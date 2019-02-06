 При министре Луценко внутренние войска лишились 93 БТР, 5765 автоматов, 102 пушек, 183 млн патронов, - соратник Гриценко Апаршин

Об этом он написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"14 марта 2006 года правительство постановлением Кабмина №280 утвердило перечень военного имущества внутренних войск, которое может быть отчуждено. Кто в то время был министром внутренних дел? Правильно! Луценко", - отметил Апаршин.
По его словам, тогда список включал "БТР - 93 ед., почти механизированная бригада, дислокация - г. Симферополь. Цена одного БТР - 29,9 тыс. грн (5,9 тыс. долл. США). Автоматы АКМ, АК-74 - 5765 ед. Цена за один автомат- 471 грн. Пушки - 102 ед. АГС-17 - 59 ед. ПЗРК "Игла" - 81 ед. Патроны - почти 183 млн. шт. и тому подобное".
Напомним, ранее Генпрокурор Луценко на заседании ВСК Верховной Рады заявил, что с подачи министра обороны Гриценко (2005-2007 гг.) было отчуждено огромное количество военной техники. Подобные действия "могут колебаться от достаточно легкой статьи о халатности…. А можно выйти и на статью о государственной измене", отметил Луценко.
нехай би про Міноборони відзвітував.
Луцик як відчував )))
на фінал заготовані особлово великі какахі.
дык, а кто ж был Премьером тогда?!.. это камень в огород Тимашонки
Кто был секретарем СНБОУ в 2005 году? Кто был министром иностранных дел Украины в 2009 - 2010 годах? Кто возглавлял Министерство экономического развития и торговли в 2012 году?
А теперь вопрос:
Кто был секретарем СНБОУ в 2005 году?
Кто был министром иностранных дел Украины в 2009 - 2010 годах?
Кто возглавлял Министерство экономического развития и торговли в 2012 году?
Ответ очень прост - Порошенко Петр Алексеевич.
Где была его публичная государственная позиция, когда те или иные президенты и руководители Минобороны реализовывали проекты подрыва обороноспособности и фактического развала армии?
Кстати, руководители как Министерства иностранных дел, так и Министерства экономического развития и торговли обычно принимают участие в заседаниях Правительства и лично голосуют при принятии всех нормативных актов Кабмина, в том числе оборонного направления.
Именно поэтому, если на самом деле есть желание установить истину в вопросе разворовывания армии и наказать виновных, необходимо тщательно проверить - вместе с решениями и действиями бывших министров обороны - соответствующие действия и бездействие Петра Порошенко на перечисленных должностях.
Понятно, что текущий период его деятельности пока еще защищен иммунитетом, но очевидно, что он потеряет этот иммунитет уже к лету.
Только полное расследование и неотвратимое наказание всех виновных может стать эффективной прививкой на будущее.
[Кто разворовал армию? Спросите у Порошенко!]: Посмотри! http://ua24ua.net/kto-razvoroval-ukrainskuyu-armiyu-sprosite-ob-etom-u-poroshenko/
🤔
А вот уважаемый дедушка зря сравнивает разоружение ВВ с уничтожением армии. Думаю, Грыщ его за это не поблагодарит.