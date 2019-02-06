 Налоговики добились от предприятия возмещения в бюджет 2 млн грн, неуплаченных при продаже квартир в Одессе

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства под процессуальным руководством областной прокуратуры было установлено, что должностные лица предприятия, осуществляя продажу недвижимого имущества в многоквартирных жилых комплексах г. Одессы, с целью уклонения от налогообложения не отражали указанные операции в налоговой отчетности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предприятие в Одесской области возместило государству почти 1,5 млн грн неуплаченных налогов

Учитывая, что нанесенные государству убытки благодаря принятым в ходе расследования мерам возмещенные в полном объеме, судом будет решаться вопрос об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности.