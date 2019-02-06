 В Азовском море корабли Морской охраны, ВМС, артиллерия и авиация учились отражать вражескую атаку. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что по легенде учений, судно-нарушитель, игнорируя запросы и законные требования корабля Морской охраны и катеров ВМС ВСУ, осуществляло опасные маневры на большой скорости и пыталось приблизиться к берегу для возможной высадки диверсионной группы.

В ходе проведения учебной операции под руководством командующего объединенными силами Сергея Наева, совместными усилиями кораблей Морской охраны, катеров ВМС ВСУ, при поддержке артиллерии с берега и авиации судно-нарушитель остановлено и заблокировано в определенном районе, а высадка диверсионных групп не допущена.

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Наев отметил высокий уровень подготовки и четкую слаженность работы экипажа корабля Морской охраны "Донбасс".

"Такие учения позволяют нам оттачивать свои профессиональные навыки, дополнительно проверить слаженность всех взаимодействующих сил и быть всегда готовыми к реагированию на развитие событий в зоне ответственности", - сказал капитан Глушак.