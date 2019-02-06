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 ВМФ РФ начнет применять лучи, вызывающие у врагов галлюцинации, тошноту и дезориентацию, - The Times

Военно-морской флот России снабдят оружием, которое сможет слепить врагов, а также вызывать у них галлюцинации и тошноту.

Об этом пишет The Times, информирует Цензор.НЕТ.

Установка "5P-42 Филин" была разработана в Санкт-Петербургском институте человеческого мозга. Она предназначена для ослепления и дезориентации врагов с помощью быстрых импульсов высокоинтенсивных световых лучей.

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"Филин" выпускается государственной компанией "Росэлектроника" и уже установлен на фрегаты "Адмирал Касатонов" и "Адмирал Горшков". Ожидается, что прибором снабдят два других фрегата, которые сейчас на этапе строительства.

Издание отмечает, что установка относится к классу нелетального оружия и может применяться ночью и в сумерках на расстоянии до двух километров.

Источник: https://censor.net.ua/n3110314
 
 
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На Тоцком полигоне в 1954 году маршал Жюков взорвал бонбу.за 5 секунд 100 000 солдат и офицеров дохлой советской армии стали не детородными...,вернее бабы рожали уродов с 2 головами и четырьмя ногами...
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из них получились настоящие кацапы. скрепные.
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Вот, самое главное оружие кремлевских орков! Из этой башни упускаются невидимые лучи, которые вызывают галлюцинации,белую горячку, дебилизм и олигофрению, приступы злобного имперского "патриотизма" во всём "руССком мире"!ВМФ РФ начнет применять лучи, вызывающие у врагов галлюцинации, тошноту и дизориентацию, - The Times - Цензор.НЕТ 9535
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"Обитаемый остров" (ирония в том, что фильм снимали в Крыму)!
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...., что лишний раз доказывает, что ********* необходимо валить как можно скорее!!!
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"...установка относится к классу нелетального оружия и может применяться ночью и в сумерках на расстоянии до двух километров.". "Стугна" бъёт на 5 км...
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"Гарпун", "Томагавк", "Экзосет" и "Наваль", не страдают расстройством зрения и морской болезнью...

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Я думаю що ці промені не будуть викликати нічого окрім історичного реготу!!!
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О том что звуки убивают я читал лет 15 назд.
Человеческое ухо выдерживает звуковое давление от 0.00002 (порог звукового восприятия) до 200 Па,порог болевого восприятия частоты звука.Известно что частота звука в диапазоне 7-13 Герц вызывает панику и страх,у некоторых наступает смерть,сердце не выдерживает.Самый опасный звук от 7 до 8 герц.Ученые из исследовательского центра Гантингтон,штат Калифорния,утверждают,на высоких и ультразвуковых частотах от 5 до 30 Кгц происходит "перегрев" организма,поднимается температура.ожоги внутренних органов и человека нет.
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в ответ ВМФ Украины , начнет применять лучи от которых у врага наступает импотенция и кровавая диарея !
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Пи-да Воронежу, пройде по Дону, мамой клянусь!
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Да, они уже испытывали одну подобную торпеду. "Курск" называется. Куча народу погибла уже при первом испытании.
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Знаем мы это "оружие": опять мыться перестанут, чтоб у врага аж резало в глазах.
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После 1945 года в ССре и на РАБссии вышло из строя 93 подлодки.большинство из них с трупами с многочисленными.Про одну из них когда то рассказал Евгений Киселев еще на старом НТВ,ее искали 10 лет в Мировом океане.не нашли,американцы нашли и подняли на поверхность.Уникальная операция США была секретной,поскольку глубина была большая и никто до них в Мре не проводил таких подъёмов с дна океана...,Мавзолейные полудурки об этом узнали случайно
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нОучная сенсация от мокши - большой корабль может нейтрализовать часового с биноклем на расстоянии 2 км.. а два больших корабля - двух часовых)
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Можно наверное к Ибице подогнать. Как вариант.
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да давно уже испытывают на россиянах. это же видно по ихнему поведению
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Против нас кастрюлеголовых лучи не действуют), ***** будет жарить мозги своим зомбакам.
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з яким задоволенням в інформації говориться про ворогів рф, українська армія мається на увазі насамперед. пора закрити це гадюче "цензор нет"
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Як зазвичай, щось піде не так, і московські орки, у яких й так з макитрами нелади, самі остаточно збрендять і завалять одне одного...
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От одного слова кацапия и так ворочает и тошнит. ВМФ РФ почне застосовувати промені, що викликають у ворогів галюцинації, нудоту і дезорієнтацію, - The Times - Цензор.НЕТ 6965
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВМФ РФ начнет применять лучи, вызывающие у врагов галлюцинации, тошноту и дезориентацию, - The Times
 
 
 
 
 
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