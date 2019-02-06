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 Политика Украины
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 Симоненко подал в суд на ЦИК за отказ зарегистрировать его кандидатом в президенты, дело должны были рассмотреть сегодня

Лидер "Коммунистической партии Украины" Петр Симоненко подал иск к Центральной избирательной комиссии, отказавшейся зарегистрировать его кандидатом в президенты.

Об этом свидетельствуют материалы шестого апелляционного административного суда, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно данным суда, истец просит признать противоправным и отменить постановление ЦИК №198 от 2 февраля 2019 года об отказе в регистрации кандидата на пост президента, повторно рассмотреть представленные документы и зарегистрировать Симоненко кандидатом.

Иск должны были рассмотреть в 13:15 6 февраля. Но информации о том, состоялось ли заседание и какое решение принял суд, на данный момент нет.

Читайте на Цензор.НЕТ: Компартия намерена участвовать в парламентских выборах, - Симоненко

На сайте Компартии Украины опубликовано Обращение внеочередного 54-го съезда КПУ, в котором сказано, что партия будет использовать все легальные возможности, чтобы добиться регистрации Симоненко кандидатом в президенты. В том числе в партии не исключают обращения в Европейский суд по правам человека.

Сам Петр Симоненко в Фейсбуке не пишет ничего о заседании. Последняя его запись – о запланированном эфире на российском телеканале "НТВ".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 30 января Петр Симоненко подал в ЦИК документы для регистрации кандидатом в президенты как выдвиженец от КПУ.

2 февраля Центризбирком отказал ему в регистрации, аргументируя это тем, что "Симоненко П.Н. выдвинут партией, устав, наименование и символика которой не соответствуют требованиям Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

Также на Цензор.НЕТ: ЦИК не может зарегистрировать кандидата от КПУ. Симоненко не запрещено баллотироваться самовыдвиженцем, - глава КИУ Кошель

Напомним, что Министерство юстиции уже четвертый год пытается через суды запретить деятельность Коммунистической партии. В декабре 2015 года Окружной административный суд Киева поддержал иск Минюста, но Киевский апелляционный административный суд в сентябре 2017 года остановил производство по данному делу, решив дождаться выводов Конституционного суда.

Источник: https://censor.net.ua/n3110284
 
 
 Топ комментарии
 
тобі, по@б@нь краснопуза, вже давно прогули на ліхтарях ставлять.
Отак, громадяни, якщо наволочь не знищувати, вона стає нахабною від відчуття безкарності.
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этот рэформованый суд может и обязать ЦИК зарегистрировать симоняна. Лично я не удивлюсь, если так будет.
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Симонс Пехвель (Симоненко) - сбитый летчик. Бу-га-га!!!
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Вот зря Вы так мама Зеленского может обидеться.
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Тю...та вона ж "хава Нагіла"не вимикає - ні хрєна не чує, тупо підтанцьовує і підтанцьовує... Симоненко подал в суд на ЦИК за отказ зарегистрировать его кандидатом в президенты, дело должны были рассмотреть сегодня - Цензор.НЕТ 199
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Елена Станиславовна не вытерпела.
- Господа! - сказала она. - Это ужасно! Как вы могли забыть дорогого всем нам ВиктораМихайловича?Она поднялась и поцеловала слесаря-аристократа в закопченный лоб.(с)
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О, да Вы возвысились до изысканной иронии... Редкое явление.
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тобі, по@б@нь краснопуза, вже давно прогули на ліхтарях ставлять.
Отак, громадяни, якщо наволочь не знищувати, вона стає нахабною від відчуття безкарності.
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Ждемс 😀😀😀
" Да здравствует наш суд , самый... в мире"
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Да зарегистрируйте его, 2,5 ляма на дороге не валяется.
Для него как и для Вилкина зеленки хватит.
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Тебе хочется, чтобы и эта бигморда кругом маячила?
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Я на те бигборды смотрю как на зверинец, цирк уродов.
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Думаете в Украине ностальгирующие вымерли?
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Нет не вымерли, процентов 15-20 наберется.
Или вы хотите чтобы они дружно за Бойко проголосовали?
А так у Симоняна получится ни себе ни людям.
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Я знаю одного ідейного українського комуніста. Боже!, як він ненавидить цього Пехвеля (Симоненко) за його прокацапізм і відверту службу кацапам!
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Ідейний український комуніст - це комуніст, який сполучений гнучким предметом з відростком дерева за частину тіла, яка сполучає голову і тулуб адепта. Симоненко подав до суду на ЦВК за відмову зареєструвати його кандидатом у президенти, справу мали б розглянути сьогодні - Цензор.НЕТ 9251 ЗІ Дерево має бути українським - верба, явір, каштан або липа.
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Якщо бути відвертим, то лівацька ідеологія закладена в будь яку "державу загального добробуту" - welfare state. Ви ж, сподіваюсь, не вважаєте Швецію фашистською державою?
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Мене тішить що до мого визначення "ідейного українського комуніста" притензій нема. Доречі, комуністичний СРСР по своїй кровожерливості навіть перещиголяв фашистську Німеччину. Мабуть тут діло не в ідеології.
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Як там у класика "Усі перевороти, любий друже, одне начало мають і кінець -спочатку розбивається склотара, а потім підкрадається *******". А якщо серйозно, то як тільки верхівка будь якої організації вирішує що "ціль виправдовує засоби" торований шлях до авторитаризму і фашизму відкрито.
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Ну, хоть узнаем про "деньги партии".
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а мне всё равно, я голосую за кого жена скажет, за симонянина сказала больше никогда голосовать не будем, по причине моральной неустойчивости. жену же он бросил, а на молодой женился. вот так
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этот рэформованый суд может и обязать ЦИК зарегистрировать симоняна. Лично я не удивлюсь, если так будет.
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Не, симонян сбитый летчик, не при делах, никому не нужен, крыши нет. А таким только ЗАКОН!
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Не скажи, там они все одним помазаны. Все бывшие партийные и комсомольские вожаки, пассивные КГБисты
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Своим все. Врагам закон. Мнение остальных пофиг. Симоненко подав до суду на ЦВК за відмову зареєструвати його кандидатом у президенти, справу мали б розглянути сьогодні - Цензор.НЕТ 6292
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Да сегодня день такой, что мертвецы ожили, зомби повылазили.😋
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А я так хотів у другому турі проголосувати за ПО, якщо він там буде з Симоненком. Ох! Не склалось Симоненко подал в суд на ЦИК за отказ зарегистрировать его кандидатом в президенты, дело должны были рассмотреть сегодня - Цензор.НЕТ 5250
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Та уже всьо. Як з Кучмою уже не вийде "на шармачок проканать".
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Зарегистрируйте! Пусть хоть так вернёт часть "денег партии"
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Якщо злочинець (а носій комуністичної пропаганди - злочинець) має можливість паскудити Україні на користь московії, це ознака імпотенції українських органів безпеки. Тоді націоналістичні радикальні сили повинні би відреагувати. Якщо вони в Україні існують, звичайно... Комуняк воїни УПА знищували. Фізично.
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Если зарегистрируют этого упыря- это будет насмешка над правосудием,законом и здравым смыслом! Выходит московские деньги могут решить все, даже в наших судах!
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Совсем Симоняшка коммуняшка з глузду з'їхав!Пипец,как кипит его разум возмущённый.Видать будёновку свою где-то посеяло,старое маразматище,теперь пар от кипящих мозгов из всех щелей прёт!
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Це старе чекістське маразматище тримає в Україні чималу кодлу ворогів України. І це не безпечні бабусі і дідусі з вавками в голові, а справжні стукачі, які готові вас здати фсб, при першій же можливості. Впевнений, що у тої кодли навіть списки готові, кого розстрілювати першими, а кого другими...
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та давайте і цього до купи, шоп уже цей вертеп виглядав повністю апсурдним. Тєатр насмєшкі. Цирк. Паноптікум
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в другому турі зєлєнскій та сімонєнко
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симоненский обратись к медведчуку, он всё может, он с самим договаривается по ночам.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСимоненко подал в суд на ЦИК за отказ зарегистрировать его кандидатом в президенты, дело должны были рассмотреть сегодня
 
 
 
 
 
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