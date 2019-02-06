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 Политика Украины
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Все про:Ощадбанк (179) Порошенко (16290) субсидия (460) Укрпочта (118) Рева Андрей (444) монетизация (51)

 Программа монетизации субсидий для населения запущена: в среднем размер выплат составит 1,5 тыс. грн, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о запуске программы монетизации субсидий для населения страны.

"Мы с вами запускаем долгожданную систему монетизации субсидий, а именно - денежных выплат малообеспеченным слоям населения. В среднем размер выплат составит 1,5 тыс. грн", - сказал П.Порошенко на совещании по введению монетизации субсидий в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам президента, такое решение является одним из элементов по установлению энергетической независимости страны, а также существенно уменьшит "поле для коррупции" в данной сфере.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зубко о монетизации субсидий: Сегодня украинцы снова начинают учиться платить за коммунальные услуги

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, на данный момент 3 млн 742 тыс. домохозяйств претендуют на получение монетизированной субсидии.

Он отметил, что соответствующие выплаты за текущий отопительный сезон будут выплачены в марте, апреле и мае текущего года. "После этого будет осуществлено переназначение субсидии на новый год, начиная с мая 2019 года", - добавил министр.

А.Рева обратил внимание, что 69,9% получателей субсидий являются пенсионерами.

Отмечается, что субсидия будет перечислена денежным переводом через государственный Ощадбанк, а пенсионерам будет выплачивать Пенсионный фонд одновременно с пенсией.

Для получения денежного перевода необходимо будет обратиться в ближайшее отделение Ощадбанка и предоставить паспорт и идентификационный код. Одновременно с выплатой денежного перевода каждому получателю субсидии будет открыт персональный банковский счет, на который будет перечисляться сумма субсидии в апреле и мае.

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Пенсионеры, которые получают пенсионные выплаты через другие банки, смогут снять свою субсидию непосредственно в банкомате этого банка. Тем, у кого нет пенсионной карточки, субсидию вместе с пенсией доставит "Укрпочта".

В Минсоцполитики сообщают, что все, кто обратился впервые за субсидией в 2019 году, участвуют в действующей модели монетизации. То есть расчеты с предприятиями за потребленные услуги будет осуществлять Ощадбанк, а субсидианты получат по результатам уже в этом отопительном сезоне остаток неиспользованной субсидии наличными через Ощадбанк.

Источник: https://censor.net.ua/n3110296
 
   
 Топ комментарии
 
ПИдр ты еучий! в этом году меня вообще лишили субсидии, так что хер тебе а не бублик
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передайте кто-нибудь этому ебл..ну пожелание от народа, искреннее и от всей души:
пошел на..й - к своему другу вите - папереднику.
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**** ты еучий! в этом году меня вообще лишили субсидии, так что хер тебе а не бублик
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За Порошенко только дэбил может проголосовать после ихних тарифов
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Головне--ясно й чітко,без клятого волюнтарізьма(папулізьма)!
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ура пенсия будя 53 доллара..спасибо Шиколадный тебе ха это..
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А при чем здесь пэтя - это делает КМУ...
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передайте кто-нибудь этому ***..ну пожелание от народа, искреннее и от всей души:
пошел на..й - к своему другу вите - папереднику.
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"Программа монетизации субсидий для населения запущена: в среднем размер выплат составит 1,5 тыс. грн, - Порошенко" - субсидии разве парафия шоколадного Пахана, или ему всё равно, где и на чём пиариться?
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. Суд запретил называть бизнесмена из Днепра Александра Петровского "криминальным авторитетом" или "руководителем преступной группировки" по прозвищу Нарик, сообщает "Новое время". Так что под статью попадаете, уважаемый.
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А как же любимый аргумент петиных поклонников - " Президент не отвечает ни за экономику, ни за субсидии!" )))))
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25 справок собирите и получитє распішітєсь...

Я считаю такую схему (раздачу денег из госбюджета) - подкупом избирателя и политической коррупцией...
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Якщо виплатять заборгованість по зарплаті шахтарям Червонограда ,то монетизація - відміняється.
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Юлия Тимошенко: и вот этого человека вы снова хотите видеть Президентом? ВИДЕО
Тимошенко показала всей стране декларацию олигарха Порошенко и раскрыла очередную схему обогащения этого ростовщика

Следуя декларации ростовщика-президента за 2018 года он заработал более миллиарда гривен чистой прибыли, это малая часть настоящего дохода олигарха - говорит Тимошенко.
Также лидер оппозиции показала на чем именно заработал олигарх.
Оказывается, Петро Порошенко давал в долг деньги на армию и давал в долг под % деньги собственному государству будучи Президентом воюющей страны.
Тимошенко говорит, что такого гибридного Президента нет нигде в мире! Где в мире было такое, чтобы Президент во время войны давал в долг собственному государству деньги под %? - подчеркнула Тимошенко.
Также ЮВТ раскрыла план ростовщика-президента. Подробнее в видеосюжете:

А что вы думаете по этому поводу? Обязательно оставьте свое мнение в комментариях.
[Юлия Тимошенко: и вот этого человека вы снова хотите видеть Президентом? ВИДЕО]: Посмотри! http://ua24ua.net/yuliya-timoshenko-i-vot-etogo-cheloveka-vi-hotite-videt-prezidentom-video/
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Ця банда зробила нас жебраками і хизується своїми подачками.
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Під час президентської кампанії всі починають імітувати бурхливу діяльність. А давайте поглянемо на їхню діяльність протягом останніх п'яти років. Тоді будемо мати відповіді на всі запитання.

🤑
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А то він жестами показує розмір субсидії?
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Сначала у граждан забирают 70-80% денег в виде налогов, потом пропускают через многоуровневые чиновнические конторки и раздают людям (которые не способны заплатить за коммуналку) их же деньги в уменьшенном размере))) я тоже хочу быть благодетелем за чужой счет!))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрограмма монетизации субсидий для населения запущена: в среднем размер выплат составит 1,5 тыс. грн, - Порошенко
 
 
 
 
 
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