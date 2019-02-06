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 Экономика
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Все про:налоговая милиция (1519) Одесса (5323) ГФС (3077)

 Налоговики добились от предприятия возмещения в бюджет 2 млн грн, неуплаченных при продаже квартир в Одессе

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Одесской области обеспечили возмещение в бюджет 2 млн грн нанесенного ущерба.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства под процессуальным руководством областной прокуратуры было установлено, что должностные лица предприятия, осуществляя продажу недвижимого имущества в многоквартирных жилых комплексах г. Одессы, с целью уклонения от налогообложения не отражали указанные операции в налоговой отчетности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предприятие в Одесской области возместило государству почти 1,5 млн грн неуплаченных налогов

Учитывая, что нанесенные государству убытки благодаря принятым в ходе расследования мерам возмещенные в полном объеме, судом будет решаться вопрос об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности.

Источник: https://censor.net.ua/n3110294
 
 
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Лохи...
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНалоговики добились от предприятия возмещения в бюджет 2 млн грн, неуплаченных при продаже квартир в Одессе
 
 
 
 
 
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