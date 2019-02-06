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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Порошенко (16290) сатанисты (7) Захарова (176)

 "Порошенко осатанел", - спикер МИД РФ Захарова

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что украинский президент Петр Порошенко "осатанел", так как "в здравом уме так врать" про то, что Россия виновата в бедности Украины, "не получится".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в фейсбуке.

Она подчеркнула, что правительство Украины регулярно отчитывается о том, что по их инициативе идет прекращение связей с Россией.

"Порошенко каждый день делает что-нибудь эдакое, чтобы уничтожить все экономические связи между Украиной и Россией", — добавила Захарова

По мнению Захаровой, "Порошенко лично руководил уничтожением российско-украинских хозяйственных связей". Она напомнила, что Киев в одностороннем порядке прекратил четыре приказа, в том числе сотрудничество с Россией в сфере ВТС и остановил программу экономического сотрудничества двух стран на 2011-2020 годы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы научились снимать "лапшу" российской пропаганды со своих ушей, - Порошенко уверен, что народ сделает ответственный выбор 31 марта

Порошенко осатанел, - спикер МИД РФ Захарова 01

Источник: https://censor.net.ua/n3110325
 
 
 Топ комментарии
 
Вот поэтому я и буду голосовать за Порошенко. "Порошенко осатанел", - спикер МИД РФ Захарова - Цензор.НЕТ 9827
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Захарова то такое, а вот то шо Жюлю с Зеленским щас активно пиарят все кацапнутые по всем ютубам и каментам - мол как лутший вариант для Украины, вот это реально наводит на мысли..
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Как оказалось: задета не только кора головного мозга, но и так сказать вся его древесина....(с)
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Если я буду голосовать, то только за осатанелого Порошенка. Именно он все сделал необходимое для победы, воссоздал армию, вооружил, поднял весь мир для защиты Украины. Пожертвовал из своих сбережений более 70 миллионов для армии. Даже враги отмечают, что более осатанелого они никого не знают. Это лучшая позвала для Порошенко. Слава Украине!!!
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"1998-го Порошенко почав пошуки свого місця у політиці, став народним депутатом і вступив до фракції СДПУ(о)Віктора Медведчука. Потім став засновником Партії регіонів разом з Миколою Азаровим. Потім створив власну політсилу. За часів президентства Януковича майже рік пропрацював міністром економіки",
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Каким бы Порошенко не был,но хуже кацапии нет ничего.
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Меня терзают смутные сомненья: они точно не хотят его переизбрания?
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И на все вопросы ответ у них есть. И везде правы и всегда. Шуты придворные
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У Захеркиной вообще мозг поменялся с кокаином Мозг улетучился а кокаин заменил вместимое черепной коробки "Порошенко осатанів", - речник МЗС РФ Захарова - Цензор.НЕТ 1223
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Я щиро вдячний нинішньому керівництву за збереження держави. Скажете, що вона неідеальна? А ви запитайте у пересічного француза чи британця, чи вважають вони свою державу досконалою. Чи були помилки Порошенка як головнокомандувача? Вочевидь були. Та мене вражає наївна віра деяких виборців, що у Юлії Тимошенко чи Володимира Зеленського помилок у якості головнокомандувача не буде. Протягом першої каденції доказів того, що Петро Порошенко докладав титанічні зусилля ради збереження держави, більш ніж достатньо. Тому я готовий довірити йому керування державою і на другу каденцію.

І якщо коротко: оскільки для Путіна Порошенко - ворог № 1, то я голосуватиму саме за нього. Крапка.
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Пошла раскрутка потроха в кремлёвских СМИ. Скоро и за яроша вспомнят.
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так-так і посивів Порошенко за каденцію президента теж не по справжньому...
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блін знову кремляді ватним трололохам свиню підклали! Ну от як тепер скавчяти, що Порох працює на *****? Знову методички переписувати
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народ надо плевать в лицо тем ,кто туточки нам постоянно врет - о том шо Петя торгует и помогает торговле с цапами,шо она постоянно повышается в объемах - тот кто это делает не просто тролль,а теперь и глупый тролль,ну после таких заявлений мида цапии ))))))))
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Спочатку в Аргентині облом,тепер в Кабо-Верде...дуже відчувається нехватка коксу животворящего...
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Немытая,танцующая в "dellirium tremens" идиотка.И между прочем,именно из за бешенства таких скотин,я бы выбрал опять Порошенко.
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Не "осатанів", а просто вибори на носі. От і пускає пилюку в очі. Декому, з невеликим айк'ю, навіть подобається.
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Пуйло піде у повномаштабну, якщо крісло під його шпигуном захитається.
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сегодня ну не знаю,они шо договорились)) - цапы и предатели Украины - и без вашей помощи Петю выберут в первом туре и с лучшим результатом, чем в прошлый раз))))
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Ну если Порошенко осатанел, то Манька вообще о*уела.
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Якщо раніше мав сумнів щодо свого голосу на виборах то наразі на 100% визначився. Якщо вся нечисть так казиться щодо дій Пороха то потрібно його залишати.
П.С. Хто мене назве порохоботом того відразу шлю на .... *****
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Порошенко осатанел", - спикер МИД РФ Захарова
 
 
 
 
 
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