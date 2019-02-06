 При министре Луценко внутренние войска лишились 93 БТР, 5765 автоматов, 102 пушек, 183 млн патронов, - соратник Гриценко Апаршин

Об этом он написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"14 марта 2006 года правительство постановлением Кабмина №280 утвердило перечень военного имущества внутренних войск, которое может быть отчуждено. Кто в то время был министром внутренних дел? Правильно! Луценко", - отметил Апаршин.

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По его словам, тогда список включал "БТР - 93 ед., почти механизированная бригада, дислокация - г. Симферополь. Цена одного БТР - 29,9 тыс. грн (5,9 тыс. долл. США). Автоматы АКМ, АК-74 - 5765 ед. Цена за один автомат- 471 грн. Пушки - 102 ед. АГС-17 - 59 ед. ПЗРК "Игла" - 81 ед. Патроны - почти 183 млн. шт. и тому подобное".

Напомним, ранее Генпрокурор Луценко на заседании ВСК Верховной Рады заявил, что с подачи министра обороны Гриценко (2005-2007 гг.) было отчуждено огромное количество военной техники. Подобные действия "могут колебаться от достаточно легкой статьи о халатности…. А можно выйти и на статью о государственной измене", отметил Луценко.