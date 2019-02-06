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 Посольство Украины во Франции призвало агентство AFP исправить карту, где Крым обозначен российским

Посольство Украины во Франции призвало информагентство AFP исправить карту, на которой оккупированный Крым обозначен одним цветом с Россией.

Об этом говорится в сообщении дипломатического представительства в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на многочисленные разъяснения и однозначную четкую позицию международного сообщества, некоторые французские СМИ продолжают допускать ошибки в обозначении на картах незаконно аннексированной Россией территории АР Крым. В связи с появлением 4 февраля в Twitter агентства AFP карты с некорректным изображением Крыма посольство обратилось к руководству агентства с требованием принять необходимые меры для исправления ситуации и неповторения подобных случаев в будущем", – говорится в сообщении.

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В посольстве отметили, что ожидают на "адекватный ответ".

Посольство Украины во Франции призвало агентство AFP исправить карту, где Крым обозначен российским 01

4 февраля на странице "AFP news agency" в Twitter появилась карта "Кто должен возглавить Венесуэлу?". На ней синим цветом обозначены страны, которые признали временным руководителем государства председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо, красным цветом – сторонники действующего президента Николаса Мадуро, белым – страны, которые придерживаются нейтралитета. На карте AFP Крым обозначен одним цветом с соседней Россией (красным). В то же время материковая Украина – белым.

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Источник: https://censor.net.ua/n3110309
 
 
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И это ещё нужно напоминать?
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ще одна бидлота вирішила на халяву заробити
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Та невже AFP поверне нафтобабло «Газпрому»?
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І шо?! Всі й так з давних давен знають, шо Крим - це Украина!!!! Слава Украине! Смерть *****!
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адекватна відповідь - відібрати у галів заморські території, ейфелєву вежу зображати в цитриновій камізельці та з Тризубом на верху
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якось приїхала княжна Ганна Ярославна до хранцузського двору, дістала шмат сала та й каже Генріху:
- Поріж!
З тих пір це містечко так і називайєця - Paris
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жеріть своїх жаб і слимаків та не лізьте тим ротом до нашого Криму!!!
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От сучі діти - здалися гітляру практично без бою, а потім приперлися на підписання капітуляції, шо навіть германські німці здивувалися:"І ці жабоїди теж нас перемогли?"
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ще одна бидлота вирішила на халяву заробити
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а чого ото ми там білими??? Мо' вже тра' опріділятись?
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і чого ото амбасада через об'яву на стовбі публікує свою інформацію??? Чому не нотою протесту їхньому начальству - прізідєнту, там, міністру внєшніх сношєній, etc. І, канєшно, в саме агєнство с жостким трєбованійєм. І в суд - за моральною компєнсацією! То може воно б уважітєльно слєдующій раз оту мапу малювало б
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПосольство Украины во Франции призвало агентство AFP исправить карту, где Крым обозначен российским
 
 
 
 
 
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