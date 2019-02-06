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Все про:Беларусь (2792) граница (3175) дороги (1756)

 Беларусь прокладывает к границам с Украиной военные дороги, - "Хартия'97"

Работы по постройке дорог ведутся на территории заказника "Ольманские болота", по словам источника журналистов, дороги в этом регионе станут дополнительной возможностью для перемещения армии и военной техники.

Об этом пишет белорусский сайт "Хартия'97", сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно официальной версии, строительство дорог на территории Ольманских болот должно упростить вывоз с территории заказника леса-кругляка и добываемого в карьерах песка.

В то же время, как cообщил Сharter97.org на условиях анонимности сотрудник одного из министерств Украины, построенная в Беларуси автодорожная инфраструктура упрощает доставку пограничников к местам несения службы, предоставляет дополнительную возможность для перемещения военной техники белорусской армии на полигон "Полесский".

Читайте на Цензор.НЕТ: Ситуация в приграничных районах Беларуси ухудшилась, - Слободян

Кроме того, автодорожная инфраструктура может быть использована для доставки живой силы, вооружения и военной техники вплотную к границе с Украиной.

В течение 2014-2017 годов белорусскими властями был создан ряд подъездных путей из тыловых районов Беларуси и лесных дорог, протяженность которых составляет около 96 километров.

Подъездные пути были созданы к пограничной заставе "Ольманы", граничащей с селом Переброды Дубровицкого района Ровенской области и к пограничным постам "Мутвица", "Хиничев", пропускному пункту "Селище", граничащих с селами Дроздынь, Заболотье и Познань Рокитнянского района Ровенской области Украины.

В непосредственной близости от этого участка белорусско-украинской границы находятся украинские города Житомир и Новоград-Волынский. В опасной близости находится столица Украины – Киев, подчеркнул источник.

Также на Цензор.НЕТ: Россия использует Беларусь для планирования военных операций, - отчет спецслужб Литвы

В свою очередь белорусские экологи опасаются, что масштабная стройка нанесет большой вред уникальной экосистеме Ольманских болот, отмечает "Хартия-97".

Общая протяженность границы Беларуси с Украиной составляет 1084 км. 24 сентября 2018 года президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился увеличить число пограничников на границе с Украиной.

Источник: https://censor.net.ua/n3110329
 
 
 Топ комментарии
 
шо там пэпа говорил про доверие к луке..?
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Ударим по планам Крембля бездорожьем в приграничных районах!
Верните Сеню! Стену надо достроить. 😉
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вы своего одноплеменика на крест отправили,так что чья бы корова мычала,ж....овское личико
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Вы свой флаг на аватаре видели?
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шо там пэпа говорил про доверие к луке..?
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Дипломатия. А, что Порошенко вот так и должен сказать Луке, что тот путинская шестерка?
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Ударим по планам ******* бездорожьем в приграничных районах!
Верните Сеню! Стену надо достроить. 😉
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Ужесточить проход границы через Беларусь на территорию Украины.
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Это надо ров с забором ставить чтоб сдерживать танки.
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надо просто саркофаг 4ого энергоблока ЧАЭС заминировать, навсякий случай. беларусы быстро попустятся. и не только они.
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А когда взрывать чаес будем куда Порошенко вывезем чтоб не зацепило ?Про Киевлян молчу)))
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я сам киевлянин вобще то. и говорю на полном серьезе.
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мне на петю положить большой и толстый. если хочеш можно петю, министров, дупутатов и прочих юлек - туда на дежурство отправить.
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Они все сделают так что дежурить будешь ты и твоя семья.
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ну тебе с Израиля виднее "чо там у хохлов"
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сцыкотно за "радиоактивный пепел", вата ? так у нас его много, можем от кацапстана до лондона все засыпать щедро.
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Почему вата и почему мне должно быть сыкотно? ))
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Не запутывайте форумчан - из Израиля вывозить Петра собрались?
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Ровів там достатньо накопали бурштинщики.Причому безкоштовно.
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Та сябри сюди не дуже шастають.Місцеві жителі з нашої сторони ходять в Білорусь по дикороси.
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шо,прям в феврале и строят?по болотам?а к весне они не растают?
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Виконайте рів та возведіть оборонні споруди, замінуйте усе...
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Сеня говорил что построили.Бабло с бюджета на это выделялось.
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а что значит военная дорога? путь в партизаны? Беларусь прокладывает к границам с Украиной военные дороги, - "Хартия'97" - Цензор.НЕТ 2416
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Будут орки из мокшанских болот переселяться в ольманские. В их естесственную среду обитания.
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Білорусь - це маріонетка Московщини. Це Пуцін готується до нападу на Україну з півночі.
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Белоруссия- это направление №1. Расстояние до Киева - 95км.
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Ну да, Рашка и не скрывает, что мечтает Киев захватить, а тут через Беларусь до Киева маршбросок - и они в дамках.
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білоруси зрадили слов"ян - своїх пращурів і злигалися з мокшами
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Для нынешней власти это не является проблемой,им главное выиграть выборы и набить карманы ,потом замутить беспорядки и разбежаться как папередники.Ну чем не Африка
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Ньнешние власти, приведенньіе к власти Майданом, подсрачниками прогнали тех папередников к их хозяевам на Рашку
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Так он, лукавый, презлым заплатил за предобрейшее?! Сам захотел царствовати всем володети?! Повинен смерти! (С)
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То чому наші дорожники не будують доріг до українсько-білоруського кордону,щоб перекинути в випадку потреби війська для відбиття агресії?Бо в тамтешніх місцях такі дороги,що тільки на гелікоптерах й літати.
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Нет друзей есть личные интересы. Житомирские леса плавно переходят в Беларусь там никаких границ нет болота.
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Всерьез рассматривать полномасштабное вторжение, да еще через Беларусь - это бред и мгновенная политическая смерть Путина и Лукашенко.
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Ну во-первых Беларуси надо строить дороги у себя, ну, а то, шо именно для доставки боевой техники то это не аргумент. Бо там дороги и так есть, и для военной техники они и так подходят. Да и с нашей стороны там тоже порядочное бездорожье. И в-третьих - а, шо это меняет? Нам как надо было вооружатся до зубов так и продолжает быть. А будем вооружены до зубов, то *** сюда кто-то полезет.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБеларусь прокладывает к границам с Украиной военные дороги, - "Хартия'97"
 
 
 
 
 
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