ведомства.
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А запихать своего сына в раду на глазах у изумленного электората, как это сделал порошенко - можно?
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Югик ты хоть знаешь что такое срок давности в уголовном процессе? Вот шо ты мелишь, а? Поинтересуйся с какого момента 10 лет считают
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Они думают шо негатив от них на гриценко снижает его рейтинг.
На самом деле если бы они молчали то рейтинг у него был бы ниже.
После того как его стали по всем направлениям пытаться гнобить я наверное буду за него голосовать
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭто жалкое зрелище, когда человек прибегает к поношению детей, - Луценко о судебном иске против Гриценко
 
 
 
 
 
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