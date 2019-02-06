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 Политика Украины, За рубежом
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 Украина надеется на двусторонний безвиз с Британией после Brexit, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в ближайшее время Украина начнет переговоры с Британией о смягчении визового режима для украинцев.

Об этом он сказал в интервью "Голосу Америки", передает Цензор.НЕТ

Климкин отметил, что британские визовые требования к украинцам до сих пор не стали предметом пересмотра, хотя представители Киева и Лондона уже активно работают над проектом соглашения о торговых отношениях.

По словам министра, процесс "Брексита", хоть и является поводом для переформатирования отношений и сближения между Британией и Украиной, однако не создает благоприятные условия для смягчения визового режима.

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"Мы прекрасно понимаем беспокойство, поскольку сама дискуссия относительно "Брексита" была вызвана миграционными проблемами, то есть восприятием внутри Британии", - сказал Климкин.

Также Климкин отметил, что Украина не планирует вводить визы для британских граждан после выхода Великобритании из Европейского Союза.

Сейчас британцы могут свободно посещать Украину с краткосрочными поездками, но украинским гражданам для въезда в Великобританию, в отличие от большинства стран Европы, нужны визы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3110300
 
 
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Еще чего, бритты не идиоты наших бандитов принимать.
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ото бандит будет ехать по безвизу.... Оно и так себе уедет.
Безвиз не даёт право на проживание, а вот туристы и студенты с денежками им очень и очень не помешают.
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да? щоби сюди швиденько понаїхали британці та скупили наші землі задешево?
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Кретин, у бритов сюда виз нету, а во вторых если они будут плтить здесь налоги это лучше чем когда ее отожмут агрохолдинги, не платя ничего в бюджет, еще и будут писать под себя законы.
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Почему задёшево? Наши вообще часто даром получают.
Ну, теперь Насировы безвиз из дому до дому ездить будут. ))
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Не получит. Англичане не дураки. Еще лет десять будет визовый. Скорее Штаты дадут безвиз, чем Великобритания.
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Бриты как и Штаты и Канада не дают безвиз странам погрязшим в коррупции.
Если есть коррупция то можно хоть паспорт подделать, хоть наркоту в багаже притащить, не говоря о том чтобы там чудить..
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если дадут, первыми массово в Украину потянутся британские айтишники. они легко найдут общий язык со своими украинскими коллегами ))
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