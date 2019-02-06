 Законопроект, запрещающий гражданам РФ быть наблюдателями на выборах в Украине, не соответствует нормам ОБСЕ, - глава миссии БДИПЧ Тейлер

Об этом заявил глава миссии наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ за выборами в Украине Питер Тейлер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы знаем о том, что был подан законопроект соответствующий, и о позиции украинской власти по наблюдателям из РФ. Нужно отметить, что это не соответствует принципам и подходам ОБСЕ по формированию миссии по наблюдению за выборами", - сказал он на пресс-конференции в среду в Киеве.
Напоминаем, 4 февраля был зарегистрирован законопроект №9524 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно наблюдения за избирательным процессом в Украине". Согласно тексту которого на выборах президента Украины, народных депутатов и местных выборах официальным наблюдателем от иностранных государств, международных организаций не может быть гражданин (подданный) государства, которое признано Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом.
В пояснительной записке указано, что законопроект разработан "с целью минимизации рисков и угроз вмешательства Российской Федерации в проведение выборов в Украине".
Среди инициаторов документа - председатель Верховной Рады Андрей Парубий, первый заместитель председателя парламента Ирина Геращенко, представитель президента в парламенте Ирина Луценко, лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук и др.
та вы на наблюдали уже...идите лесом !
Президент Украины Зеленский, назначил такого же клоуна как и сам спецпредставителем Украины в ООН. После очередного зашквара Путина в Украине, Россия собирает срочное собрание ООН по Украине, куда отправляют украинского клоуна. И вот, собрались представители мировых держав и спрашивают у российского посла - Что происходит? - На что российский посол отвечает - уважаемые коллеги, в правительстве Украины, собрались не совсем адекватные люди, которые не отдают отчета своим действиям результатом которых и стало такое поведение России для защиты украинских граждан и собственной безопасности. Мировые лидеры, спрашивают у украинского спец-клоуна - Может вы нам проясните ситуацию? И тут встает спецклоун и - Гы-гыы, ну так получилось, ну это так просто по приколу, гы-гыыы, чтобы чисто поржать ха-ха, гы-гы. Голосование ООН, гарантированно на пользу РФ.
А на счёт адекватности рашистского правительсва,его представителей всех мастей и биомассы называющей себя рАссЕянами,это вы загнули!У всего мира иллюзии,касательно наличия хоть какой-то адекватности у представителей рашистского мира,давно исчезли.
Не обольщайтесь,что хоть кто-то,не за бабки,может произнести в слух,что ***** и его рабы,адекватные представители человечества!
Все знают, если Украина упрется - будет как она хочет
Другое дело что признавать не хотят, ибо они сами в каой-то мере зависят от парашки.
Те , що наша "гібридна" влада нам 5 років брехала в очі - так це ж лише наші проблєми .... і для всього світу це так і виглядає .
раща-************ заезжать на танках ? или в белых КАМАЗах... колоннами?
а соответствуют хоть каким-то нормам - обстрел наших судов в международных водах, идущих в свой порт, под своим флагом и не стрельнувшего ни разу (т.е не представляющих никакой опасности... даже для атакующих их беспредельщиков)...
пардон, что все на кучу!
задолбали двойными стандартами
Аннексия Крыма этим нормам соответствует, к примеру?
"Gehen Sie bitte spazieren unter der Wald" (гуляйте лесом, фройндшафты)
- багато німців (потайки) й досі сумують за тим чудовим часом ...
ИМХО - десь 5-10 років , а можливо і раніше ...
дезинтеграционные процессы в Европе могут, канеш, начаться и в течении этого времени, но в целом на "мировой правопопядок" они не сильно повлияют.
Брекзіт , Каталонія , протести "жовтих жилетів" - все це лише слабкі натяки ...
страничку "Трамп планирует пересмотреть подход США к войнам", просколль вниз, и посмотри любопытное и противоречивое видео про грядущий глобальный кризис.