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 Политика Украины
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 Недопуск россиян наблюдателями на выборы не повлияет на признание их результатов ОБСЕ, - МИД

Недопуск представителей России наблюдателями на выборы в Украине не повлияет на признание их результатов со стороны ОБСЕ.

Об этом заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица сказал на заседании Комитета по международным делам в ходе обсуждения законопроекта о недопуске российских наблюдателей на выборах, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на LB.ua.

"Никаких сигналов со стороны ОБСЕ о том, что если не будет россиян, то и не будет наблюдения — не было", - сказал Кислица.

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Он сообщил, что накануне заседания общался по этому поводу с главой МИД Украины и он его заверил, что таких сообщений от ОБСЕ не поступало.

Более того, в истории есть много случаев, когда наблюдателей не было по другим причинам, а не потому, что им запрещали въезд в ту или иную страну. "Не было армян на азербайджанских выборах, не было азербайджанцев на армянских выборах. Не было турок на кипрских выборах, не было кипритов в Турции. Не было грузин на выборах в РФ. И не было греков на выборах в Македонии. По нулям", - сказал он.

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"В истории ОБСЕ существует много случаев, где на выборах было "по нулям" делегаций тех или иных стран", - добавил Кислица.

Всего в состав долгосрочных наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ предложено более 80 человек. Непосредственно для наблюдения в день выборов в Украине также прибудет еще около 750 краткосрочных наблюдателей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3110287
 
 
 Топ комментарии
 
Росіян, бєларусів, казахів і вірмен не треба допускати спостерігачами.
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Якщо казах на коні приїде--то можна!
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Проблему из пальца высосали. Пускай проверяют, пускай смотрят, ЧТО прятать, если все будет по ЗАКОНУ?
Или возможны варианты?
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Росіян, бєларусів, казахів і вірмен не треба допускати спостерігачами.
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Якось обійдемось без їхнього схвалення.
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Ще забули про молдован - ще ті московські агенти.
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Молдавани теж розділились, там є нормальні, динирійців же хтось саджає в Кишиневі.
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А також сербів, угорців, італійців та французів. Теж усі куплені московією.
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Проблему из пальца высосали. Пускай проверяют, пускай смотрят, ЧТО прятать, если все будет по ЗАКОНУ?
Или возможны варианты?
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Чомусь спостерігачів від Гітлера не було в СРСР, нащо тепер починати?
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Наблюдатели наблюдают, а не участвуют в процессе.
А что при Гитлере Сралина кто-то выбирал? Вот это НОВОСТЬ!
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А що, з 1933 до 1941 в СРСР не було виборів, оце новина, а скільки писали.....
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А война когда началась?
А с 1933 до 1941 у них была пламенная дружба. Даже вермахт обучали в СССР, потому как по версальскому договору Германии иметь армию было запрещено.
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Рішення про віну було прийняте в 20-х числах серпня 1939, коли почалась мобілізація.
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Вистачить якщо і Росія не визнає в разі чого.
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Ось це як раз байдуже, що там московити визнають чи ні.
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Так то воно так.
Але - не зовсім.
Навіщо їм давати такі козирі в руки? Адже маючи підстави не визнавати вибори Росія автоматично отримує всі підстави визнати ЛДНР.
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Да нехай вже визнає їх, чому не дати молодим країнам розвиватись. Це ж цікавий експеримент, нквдшна країна з вертухаїв і зеків, без середньої ланки, цікаво буде спостерігати.
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Якщо постійно оглядатися на кацапів--шию звернути можна й не туди повернути!
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Москальскі спостерігачі в Кабо Верде, 9,5 т кокаіну, Ескобар тихенько плаче.Недопуск россиян наблюдателями на выборы не повлияет на признание их результатов ОБСЕ, - МИД - Цензор.НЕТ 3996
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Нечего свиноруссам делать на выборах в Украине!
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З московських орків такі "спостерігачі", як з віслюків арабські скакуни. Тим більш, звичайно ж, це будуть фсбшники...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНедопуск россиян наблюдателями на выборы не повлияет на признание их результатов ОБСЕ, - МИД
 
 
 
 
 
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