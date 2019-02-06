 Абсурдное неправовое решение об отстранении Супрун не поддерживаем, - Аваков

Об этом он сказал журналистам после ответа в профильном комитете парламента, передает Цензор.НЕТ.
"Мы с коллегами это обсуждали и не поддержиаем такое отстранение. Мы находимся в конце политического цикла одного, который предшествует другому политическому циклу. Поэтому это провоцирование ситуации. Абсурдное решение, которое принимается, на мой взгляд, с несколько правовыми нарушениями. Вопрос квалификаций, которые в отношении госпожи Ульяны есть, он возможно правомерный. Но решение суда, который посреди зимы, как здрасьте, постановил ее отстранить, не выслушав, не является правовым", - отметил министр.
Напомним, ранее поддержку Ульяне Супрун и возмущение фактом отстранения ее от работы выразили премьер-министр Владимир Гройсман, вице-премьер-министр Павел Розенко и представитель правительства в парламенте Вадим Денисенко.
Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г. Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.
В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.
В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.
Чтобы это понять, достаточно понять, как все происходило
По отстранению от должности Супрун.
Почему это симуляция, ведь не будет никакого отстранениям и тем более отставки. Давайте разложим ситуацию по полочкам.
Супрун выгодна Порошенко, она закрывает его лоббистские вопросы в штатах, летает с ним в ООН, сидит на съездах его партии.
Но, Супрун не поделилась с Кононенко-Грановским и является фактором снижения рейтинга ПАП, из-за невоспринятой в обществе мед реформой.
Что можно сделать? Инсценировать ее отстранение от должности, в пользу рейтинга Порошенко.
Следите за руками:
1. Заяву в суд подают из Радикальной партии.
2. Лозунг радикальной партии: «что угодно и куда угодно за деньги», им можно заказать любую подставу или провокацию, тем более Мосийчуку. Напомню, что фракция Ляшко голосовала за Мединформу Супрун.
3. Кто выносит решение от отставке? Судья Сергей Каракашьян, который восстановил Насирова в должности и признал полит-рекламу генпрокуратуры и Луценко социальной.
4. Это решение суда по обеспечению иска о временном отстранении от исполнения обязанностей, а не об увольнении. По итогу суд отклонит иск либо в первой инстанции, либо в апелляции и все дело закончится пшиком.
5. Порошенко выступает со словами поддержки в адрес Супрун (ему внутряково все равно нужна ее поддержка)
6. Кабинет Министров и Гройсман поддерживают Супрун.
7. Люди прочитали новость про «отставку» Супрун, порадовались, и даже могли подумать, что ух, какой молодец Ляшко. Супрун - геноцидит народ Украины! Так её! И потихооооньку, душок от неприязни к Супрун отцепился бы и от Пороха
Но ребят, это все фарс, подстава, очередной перфоманс исполненный радикальными ляшковцами да денюжки, во спасение рейтинга гаранта с целью усидеть попой на кресле на второй срок.
Олеся Медведева
["Отстранение" Супрун - это симуляция, попытка спасти подплинтусный рейтинг Порошенко]: Посмотри! http://ua24ua.net/vremennoe-otstranenie-suprun-eto-simulyatsiya-s-tselyu-popitatsya-spasti-podplintusniy-reyting-poroshenko/
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Суд открыл ящик пандоры! Суд запретил Супрун занимать должность, поскольку она является гражданкой США
После того как суд запретил гражданке США без высшего образования Ульяне Супрун занимать должность исполняющей обязанности Министра Здравоохранения Украины, политики разных мастей начали настоящий переполох.
Суд запретил Супрун занимать должность, поскольку она является гражданкой США. Вопреки Законам Украины Супрун не отказалась от американского гражданства после вручения ей украинского гражданства, что является грубым нарушением Законов и Конституции Украины.
Как известно, каждый второй украинский политик высшего эшелона власти имеет двойное, тройное и даже 5-ное гражданство на случай если в стране начнется переполох..
По сути большинство украинских политики являются преступниками которые обогащаются в Украине, но живут и имеют гражданство далеко не украинское.
Большинство украинских политиков являются гражданами Израиля, Великобритании, США, Швейцарии, России, Швеции и маленьких островов.
После вынесенного судом решения по Супрун, украинцы требуют немедленно, в судебном порядке, проверить гражданина Порошенко на наличие паспорта другого государства.
Есть неопровержимые доказательства, что Порошенко является гражданином не только Украины…
В связи с этим Министр Закордонных Справ Украины в срочном порядке выступил с обращением.
По его словам, суд открыл ящик пандоры!
«Вы же понимаете, что это решение в нашем не основывающемся на прецедентах праве открывает ящик Пандоры», - продолжил он и пояснил, что в случае масштабной переоценки деятельности всех исполняющих обязанности ситуация в стране может зайти далеко.
5 февраля Окружной административный суд Киева частично удовлетворил иск депутата Верховной Рады от Радикальной партии Игоря Мосийчука об отстранении Супрун. Суд усмотрел «наличие признаков очевидной противоправности» в ее назначении на должность и.о. главы Минздрава и разрешил ей исполнять только обязанности заместителя главы ведомства.
Заместителю Супрун запрещено занимать ее место. Суд принял во внимание доводы истца о двойном гражданстве.
Чиновница получила гражданство страны при переезде из США в 2015 году, при этом у нее остался американский паспорт, что запрещено законом.
[У власти кипиш: политики прячут паспорта]: Посмотри! http://ua24ua.net/v-kieve-strashniy-perepoloh-politiki-pryachut-pasporta/
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