 ЦИК зарегистрировала еще троих кандидатов в президенты: в списке уже 37 претендентов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина
На заседании в среду ЦИК зарегистрировала кандидатами исключенного из фракции "Народный фронт" народного депутата Юрия Тимошенко, выдвинутого партией "Патриот" экономиста Андрея Новака, кандидата от партии "Стабильность", президента Федерации футбола Мариуполя Василия Журавлева.
Таким образом, по состоянию на день 6 февраля ЦИК зарегистрировала уже 37 кандидатов в президенты Украины. Регистрация кандидатов заканчивается 8 февраля.
Почему ЦИК отказала в регистрации
1. Отсутствует документ о внесении денежного залога
2. Предоставил анкету кандидата старого образца
3. Анкета не соответствует установленной форме
4. В анкете не указаны сведения о наличии или отсутствии учёной степени, государственных наград
5. Анкета содержат противоречивые сведения о его должности, месте работы и образовании
6. Анкета не содержит его личной подписи
7. Анкета не содержит полной информации о месте проживания на территории Украины на протяжении десяти последних лет перед днём выборов
8. Анкета не содержит информации о владении государственным языком
9. Анкета не содержит полной информации о составе семьи и семейном положении
10. Анкета и автобиография содержат противоречивые между собой сведения о гражданстве и адресе места жительства
11. Не предоставил автобиографию в электронном виде
12. Заявление и автобиография изложены не на государственном языке
13. Автобиография не содержит сведений о партийности и времени проживания в Украине
14. Автобиография не содержит данных о месте работы
15. Автобиография больше установленного объёма
16. Не предоставил фотографии
17. Предоставлено недостаточное количество фотографий
18. Не предоставил ряд документов в электронном виде
19. В поданных документах содержались неточности и ошибки
20. Декларация о доходах старого образца.
21. Декларация заполнена в свободной форме
22. Декларация не соответствует установленным нормам
23. Неверный формат декларации в электронном виде
24. Не предоставил предвыборную программу в электронном виде
25. Задекларировано "начало переговоров с представителями самопровозглашённых республик, ЕС, США, РФ", но это, указывает ЦИК, относится к функциям дипломатической службы
26. В предвыборной программе имеет место признание им "самопровозглашённых республик"