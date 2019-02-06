EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  578  17
Материалы по теме:
Все про:выборы (20988) регистрация (223) Симоненко (1625) ЦИК (2849)

 Суд отказался обязать ЦИК зарегистрировать Симоненко кандидатом на выборах президента

Шестой апелляционный административный суд 6 февраля отказал в удовлетворении иска лидера Коммунистической партии Украины Петра Симоненко и самой КПУ к Центральной избирательной комиссии из-за отказа в регистрации его кандидатом на выборах президента Украины 31 марта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

П.Симоненко и Компартия Украины требовали признать противоправным и отменить постановление ЦИК от 2 февраля об отказе в регистрации П.Симоненко кандидатом на выборах президента от КПУ.

Они просили суд обязать ЦИК повторно рассмотреть документы П.Симоненко и зарегистрировать его кандидатом на выборах президента.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 2 февраля ЦИК отказал политику в регистрации кандидатом на выборах 31 марта, поскольку П.Симоненко был выдвинут от партии, устав, наименование и символика которой не соответствуют требованиям закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

Коммунистическая партия Украины считает данное решение политически мотивированным и антиконституционным.

Также читайте: Компартия намерена участвовать в парламентских выборах, - Симоненко

Источник: https://censor.net.ua/n3110319
 
   
 Топ комментарии
 
Симоненко потрапив під дію кацапських ,,лучєй,, він марить і його тошнить.
 показать весь комментарий
 
Где-то ща расплакался Виамин Павловский.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
шо пошло не так？ не ту сумму занес？
 показать весь комментарий
 
Да он советскими рублями пытался расплатиться.
 показать весь комментарий
 
Где-то ща расплакался Виамин Павловский.
 показать весь комментарий
 
 
Странно ..Так пускай суд проверит кто из кандидатов был комсомольцем и комунистом
 показать весь комментарий
 
А что у нас сегодня говорит народный календарь? Сегодня поздравления принимают все Аксинии...

В этот день, 6 февраля, почитается память преподобной Ксении. Этот день считали переломом зимы, и по нему судили о предстоящей весне: «Какова Аксинья - такова весна».
 показать весь комментарий
 
Шкода, що комуняків не буде.. Я відверто за ними вже і сумувати став...Такі часи були веселі, що досі руки пам'ятають 👊👊👊👊👊
 показать весь комментарий
 
Ця потвора вже років 10 повинна пожиттєве з конфіскацією відбувать, а воно падло в президенти лізе. Суд отказался обязать ЦИК зарегистрировать Симоненко кандидатом на выборах президента - Цензор.НЕТ 6440
 показать весь комментарий
 
Симоненко потрапив під дію кацапських ,,лучєй,, він марить і його тошнить.
 показать весь комментарий
 
 
Це ж треба було так Петра Олексійовича налякати, що палить з усіх видів зброї по всіх...
Здавалося, що двостволки 3-го тисячоліття було б достатньо.
 показать весь комментарий
 
тепер симоненко поїде до Європи, буде шикувати за рахунок лохторату і європейських комуняк і волати про "прітіснєнія і гонєнія політічєскіх опонєнтов" на камери параша тудей
 показать весь комментарий
 
 
На выборах выиграть не выиграл бы, а 2,5 млн в бюджете не помешало бы! Суд отказался обязать ЦИК зарегистрировать Симоненко кандидатом на выборах президента - Цензор.НЕТ 7412
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд отказался обязать ЦИК зарегистрировать Симоненко кандидатом на выборах президента
 
 
 
 
 
 вверх