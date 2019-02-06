EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Экономика, Фоторепортаж
  156  0
Все про:Закарпатье (1523) налоговая милиция (1519) сигареты (580) ГФС (3077)

 На Закарпатье налоговики изъяли 21 тыс. пачек контрафактных сигарет, предназначенных для контрабанды в Румынию. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Закарпатской области пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу Украины крупной партии контрафактных сигарет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

На Закарпатье налоговики изъяли 21 тыс. пачек контрафактных сигарет, предназначенных для контрабанды в Румынию 01

В рамках проведения операций "Акциз-2019" и "Рубеж" на таможенном посту "Неветленфолу" в зоне таможенного контроля в направлении "Выезд из Украины" проведен усиленный осмотр грузового автомобиля DAF под управлением гражданина Украины, который согласно товаросопроводительным документам осуществлял перевозку груза "полиамидная искусственная оболочка для колбасных продуктов".

На Закарпатье налоговики изъяли 21 тыс. пачек контрафактных сигарет, предназначенных для контрабанды в Румынию 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Крупная партия фальсифицированных сигарет, предназначенная для незаконного перемещения в Румынию, изъята в Черновицкой области. ФОТО

По результатам проведенного осмотра указанного транспортного средства изъято более 21 тыс. пачек табачных изделий без марок акцизного налога Украины, скрытых от таможенного контроля, и автомобиль, общей ориентировочной стоимостью 1,1 млн грн.

На Закарпатье налоговики изъяли 21 тыс. пачек контрафактных сигарет, предназначенных для контрабанды в Румынию 03

По данному факту в ЕРДР внесены сведения о совершении уголовного правонарушения, которое квалифицируется по ч.1 ст. 204 УК Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Два микроавтобуса с контрабандными сигаретами задержали пограничники в ПП "Тиса". ВИДЕО

Проводятся следственные действия.

Источник: https://censor.net.ua/n3110320
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНа Закарпатье налоговики изъяли 21 тыс. пачек контрафактных сигарет, предназначенных для контрабанды в Румынию. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх