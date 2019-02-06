 ВМФ РФ начнет применять лучи, вызывающие у врагов галлюцинации, тошноту и дезориентацию, - The Times

Об этом пишет The Times, информирует Цензор.НЕТ.
Установка "5P-42 Филин" была разработана в Санкт-Петербургском институте человеческого мозга. Она предназначена для ослепления и дезориентации врагов с помощью быстрых импульсов высокоинтенсивных световых лучей.
"Филин" выпускается государственной компанией "Росэлектроника" и уже установлен на фрегаты "Адмирал Касатонов" и "Адмирал Горшков". Ожидается, что прибором снабдят два других фрегата, которые сейчас на этапе строительства.
Издание отмечает, что установка относится к классу нелетального оружия и может применяться ночью и в сумерках на расстоянии до двух километров.
Человеческое ухо выдерживает звуковое давление от 0.00002 (порог звукового восприятия) до 200 Па,порог болевого восприятия частоты звука.Известно что частота звука в диапазоне 7-13 Герц вызывает панику и страх,у некоторых наступает смерть,сердце не выдерживает.Самый опасный звук от 7 до 8 герц.Ученые из исследовательского центра Гантингтон,штат Калифорния,утверждают,на высоких и ультразвуковых частотах от 5 до 30 Кгц происходит "перегрев" организма,поднимается температура.ожоги внутренних органов и человека нет.