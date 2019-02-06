 ЦИК зарегистрировала еще троих кандидатов в президенты: в списке уже 37 претендентов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина

На заседании в среду ЦИК зарегистрировала кандидатами исключенного из фракции "Народный фронт" народного депутата Юрия Тимошенко, выдвинутого партией "Патриот" экономиста Андрея Новака, кандидата от партии "Стабильность", президента Федерации футбола Мариуполя Василия Журавлева.

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Таким образом, по состоянию на день 6 февраля ЦИК зарегистрировала уже 37 кандидатов в президенты Украины. Регистрация кандидатов заканчивается 8 февраля.