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 Американские сенаторы одобрили санкции против Сирии, России и Ирана

Сенат США принял законопроект о санкциях в отношении Сирии и ее союзников. Теперь документ должны утвердить в Палате представителей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Согласно документу, ограничения будут введены за военную помощь сирийской президенту Башару Асаду и за сотрудничество с его правительством в сфере поставок авиазапчастей и торговли нефтепродуктами.

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Кроме санкций, законопроект о "Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке" включает поправку, предостерегающую от поспешного вывода войск США из Сирии и Афганистана. Сенаторы также поддержали продолжение военного сотрудничества с Иорданией и оказание военной помощи Израилю на сумму более трех миллиардов долларов. Кроме этого, в законопроекте предусмотрены санкции за экономический бойкот Израиля.

Законопроект внес республиканец Митч Макконнелл. Документ поддержали 77 сенаторов, 23 выступили против. Теперь его должен утвердить Палата представителей, которую контролируют демократы.

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Ранее сообщалось, что власти США могут ввести санкции в отношении российских и иранских компаний, работающих в Сирии. Ограничения, в первую очередь, могут коснуться компаний, которые занимаются проектами по восстановлению Сирии. США также намерены отказаться от предоставления средств на восстановление районов, в которых находятся иранские и российские войска.

Источник: https://censor.net.ua/n3110304
 
   
 Топ комментарии
 
Главное - шоб русне нравилось.
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Всем не надо. А вот русне это на пользу.
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От тепер нарасія точно з колін підніметься- їй це лише на користь!
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А что не так? Анархия - мать порядка? Или военные способы по мнению мокшан лучше?
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От тепер нарасія точно з колін підніметься- їй це лише на користь!
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Усе, страшне, коксу нема, санкції влуплять, надія на святу "Бояру" татна опудало плешиве...)))
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Які ж вони русофоби. Ну ладно там кацапи підбили під санції Іран та Сірію, а їм то за що? Такі миролюбиві і на тобі. Русофоби.
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Как-то слишком уж дозированно штаты кацапам "напользы" остыпают, могли бы и не жлобиться - побольше дать.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомАмериканские сенаторы одобрили санкции против Сирии, России и Ирана
 
 
 
 
 
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