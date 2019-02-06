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Все про:грипп (417) Минздрав (1841) ОРВИ (140)

 Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в 11 из 24 областей, - Минздрав

Больше всего заболевших – в Черновицкой и Ивано-Франковской областях, сообщили в ведомстве.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

"За отчетную неделю зарегистрировано два летальных исхода от гриппа, подтвержденных лабораторно; с начала эпидемического сезона – 30, в том числе четверо детей в возрасте до 17 лет. Ни один умерший не был вакцинирован против гриппа", – сказано в сообщении.

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По данным Минздрава, в период с 28 января по 3 февраля в Украине гриппом и ОРВИ заболели более 212 500 человек, более половины из этого числа – дети до 17 лет.

Грипп – это острое респираторное заболевание, вызванное вирусом. Легко передается от человека к человеку преимущественно через кашель, чихание или близкий контакт. Любой в любом возрасте может заболеть гриппом.

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Среди симптомов гриппа – высокая температура, которая держится минимум пять дней, лихорадка, головная боль; ломота в мышцах и суставах; общая слабость, потеря аппетита, возможно, тошнота кашель, который может длиться более двух недель; насморк.

Источник: https://censor.net.ua/n3110317
 
 
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10 доз вакцини від грипу у дупу дурепі-Супрунші, може порозумнішає
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Помню, как перед Майданом говорили, что на Украину надвигаются три новых и страшных вида гриппа, канадский, европейский и какой-то NH. Лучших условий для распространения вирусов трудно было придумать, но тогда распространители вирусов испугались Майданов по всей Украине и обошли Украину стороной.
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річ у тім, що ефект вакцини від грипу вельми сумнівний..бо вірус грипу постійно мутує і якщо щепишся від одного штаму то це не захистить від іншого штаму...а спихувати вакцину кудись треба..ось така йухня малятка
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та да...сусід років 10-15 назад, ще задовго до цих подій щепився від грипу - потім пластом лежав два тижні.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЭпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в 11 из 24 областей, - Минздрав
 
 
 
 
 
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