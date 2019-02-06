 Недопуск россиян наблюдателями на выборы не повлияет на признание их результатов ОБСЕ, - МИД

Об этом заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица сказал на заседании Комитета по международным делам в ходе обсуждения законопроекта о недопуске российских наблюдателей на выборах, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на LB.ua.
"Никаких сигналов со стороны ОБСЕ о том, что если не будет россиян, то и не будет наблюдения — не было", - сказал Кислица.
Он сообщил, что накануне заседания общался по этому поводу с главой МИД Украины и он его заверил, что таких сообщений от ОБСЕ не поступало.
Более того, в истории есть много случаев, когда наблюдателей не было по другим причинам, а не потому, что им запрещали въезд в ту или иную страну. "Не было армян на азербайджанских выборах, не было азербайджанцев на армянских выборах. Не было турок на кипрских выборах, не было кипритов в Турции. Не было грузин на выборах в РФ. И не было греков на выборах в Македонии. По нулям", - сказал он.
"В истории ОБСЕ существует много случаев, где на выборах было "по нулям" делегаций тех или иных стран", - добавил Кислица.
Всего в состав долгосрочных наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ предложено более 80 человек. Непосредственно для наблюдения в день выборов в Украине также прибудет еще около 750 краткосрочных наблюдателей.
Или возможны варианты?
А что при Гитлере Сралина кто-то выбирал? Вот это НОВОСТЬ!
А с 1933 до 1941 у них была пламенная дружба. Даже вермахт обучали в СССР, потому как по версальскому договору Германии иметь армию было запрещено.
Але - не зовсім.
Навіщо їм давати такі козирі в руки? Адже маючи підстави не визнавати вибори Росія автоматично отримує всі підстави визнати ЛДНР.