 На Закарпатье налоговики изъяли 21 тыс. пачек контрафактных сигарет, предназначенных для контрабанды в Румынию. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В рамках проведения операций "Акциз-2019" и "Рубеж" на таможенном посту "Неветленфолу" в зоне таможенного контроля в направлении "Выезд из Украины" проведен усиленный осмотр грузового автомобиля DAF под управлением гражданина Украины, который согласно товаросопроводительным документам осуществлял перевозку груза "полиамидная искусственная оболочка для колбасных продуктов".
По результатам проведенного осмотра указанного транспортного средства изъято более 21 тыс. пачек табачных изделий без марок акцизного налога Украины, скрытых от таможенного контроля, и автомобиль, общей ориентировочной стоимостью 1,1 млн грн.
По данному факту в ЕРДР внесены сведения о совершении уголовного правонарушения, которое квалифицируется по ч.1 ст. 204 УК Украины.
Проводятся следственные действия.