 "Это раскроет карты ГПУ преступникам", - Луценко на комитете ВР отказался сообщать новую информацию о расследовании дела Гандзюк

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом генпрокурор заявил на заседании комитета ВР по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности.

По словам Луценко, это раскроет карты ГПУ преступникам.

"Вы меня ставите в сложную ситуацию. Прошлый раз, когда я говорил об уже подписанном подозрении, вы немедленно подали в НАБУ, что я обнародовал данные следствия. Я так понимаю, вы меня сейчас толкаете, чтобы написать другое заявление? Когда я придерживаюсь тайны следствия, (вы говорите, что) прокуратура ничего не делает, а если говорю о подписанном подозрении, то якобы разглашает данные досудебного расследования".

Луценко считает деятельность парламентской комиссии такой, которая не содействует следствию.

"И ваш вопрос - это предупреждение тем, кто знает за собой грех. Чтобы они знали следующий шаг прокуратуры. И отвечать на ваш вопрос я не буду. Скажу только, что пиар- шоу, которое устраивается вокруг убийства Ноздровской, а теперь Гандзюк - прокуратура и там, и там добивается результата"

Он уверил, что в деле Гандзюк ГПУ готова огласить не только заказчиков, но и тех, кто предупреждал убийц о необходимости выехать с территории Украины, кто оказывал давление на прокурора.

"Прошу передать всем членам вашей комиссии, что объявление на свое рассуждение кого-то то виновным в смерти является не только моральным грехом, но и уголовным нарушением. Я призываю прекратить уничтожать людей только потому что вам хочется заниматься политической деятельностью. Вообще все по любым нарушениям должна назначаться только после завершения досудебного следствия", - резюмировал Луценко.

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Ранее отец убитой активистки Виктор Гандзюк обвинил председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и главу Херсонской ОГА Андрея Гордеева в тесном сотрудничестве с криминальным авторитетом Москалой, которого подозревают в оргнанизации убийства.

Виктор Гандзюк обратился к Петру Порошенко и Юлии Тимошенко с открытым письмом, в котором попросил и дать оценку действиям Гордеева и Мангера. Отец активистки утверждает, что Москала организовал убийство его дочери по указанию чиновников Херсонской ОГА.

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31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

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Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет объявлено и подготовлено подозрение.