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Все про:взятка (4329) Одесская область (1680) СБУ (13202) таможня (1367)

 Чиновник одесской таможни задержан за получение 600 долл. за растаможку 2 автомобилей, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой Одесской области разоблачили в систематическом получении взяток начальника сектора одного из таможенных постов региона.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Чиновник одесской таможни задержан за получение 600 долл. за растаможку 2 автомобилей, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник наладил схему получения взяток за беспрепятственное таможенное оформление автомобилей на иностранном регистрации в режиме так называемого "временного ввоза". Стоимость "услуг" злоумышленника стартовала от 300 долларов за каждое транспортное средство.

Правоохранители задержали чиновника на рабочем месте при получении очередной взятки в размере 600 долларов за растаможку двух автомобилей.

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Чиновник одесской таможни задержан за получение 600 долл. за растаможку 2 автомобилей, - СБУ 02

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 364 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении таможеннику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

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Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и возможной причастности других должностных лиц таможенного органа к противоправной деятельности.

Источник: https://censor.net.ua/n3110313
 
   
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Так скоро кантора й до 1$ скотиться!
Стрільба з гармати по горобцях!
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Одеська активістка заявила, що за нею стежать


"Одеська журналістка Катерина Маденс заявляє, що вже близько місяця за нею ведеться стеження.
Про це вона написала у Facebook.
"Це відбувається абсолютно кожен день. Я розумію, що це може бути спробою тиску і залякуванням", - стверджує Катерина.
Активісти, які стежать за розслідуванням убивства активістки Катерини Гандзюк, зазначають, що дівчина пише про корупцію в органах влади в Одесі та безпосередньо про мера Геннадія Труханова і його "бізнес-партнера" Володимира Галантерника.
Крім цього разом зі своїм чоловіком Катерина багато працювала і писала зокрема і про замах на активіста Олега Михайлика.
"Слід нагадати про те, що Катя Гандзюк почала помічати, що за нею стежать як мінімум за півроку до нападу. Закликаємо вас поширити цей пост. Маємо зробити цих людей відомими, аби і замовники, і виконавці тисячу разів подумали, перш ніж зробити непоправне", - наголошують активісти."
https://www.pravda.com.ua/news/2019/02/6/7205919/

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