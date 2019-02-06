 "Порошенко осатанел", - спикер МИД РФ Захарова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в фейсбуке.
Она подчеркнула, что правительство Украины регулярно отчитывается о том, что по их инициативе идет прекращение связей с Россией.
"Порошенко каждый день делает что-нибудь эдакое, чтобы уничтожить все экономические связи между Украиной и Россией", — добавила Захарова
По мнению Захаровой, "Порошенко лично руководил уничтожением российско-украинских хозяйственных связей". Она напомнила, что Киев в одностороннем порядке прекратил четыре приказа, в том числе сотрудничество с Россией в сфере ВТС и остановил программу экономического сотрудничества двух стран на 2011-2020 годы.
І якщо коротко: оскільки для Путіна Порошенко - ворог № 1, то я голосуватиму саме за нього. Крапка.
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П.С. Хто мене назве порохоботом того відразу шлю на .... *****