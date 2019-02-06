 Недопуск россиян наблюдателями на выборы не повлияет на признание их результатов ОБСЕ, - МИД

Об этом заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица сказал на заседании Комитета по международным делам в ходе обсуждения законопроекта о недопуске российских наблюдателей на выборах, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на LB.ua.

"Никаких сигналов со стороны ОБСЕ о том, что если не будет россиян, то и не будет наблюдения — не было", - сказал Кислица.

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Он сообщил, что накануне заседания общался по этому поводу с главой МИД Украины и он его заверил, что таких сообщений от ОБСЕ не поступало.

Более того, в истории есть много случаев, когда наблюдателей не было по другим причинам, а не потому, что им запрещали въезд в ту или иную страну. "Не было армян на азербайджанских выборах, не было азербайджанцев на армянских выборах. Не было турок на кипрских выборах, не было кипритов в Турции. Не было грузин на выборах в РФ. И не было греков на выборах в Македонии. По нулям", - сказал он.

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"В истории ОБСЕ существует много случаев, где на выборах было "по нулям" делегаций тех или иных стран", - добавил Кислица.

Всего в состав долгосрочных наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ предложено более 80 человек. Непосредственно для наблюдения в день выборов в Украине также прибудет еще около 750 краткосрочных наблюдателей.

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