 Отчеты Луценко и Авакова на комитете ВР по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Луценко призвал депутатов вернуться к рассмотрению двух законопроектов, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Первый - о криминализации контрабанды подакцизных товаров.

Второй - о криминализации незаконной добычи и перевозки ресурсов. По его словам, это в частности поможет решить проблему контрабанды янтаря, песка и леса. Луценко предлагает кроме уголовной ответственности предусмотреть конфискацию оборудования, которым совершается незаконная добыча.

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"Многие каналы сегодня показали пресс-конференцию осуждённого бывшего президента Януковича, почему-то не титруя его как осужденного. Я уверен, что решения суда по Януковичу - это сигнал всем, что закон один для всех", - сказал Луценко

Также он напомнил, что продолжаются суды над представителями власти времён Януковича.Суды над Ефремовым и Лавриновичем продолжаются в Украине.

Заочные суды длятся над Ставицким, Клименко и Арбузовым. На завершающей стадии - суды над Азаровым и Курченко.

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На вопрос Игоря Мосийчука (Радикальная партия Ляшко), является ли трансляция выступления осужденного Януковича вмешательством в выборы, Луценко ответил, что Янукович гражданин Украины, а значит имеет право высказывать свою точку зрения.

"Комментарии иностранных граждан подпадают под категорию вмешательства в выборы", - акцентировал Луценко.

Луценко уверен, что выступление Януковича - это агитация того, что реванш бывшей преступной власти невозможен.

После Луценко с отчетом о своей работе начал выступать глава МВД Арсен Аваков.