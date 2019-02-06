 Абсурдное неправовое решение об отстранении Супрун не поддерживаем, - Аваков

Об этом он сказал журналистам после ответа в профильном комитете парламента, передает Цензор.НЕТ.

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"Мы с коллегами это обсуждали и не поддержиаем такое отстранение. Мы находимся в конце политического цикла одного, который предшествует другому политическому циклу. Поэтому это провоцирование ситуации. Абсурдное решение, которое принимается, на мой взгляд, с несколько правовыми нарушениями. Вопрос квалификаций, которые в отношении госпожи Ульяны есть, он возможно правомерный. Но решение суда, который посреди зимы, как здрасьте, постановил ее отстранить, не выслушав, не является правовым", - отметил министр.

Напомним, ранее поддержку Ульяне Супрун и возмущение фактом отстранения ее от работы выразили премьер-министр Владимир Гройсман, вице-премьер-министр Павел Розенко и представитель правительства в парламенте Вадим Денисенко.

Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г. Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.