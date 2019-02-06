EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Общество
  480  13
Материалы по теме:
Все про:комитет (377) Луценко (7302) Гандзюк (188)

 "Это раскроет карты ГПУ преступникам", - Луценко на комитете ВР отказался сообщать новую информацию о расследовании дела Гандзюк

Луценко отказался отвечать на вопрос о ходе расследования убийства Гандзюк и когда будет, анонсированное ранее, объявление подозрения фигурантам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом генпрокурор заявил на заседании комитета ВР по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности.

По словам Луценко, это раскроет карты ГПУ преступникам.

"Вы меня ставите в сложную ситуацию. Прошлый раз, когда я говорил об уже подписанном подозрении, вы немедленно подали в НАБУ, что я обнародовал данные следствия. Я так понимаю, вы меня сейчас толкаете, чтобы написать другое заявление? Когда я придерживаюсь тайны следствия, (вы говорите, что) прокуратура ничего не делает, а если говорю о подписанном подозрении, то якобы разглашает данные досудебного расследования".

Луценко считает деятельность парламентской комиссии такой, которая не содействует следствию.

"И ваш вопрос - это предупреждение тем, кто знает за собой грех. Чтобы они знали следующий шаг прокуратуры. И отвечать на ваш вопрос я не буду. Скажу только, что пиар- шоу, которое устраивается вокруг убийства Ноздровской, а теперь Гандзюк - прокуратура и там, и там добивается результата"

Он уверил, что в деле Гандзюк ГПУ готова огласить не только заказчиков, но и тех, кто предупреждал убийц о необходимости выехать с территории Украины, кто оказывал давление на прокурора.

"Прошу передать всем членам вашей комиссии, что объявление на свое рассуждение кого-то то виновным в смерти является не только моральным грехом, но и уголовным нарушением. Я призываю прекратить уничтожать людей только потому что вам хочется заниматься политической деятельностью. Вообще все по любым нарушениям должна назначаться только после завершения досудебного следствия", - резюмировал Луценко. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хто замовив Катю Гандзюк?, - активисты пикетировали Администрацию президента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ранее отец убитой активистки Виктор Гандзюк обвинил председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и главу Херсонской ОГА Андрея Гордеева в тесном сотрудничестве с криминальным авторитетом Москалой, которого подозревают в оргнанизации убийства.

Виктор Гандзюк обратился к Петру Порошенко и Юлии Тимошенко с открытым письмом, в котором попросил и дать оценку действиям Гордеева и Мангера. Отец активистки утверждает, что Москала организовал убийство его дочери по указанию чиновников Херсонской ОГА.

Также на Цензор.НЕТ: "Батькивщина" и БПП для меня - партии убийц моей дочки", - Виктор Гандзюк, отец Екатерины Гандзюк

31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Читайте также: "Опер, она же своя... - Похер": Организатор убийства Кати Торбин знал, что она помогала его батальону, - отец Гандзюк

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет объявлено и подготовлено подозрение.

Источник: https://censor.net.ua/n3110297
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
уже после выборов, когда кто то уже будет на мальдивах, тогда..
 показать весь комментарий
 
 
Какие карты, дебил ? Люди , кого мы выбираем ? Позорище ...
 показать весь комментарий
 
Но намекнул что можно все почитать у него на Фейсбуке!
 показать весь комментарий
 
 
Или Тройка Семерка Дама, а может последняя Зе
 показать весь комментарий
 
Вирішили за тиждень до виборів створити "сенсацію", аби переламати негативну для себе тенденцію? Нуууу, це навряд чи допоможе. Пізно вже буде.
 показать весь комментарий
 
"Это раскроет карты ГПУ преступникам", - Луценко на комитете ВР отказался сообщать новую информацию в деле убийства Гандзюк" - шоумен и барыга Югик - это креатура и способный ученик шоколадного Хряка, профессора популизма и патологического лгуна, и этим всё сказано.
 показать весь комментарий
 
 
Йо Хо Хо и бутылка рома, вот все карты ГПУ
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество"Это раскроет карты ГПУ преступникам", - Луценко на комитете ВР отказался сообщать новую информацию о расследовании дела Гандзюк
 
 
 
 
 
 вверх