 Симоненко подал в суд на ЦИК за отказ зарегистрировать его кандидатом в президенты, дело должны были рассмотреть сегодня

Об этом свидетельствуют материалы шестого апелляционного административного суда, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно данным суда, истец просит признать противоправным и отменить постановление ЦИК №198 от 2 февраля 2019 года об отказе в регистрации кандидата на пост президента, повторно рассмотреть представленные документы и зарегистрировать Симоненко кандидатом.

Иск должны были рассмотреть в 13:15 6 февраля. Но информации о том, состоялось ли заседание и какое решение принял суд, на данный момент нет.

Читайте на Цензор.НЕТ: Компартия намерена участвовать в парламентских выборах, - Симоненко

На сайте Компартии Украины опубликовано Обращение внеочередного 54-го съезда КПУ, в котором сказано, что партия будет использовать все легальные возможности, чтобы добиться регистрации Симоненко кандидатом в президенты. В том числе в партии не исключают обращения в Европейский суд по правам человека.

Сам Петр Симоненко в Фейсбуке не пишет ничего о заседании. Последняя его запись – о запланированном эфире на российском телеканале "НТВ".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 30 января Петр Симоненко подал в ЦИК документы для регистрации кандидатом в президенты как выдвиженец от КПУ.

2 февраля Центризбирком отказал ему в регистрации, аргументируя это тем, что "Симоненко П.Н. выдвинут партией, устав, наименование и символика которой не соответствуют требованиям Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

Также на Цензор.НЕТ: ЦИК не может зарегистрировать кандидата от КПУ. Симоненко не запрещено баллотироваться самовыдвиженцем, - глава КИУ Кошель

Напомним, что Министерство юстиции уже четвертый год пытается через суды запретить деятельность Коммунистической партии. В декабре 2015 года Окружной административный суд Киева поддержал иск Минюста, но Киевский апелляционный административный суд в сентябре 2017 года остановил производство по данному делу, решив дождаться выводов Конституционного суда.