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Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:выборы (20988) наблюдатель (680) ОБСЕ (3504) Тейлер Питер (1)

 Законопроект, запрещающий гражданам РФ быть наблюдателями на выборах в Украине, не соответствует нормам ОБСЕ, - глава миссии БДИПЧ Тейлер

Предлагаемая норма закона, согласно которой гражданин государства-агрессора не может быть наблюдателем на выборах в Украине, не соответствует нормам ОБСЕ.

Об этом заявил глава миссии наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ за выборами в Украине Питер Тейлер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы знаем о том, что был подан законопроект соответствующий, и о позиции украинской власти по наблюдателям из РФ. Нужно отметить, что это не соответствует принципам и подходам ОБСЕ по формированию миссии по наблюдению за выборами", - сказал он на пресс-конференции в среду в Киеве.

Напоминаем, 4 февраля был зарегистрирован законопроект №9524 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно наблюдения за избирательным процессом в Украине". Согласно тексту которого на выборах президента Украины, народных депутатов и местных выборах официальным наблюдателем от иностранных государств, международных организаций не может быть гражданин (подданный) государства, которое признано Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я отдам приказ Госпогранслужбе не пускать наблюдателей от РФ в Украину, - Порошенко

В пояснительной записке указано, что законопроект разработан "с целью минимизации рисков и угроз вмешательства Российской Федерации в проведение выборов в Украине".

Среди инициаторов документа - председатель Верховной Рады Андрей Парубий, первый заместитель председателя парламента Ирина Геращенко, представитель президента в парламенте Ирина Луценко, лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук и др.

Также читайте: Двое граждан РФ включены в список наблюдателей ОБСЕ на выборах: он находится на утверждении в МИД, - спикер миссии в Украине Райнер

Источник: https://censor.net.ua/n3110306
 
 
 Топ комментарии
 
Ну можливо це тому, що воюючі країни не проводять вибори? А ми проводим. Доведеться вам міняти норми.
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А взрывы сотрудников ОБСЕ гражданами Роиси соответствуют нормам ОБСЕ?
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захват чужих территорий, сбивание гражданских самолетов, соответствует их нормам?
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Ну можливо це тому, що воюючі країни не проводять вибори? А ми проводим. Доведеться вам міняти норми.
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А взрывы сотрудников ОБСЕ гражданами Роиси соответствуют нормам ОБСЕ?
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Представьте себе ситуацию.
Президент Украины Зеленский, назначил такого же клоуна как и сам спецпредставителем Украины в ООН. После очередного зашквара Путина в Украине, Россия собирает срочное собрание ООН по Украине, куда отправляют украинского клоуна. И вот, собрались представители мировых держав и спрашивают у российского посла - Что происходит? - На что российский посол отвечает - уважаемые коллеги, в правительстве Украины, собрались не совсем адекватные люди, которые не отдают отчета своим действиям результатом которых и стало такое поведение России для защиты украинских граждан и собственной безопасности. Мировые лидеры, спрашивают у украинского спец-клоуна - Может вы нам проясните ситуацию? И тут встает спецклоун и - Гы-гыы, ну так получилось, ну это так просто по приколу, гы-гыыы, чтобы чисто поржать ха-ха, гы-гы. Голосование ООН, гарантированно на пользу РФ.
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представь себе лучше ситуацию, когда беня закроет дорогу в Украину другану пэти пораженка мертвячуку и его гоп-компании.
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Я вот представила президентом бабу с косой,которая разрешает рашистам на танках в Киев заехать,по поти снося все города и села.ДЫк,лучше,как вы тут рассказываете,клоун Зеленский,не зависящий от *****,чем смерть с косой на голове!
А на счёт адекватности рашистского правительсва,его представителей всех мастей и биомассы называющей себя рАссЕянами,это вы загнули!У всего мира иллюзии,касательно наличия хоть какой-то адекватности у представителей рашистского мира,давно исчезли.
Не обольщайтесь,что хоть кто-то,не за бабки,может произнести в слух,что ***** и его рабы,адекватные представители человечества!
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вот бы этого наблюдателя в СБУ в донецке в яму, пусть там понаблюдает
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Не ОБСЕ объяснять украинцам . Пусть с сепарами тихо бухают и не лезут. РАШКА столько боли и крови принесла в мирную Украину- не пускать их наблюдателями.
Все знают, если Украина упрется - будет как она хочет
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захват чужих территорий, сбивание гражданских самолетов, соответствует их нормам?
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значит не донесли, все уверены что в Украине гражданская война, а это проколы власти пети
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ой, не надо. В той же европе не дураки сидят, они все прекрасно знают что здесь происходит.
Другое дело что признавать не хотят, ибо они сами в каой-то мере зависят от парашки.
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Пускай ехают в Сирию ОБСЕесничать. Ихнии разборки намного больше напоминают гражданскую войну. Хотелось бы посмотреть, как они там сильную обеспокоенность и озабоченность отмороженным игиловцам и асадитам выражать будут.
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Та хто б сомневался! На что способна ОБСЕ, кроме озабоченности разных степеней?
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А тусить на свадьбах боевиков соответствует нормам ОБСЕ?
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Принципи ОБСЄ--це здирати гроші з держав і робити вигляд ,що вони щось корисне роблять.
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А что, выборы без кацапов будут не действительны, чинуша продажная?
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Восхищаюсь ОБСЕ все больше и больше! 🙃
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Двойные стандарты ОБСЕ. Во время войны на Балканах и после, не припоминается чтобы сербов допускали наблюдателями на выборы в Хорватии
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если раше-наблюдатели приедут на выборы, то это будет означать изнасилование Украины в прямом эфире.....
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так воно вже 5 років триває - не помітив ?
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NNN - но это будет особо извращенным и позорным способом.....
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Якщо з РФ , в України , мир - дружба , торгівля і безвіз - які підстави їх не пускати ?!
Те , що наша "гібридна" влада нам 5 років брехала в очі - так це ж лише наші проблєми .... і для всього світу це так і виглядає .
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Еще один клоун должность в газпроме получил
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От де добре платять сліпоглухонімим - в ОБСЄ.
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Шайка пустозвонов на содержании у кацапов.
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да? и каковы ж эти нормы? в какой придорожной шашлычной придуманы?
раща-************ заезжать на танках ? или в белых КАМАЗах... колоннами?
а соответствуют хоть каким-то нормам - обстрел наших судов в международных водах, идущих в свой порт, под своим флагом и не стрельнувшего ни разу (т.е не представляющих никакой опасности... даже для атакующих их беспредельщиков)...

пардон, что все на кучу!
задолбали двойными стандартами
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А оккупация Украины соответствует нормам ОБС?
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Ну и пох. Пусть ОБСЕ принимает законы у себя.
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"Законопроект, запрещающий гражданам РФ быть наблюдателями на выборах в Украине, не соответствует нормам ОБСЕ, - глава миссии БДИПЧ Тейлер" - к сожалению, в Европе ещё много дебилов, или бес путлер успел его купить ещё того, и теперь он отрабатывает?
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А должен? Законопроект, запрещающий гражданам РФ быть наблюдателями на выборах в Украине, не соответствует нормам ОБСЕ, - глава миссии БДИПЧ Тейлер - Цензор.НЕТ 774
Аннексия Крыма этим нормам соответствует, к примеру?
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Зате даний законопроект навіть ДУЖЕ відповідає інтересам держави Україна і її народу. Тож спори тут взагалі недоречні. ОБСЄ НІЧОГО не зробило для полегшення важкої долі воюючої України. Тому слухати їхні рекомендації немає ніякої необхідності. Ні моральної, ні юридичної.
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Завезите этого Питера на передок - пускай от туда он это скажет.
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Передайте Организации Большой обеСпокоЕнности, что ты бесконечно обеспокоены их глубокой обеспокоенностью.
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при чем парашка к нашим выборам? просто не пускать их без всяких законов
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Ежели Обесе не ясно на общепонятном, можно на среднеевропейском....
"Gehen Sie bitte spazieren unter der Wald" (гуляйте лесом, фройндшафты) Законопроект, запрещающий гражданам РФ быть наблюдателями на выборах в Украине, не соответствует нормам ОБСЕ, - глава миссии БДИПЧ Тейлер - Цензор.НЕТ 3993
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А закон запрещающий рашистским военным убивать украинцев,отжимать территории,трощить в хлам украинские города в Обсэ,часом не появился?Или это за положняк?
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...сик транзит глория мунди. Вот так и лишаются остатков приличия и респектабельности всякие Организации Беспрестанно означающие Собою Озабоченность.
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Порох послал лесом, значит лесом - он Президент, ему видней
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По заявлениям главного соевода - у нас война с парашей!.. но почему тогда у нас с парашей нет визового режима? Все вопросы с наблюдателями решились бы сами собой... Законопроект, запрещающий гражданам РФ быть наблюдателями на выборах в Украине, не соответствует нормам ОБСЕ, - глава миссии БДИПЧ Тейлер - Цензор.НЕТ 4833
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...напомните мне, как там Гитлер после 1939 года своих наблюдателей присылал в Британию ? Не на "Юнкерсах" случайно ?
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1942 год. ОБСЕ настаивает на присутствии Гитлера как наблюдателя на выборах в Верховный Совет СССР и британский парламент? Или Сталина с Черчиллем на выборах в Рейхстаг?
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так в том то и дело - что не было больше никаких выборов в Рейхстаг, с момента прихода Гитлера к власти.
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не было больше никаких выборов в Рейхстаг, с момента прихода Гитлера к власти.

- багато німців (потайки) й досі сумують за тим чудовим часом ...
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...у них будет шанс лет через 20 "смочь и повторить", к этому моменту рухнет старый миропорядок, и каждый в своей стране сможет построить свой собственный национал-социализм, с блек-джеком и шлюхами, уже не оглядываясь на навязанный доминирующий либералистический дискурс, панующий сегодня.
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які 20 років ?! Це вже справа найближчою перспективи - "старый миропорядок" вже доживає останніх років - не дарма ж рух "жовтих жилетів" вже по всій Європі розповсюджується ... тільки нам , про це , чомусь не дуже розповідають ...))
ИМХО - десь 5-10 років , а можливо і раніше ...
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...не - за 10 лет они Адика не реанимируют, а без него национал-социализма не построить - никакого блек-джека, одни только шлюхи...на подсосе у Газпрома...
дезинтеграционные процессы в Европе могут, канеш, начаться и в течении этого времени, но в целом на "мировой правопопядок" они не сильно повлияют.
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вже давно впливають - тільки "підземні поштовхи" відчувають ще не всі ....
Брекзіт , Каталонія , протести "жовтих жилетів" - все це лише слабкі натяки ...
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Так как я больше не могу на этом форуме давать свои ссылки, найди сам на сайте "Хвыли"
страничку "Трамп планирует пересмотреть подход США к войнам", просколль вниз, и посмотри любопытное и противоречивое видео про грядущий глобальный кризис.
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Да пошлите их на "*+ не подходят законы Украины-выход там.
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ОБСЕ не соответствует нормам Украины
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Більше того, діяльність цієї проросійської організації не відповідає нормам міжнародного права.
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Європейці вже відкрито ткнули наших "гібридних реформаторів" носом в їхнє г ... і правильно - вчіться дотримуватись законів !
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шоправда, торгувати з агрєсором теж не вписуйєця ні в які норми і понятія
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а безвіз і офіційно мир-дружба "з агресором" туди вписуються ?
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Здається ту ОБСЄ пора добряче перетрусити на предмет корупційності, бо занадто часто ця організація виправдовує окупанта... З чого б це?..
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...вы такие все простые, как сто гривень мелочью - бюджет ОБСЕ на ЧЕТВЕРТЬ (25%) состоит из выплат от Ресурсной Федераски. Кто девушку в ресторане поит-кормит, тот ее и танцует.
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Пусть по скайпу наблюдают под своим флагом
Законопроект, що забороняє громадянам РФ бути спостерігачами на виборах в Україні, не відповідає нормам ОБСЄ, - глава місії БДІПЛ Тейлер - Цензор.НЕТ 8066
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Люто плюсую за "наблюдение по скайпу". Это вообще должно стать официальной точкой зрения.
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А я полностью согласен - не соответствует! И слава Богу, что так, глядя на то ОБСЕ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаконопроект, запрещающий гражданам РФ быть наблюдателями на выборах в Украине, не соответствует нормам ОБСЕ, - глава миссии БДИПЧ Тейлер
 
 
 
 
 
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