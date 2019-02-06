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 Индексация тарифов "Укрзализныци" на грузоперевозки резко замедлит темпы роста экономики и ВВП, - эксперт

Предприятиям отрасли ГМК придется отказаться от амбициозных планов по повышению зарплат и модернизации предприятий

Одобрение инициативы "Укразализныци" о введении автоматической индексации тарифа на грузоперевозки на индекс промышленных цен, которое предусмотрено размещенным на сайте Министерства транспорта и инфраструктуры проектом постановления Кабмина "О внесении изменений к постановлению Кабмина от 16 декабря 2009 года №1392", приведет к дополнительному росту затрат для промпроизводителей на 12,7 млрд грн. Об этом 112.ua рассказал председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький. Он уточнил, что по итогам минувшего года индекс вырос на 14,2%.

Документом также предусмотрена дальнейшая ежеквартальная индексация цен, что "создает комфортные условия для "Укрзализныци", которая является монополистом и в том числе является собственником большей части грузовых вагонов".

При этом, УЗ, судя по всему, не намерена отказываться от планов по унификации классов грузов и роста тарифов для груженных вагонов. В 2019 году только от этих инициатив затраты грузоотправителей могут вырасти на 21 млрд грн, сказал Беленький. В прошлом году, за счет либерализации вагонной составляющей, УЗ на фоне формального сохранения тарифов на прежнем уровне, получила дополнительные 7,3 млрд грн.

"Дополнительные затраты на грузоотправку снижают конкурентноспособность украинских производителей. В частности, цены продукции производимой предприятиями ГМК прямо зависят от мировой конъюнктуры. Несмотря на рост затрат, в частности, на грузоотправку, производители не могут повысить цены, потому что их продукцию не станут покупать. Соответственно, если благоприятной конъюнктуры не будет, а цены на мировом рынке уже снизились в сравнении с 2018 годом, производителям придется сокращать инвестпрограммы, что в краткосрочной перспективе приведет к снижению объемов производства, сокращению темпов модернизации. Это приведет к снижению объемов производств и поступлению валютной выручки в страну, производителям придется отказаться от амбициозных планов по повышению зарплат в отрасли, а это еще больше усилит проблему трудовой миграции, из-за которой отрасль продолжает терять квалифицированные кадры. В отдельных отраслях будут останавливаться целые предприятия, в других будет сокращаться рентабельность. В конечном итоге те темпы роста экономики и ВВП, которые планировал Кабмин, они будут существенно замедлены, потому что все отрасли будут работать на то, чтобы решить проблемы, которые возникнут из-за решений УЗ", - сказал Сергей Беленький.

Председатель Федерации металлургов отметил, что до сих пор автоматическая индексация тарифов в Украине не применялась. Но также, она не применяется и в других странах: "Если посмотреть на мировой опыт, прежде всего на опыт стран Ближнего зарубежья (РФ, Белоруссия, Казахстан), ни в одной из этих стран за последний год не было индексации стоимости грузоперевозок более чем на 10%. В среднем около 5%. В странах ЕС годовая индексация была вообще от 0 до 5% по году. Соответственно в Украине будут наименее конкурентные условия в сравнении с другими странами, а УЗ получит сверхдоходы, которые она вряд ли сможет освоить. Как известно, за 2018 год у них процент освоения инвестиций составил около 65%. Они не могут освоить те доходы, которые имеют сейчас, но постоянно стремятся получить еще больше".

Украинские производители призывают УЗ, Министерство инфраструктуры, МЭРТ, Кабмин, все заинтересованные органы к диалогу. "Бизнес готов обсуждать повышение тарифов за 2018 год, вопрос может ли иметь место автоматическая индексация и в каком размере. Для этого нужно снова садиться за стол переговоров, возможно при посредничестве Государственной регуляторной службы", - сказал Беленький.

Он также отметил, что затраты УЗ не в полной мере привязаны к индексу цен промпроизводителей. Доля оплаты труда в себестоимости услуг госмонополиста составляет почти 52%. Оплату труда, наверное, логичней привязывать к инфляции, то есть к индексу потребительских цен. А индекс потребцен составляет, как известно, 9,8%, сказал Беленький.

Источник: https://censor.net.ua/n3110289
 
 
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але ж як керівники харчуватися будуть?!
шо за іксперти?! Индексация тарифов "Укрзализныци" на грузоперевозки резко замедлит темпы роста экономики и ВВП, - эксперт - Цензор.НЕТ 5121
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А вот тупо интересно, какая доля в стоимости продукции занимает грузоперевозки?
Три, пять, а может десять процентов? Даже если десять процентов то увеличение на 14% стоимости грузоперевозок повышает себестоимость товара на 1,4%.
Короче отмазка для работяг от жадных владельцев, повышения зарплат не будет все вопросы к Укрзализнице.
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И другой вопрос - какие чистые поступления в госбюджет от предприятий этих озабоченных олигархов (с учётом возмещения ими ПДВ) + их затраты на оплату труда, чтобы для нужно было бы идти на уступки?
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- Раньше ахметов киздил по 20 лярдов из бюджета чтобы ему оплатили за газ.
- Теперь нам нужно из своего кармана ремонтировать и покупать вагоны шо возят его сырьё.
Это при миллиардных прибылях и возможности самому себе купить жд составы, да хоть колеи проложить. платит в бюджет только 1,3% садя страну на иглу экономики примитивных ресурсов, а налоги достаются тем кто производит чтото нормальное.
Реально паразит на теле страны.
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Знаете часто проезжаю мимо железки, так по ней ездит куча вагонов с логотипом ДТЭК.
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Статья как бы намекает что свои хорошо, а государственные по мнению ********* нужно заморозить в гривнах, а поднимать только на пару % для компенсации доли затрат.
А ничего что база для подниятия неадекватно низкая? Ничего, лохторат заплатит как только выберет Пороха, Ляшка, рыгов. Или выберет бабу с косой, она сделает +50% что тоже не адекватно. А ведь выберет же. По прогнозам парламент просто неадекватный будет.
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опа на. опять всплыли представители таинственной ассоциации владельцев вагонов.
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Наверное очень хороший иксперт, раз прежде всего сравнивает с опытом мордора, Беларуси и Казахстана, и не приводит конкретных цифр о стоимости перевозок
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаИндексация тарифов "Укрзализныци" на грузоперевозки резко замедлит темпы роста экономики и ВВП, - эксперт
 
 
 
 
 
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