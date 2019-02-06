EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Общество
  752  4
Все про:Азовское море (1045) ВМС (654) учения (1995)

 В Азовском море корабли Морской охраны, ВМС, артиллерия и авиация учились отражать вражескую атаку. ФОТОрепортаж

Украинские морские пограничники вместе с катерами Военно-морских сил, Вооруженных сил Украины и другими подразделениями операции Объединенных сил провели в Азовском море учебные маневры по отражению вражеского нападения с моря.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что по легенде учений, судно-нарушитель, игнорируя запросы и законные требования корабля Морской охраны и катеров ВМС ВСУ, осуществляло опасные маневры на большой скорости и пыталось приблизиться к берегу для возможной высадки диверсионной группы.

В Азовском море корабли Морской охраны, ВМС, артиллерия и авиация учились отражать вражескую атаку 01

В ходе проведения учебной операции под руководством командующего объединенными силами Сергея Наева, совместными усилиями кораблей Морской охраны, катеров ВМС ВСУ, при поддержке артиллерии с берега и авиации судно-нарушитель остановлено и заблокировано в определенном районе, а высадка диверсионных групп не допущена.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тысяча российских морпехов проводят учения на полигонах оккупированного Крыма

Наев отметил высокий уровень подготовки и четкую слаженность работы экипажа корабля Морской охраны "Донбасс".

В Азовском море корабли Морской охраны, ВМС, артиллерия и авиация учились отражать вражескую атаку 02

"Такие учения позволяют нам оттачивать свои профессиональные навыки, дополнительно проверить слаженность всех взаимодействующих сил и быть всегда готовыми к реагированию на развитие событий в зоне ответственности", - сказал капитан Глушак.

В Азовском море корабли Морской охраны, ВМС, артиллерия и авиация учились отражать вражескую атаку 03

В Азовском море корабли Морской охраны, ВМС, артиллерия и авиация учились отражать вражескую атаку 04

Источник: https://censor.net.ua/n3110327
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Для военных учения - это жизнь! Молодцы, еще бы проводили вместе с натовцами, самое то! Так держать, темпов не снижать!
 показать весь комментарий
 
 
Да не, Валя просто жизненный опыт. Ну, и армейский. Пусть больше учатся, меньше воевать прийдется - говорил один мой командир.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Азовском море корабли Морской охраны, ВМС, артиллерия и авиация учились отражать вражескую атаку. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх