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 Политика Украины
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Все про:Внутренние_войска (75) Гриценко Анатолий (1208) Луценко (7302) Апаршин Иван (1)

 При министре Луценко внутренние войска лишились 93 БТР, 5765 автоматов, 102 пушек, 183 млн патронов, - соратник Гриценко Апаршин

Иван Апаршин, соратник кандидата в президенты Анатолия Гриценко, заявил, что в 2006 году, когда МВД возглавлял нынешний Генпрокурор Юрий Луценко, внутренние войска лишились в следствие отчуждения большого количества оружия, техники и боеприпасов.

Об этом он написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"14 марта 2006 года правительство постановлением Кабмина №280 утвердило перечень военного имущества внутренних войск, которое может быть отчуждено. Кто в то время был министром внутренних дел? Правильно! Луценко", - отметил Апаршин.

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По его словам, тогда список включал "БТР - 93 ед., почти механизированная бригада, дислокация - г. Симферополь. Цена одного БТР - 29,9 тыс. грн (5,9 тыс. долл. США). Автоматы АКМ, АК-74 - 5765 ед. Цена за один автомат- 471 грн. Пушки - 102 ед. АГС-17 - 59 ед. ПЗРК "Игла" - 81 ед. Патроны - почти 183 млн. шт. и тому подобное".

Напомним, ранее Генпрокурор Луценко на заседании ВСК Верховной Рады заявил, что с подачи министра обороны Гриценко (2005-2007 гг.) было отчуждено огромное количество военной техники. Подобные действия "могут колебаться от достаточно легкой статьи о халатности…. А можно выйти и на статью о государственной измене", отметил Луценко.

При министре Луценко внутренние войска лишились 93 БТР, 5765 автоматов, 102 пушек, 183 млн патронов, - соратник Гриценко Апаршин 01

Источник: https://censor.net.ua/n3110303
 
 
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Сказал главный инспектор Министерства обороны при Гриценко
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отож
нехай би про Міноборони відзвітував.
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Луценко был министром обороны? Я это где-то потеряла...
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Вну́тренние войска́ - воинские формирования в системе Министерства внутренних дел (МВД)
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"в 2006 году, когда МВД возглавлял нынешний Генпрокурор Юрий Луценко,Источник: https://censor.net.ua/n3110303"
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І дуже добре, бо стріляли би по майданівцях.
Луцик як відчував )))
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Юга пробухав))Генпрокурора ще в нас не саджали))
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Луценко - уневерсальный солдат, кем он только не был. Не удивлюсь, если его назначат министром здравохранения.
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что бы не просыхал уже окончательно, а то как трезвеет чуть чуть, начинает всякую ересть нести При министре Луценко внутренние войска лишились 93 БТР, 5765 автоматов, 102 пушек, 183 млн патронов, - соратник Гриценко Апаршин - Цензор.НЕТ 2699
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Так аталотий же утверждает, что министры никак не влияют на распродажу вооружений и боеприпасов?
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Метание какашек продолжалось пятый день При министре Луценко внутренние войска лишились 93 БТР, 5765 автоматов, 102 пушек, 183 млн патронов, - соратник Гриценко Апаршин - Цензор.НЕТ 3520
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ще два місяці попереду
на фінал заготовані особлово великі какахі.
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О, кількість членів ОПГ яке торгувало зброєю за Юща через Грузію збільшується!
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"14 марта 2006 года правительство постановлением Кабмина №280 утвердило перечень военного имущества внутренних войск, которое может быть отчуждено...

дык, а кто ж был Премьером тогда?!.. это камень в огород Тимашонки
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ипать калатить у тов Гриценко есть хоть кто то не 70-летнего возраста??? ПСПУ(партия старих пердунов Украины) какая-то
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Пошла война компроматов, поп-корн у всех есть?😉 Сейчас будет море "крови", это ещё тяжёлая артилерия не подключилась.
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Так вот почему менты не смогли справится с Майданом, пушек не хватило! Ай да Юра! Ай да сукин сын!
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Кто разворовал армию? Спросите у Порошенко!
Кто был секретарем СНБОУ в 2005 году? Кто был министром иностранных дел Украины в 2009 - 2010 годах? Кто возглавлял Министерство экономического развития и торговли в 2012 году?

А теперь вопрос:
Кто был секретарем СНБОУ в 2005 году?
Кто был министром иностранных дел Украины в 2009 - 2010 годах?
Кто возглавлял Министерство экономического развития и торговли в 2012 году?
Ответ очень прост - Порошенко Петр Алексеевич.
Где была его публичная государственная позиция, когда те или иные президенты и руководители Минобороны реализовывали проекты подрыва обороноспособности и фактического развала армии?
Кстати, руководители как Министерства иностранных дел, так и Министерства экономического развития и торговли обычно принимают участие в заседаниях Правительства и лично голосуют при принятии всех нормативных актов Кабмина, в том числе оборонного направления.
Именно поэтому, если на самом деле есть желание установить истину в вопросе разворовывания армии и наказать виновных, необходимо тщательно проверить - вместе с решениями и действиями бывших министров обороны - соответствующие действия и бездействие Петра Порошенко на перечисленных должностях.
Понятно, что текущий период его деятельности пока еще защищен иммунитетом, но очевидно, что он потеряет этот иммунитет уже к лету.
Только полное расследование и неотвратимое наказание всех виновных может стать эффективной прививкой на будущее.
[Кто разворовал армию? Спросите у Порошенко!]: Посмотри! http://ua24ua.net/kto-razvoroval-ukrainskuyu-armiyu-sprosite-ob-etom-u-poroshenko/
🤔
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А зачем ВВ столько бэтэров, орудий, патронов? Мож, тут Луцик был и прав?
А вот уважаемый дедушка зря сравнивает разоружение ВВ с уничтожением армии. Думаю, Грыщ его за это не поблагодарит.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПри министре Луценко внутренние войска лишились 93 БТР, 5765 автоматов, 102 пушек, 183 млн патронов, - соратник Гриценко Апаршин
 
 
 
 
 
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