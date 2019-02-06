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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2664) ВР (22636) Луценко (7302) отчет (318)

 Отчеты Луценко и Авакова на комитете ВР по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Генеральный прокурор Юрий Луценко отчитался о своей работе на заседании комитета ВР по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности. Затем отчет о своей работе представляет глава МВД Арсен Аваков.

Луценко призвал депутатов вернуться к рассмотрению двух законопроектов, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Первый - о криминализации контрабанды подакцизных товаров.

Второй - о криминализации незаконной добычи и перевозки ресурсов. По его словам, это в частности поможет решить проблему контрабанды янтаря, песка и леса. Луценко предлагает кроме уголовной ответственности предусмотреть конфискацию оборудования, которым совершается незаконная добыча.

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"Многие каналы сегодня показали пресс-конференцию осуждённого бывшего президента Януковича, почему-то не титруя его как осужденного. Я уверен, что решения суда по Януковичу - это сигнал всем, что закон один для всех", - сказал Луценко

Также он напомнил, что продолжаются суды над представителями власти времён Януковича.Суды над Ефремовым и Лавриновичем продолжаются в Украине.

Заочные суды длятся над Ставицким, Клименко и Арбузовым. На завершающей стадии - суды над Азаровым и Курченко.

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На вопрос Игоря Мосийчука (Радикальная партия Ляшко), является ли трансляция выступления осужденного Януковича вмешательством в выборы, Луценко ответил, что Янукович гражданин Украины, а значит имеет право высказывать свою точку зрения.

"Комментарии иностранных граждан подпадают под категорию вмешательства в выборы", - акцентировал Луценко.

Луценко уверен, что выступление Януковича - это агитация того, что реванш бывшей преступной власти невозможен.

После Луценко с отчетом о своей работе начал выступать глава МВД Арсен Аваков.

Источник: https://censor.net.ua/n3110283
 
 
 Топ комментарии
 
феерично... рядом из комитета сидит тот, кто давно должен был сесть за взятку, а он перед ним отчитывается Комитет ВР по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности заслушивает отчет Луценко - Цензор.НЕТ 7036
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"Генеральный прокурор Юрий Луценко отчитывается о своей работе на заседании комитета ВР по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности."


Я всіх відпустив, рахунки відкрив. Батя я старався.
Источник: https://censor.net.ua/v3110283
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Дайте йому хоч закусити перед виступом!
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- Кто? Илья? Нет не ждал. Да, да, я в курсе. Ах, вот оно что, это красиво! А кто не пьет? Назови! Нет, я жду! Достаточно, вы мне плюнули в душу! Негодяи!
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- Вы должны победить эту страсть. Что-то здесь как-то сыро... Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке?
- Заметьте: не я это предложил! Идёмте!(с)
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феерично... рядом из комитета сидит тот, кто давно должен был сесть за взятку, а он перед ним отчитывается Комитет ВР по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности заслушивает отчет Луценко - Цензор.НЕТ 7036
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"Генеральный прокурор Юрий Луценко отчитывается о своей работе на заседании комитета ВР по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности."


Я всіх відпустив, рахунки відкрив. Батя я старався.
Источник: https://censor.net.ua/v3110283
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любопытно, как сдерживается что б не навернуть Мосийчука локтем в переносицу?!
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Всё у него на "завершающей стадии".
Правильно, пора уходить с должности и не позорится.

Второй - о криминализации незаконной добычи и перевозки ресурсов. По его словам, это в частности поможет решить проблему контрабанды янтаря, песка и леса. Луценко предлагает кроме уголовной ответственности предусмотреть конфискацию оборудования, которым совершается незаконная добыча. Источник: https://censor.net.ua/v3110283

А разве такого раньше не было?🤔
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А коли вже Мельничука за хабар в 100тис. гр. притягнуть до відповідальності?? Йому не в Комітеті ВР треба сидіти а на нарах!!
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Є питання до генпрокурора: чому немає кримінальних справ проти ригів? Чому по бойку, ********, добкіну та іншій сволоті немає питань?
Що, "квітки" вже придбані, гроші занесені, а як же ж обіцянки на Майдані покарати усіх посіпак януковоща?
Знову збрехали?
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По словам Юги пгокугола количество учтенных уголовных преступлений снизилось с 592 тыс. в 2016 году до 487 тыс.

"Кражи. 300 тыс. в 2016 году, 260 тыс. - в 2017 году, 238 тыс. - в прошлом году. Из них в суды передается примерно 70-80 тыс. дел. За прошлый год в категории краж было осуждено 38 тыс. лиц. В предыдущем году - 37 тыс.", - сказал Луценко.

По его словам, количество умышленных убийств или покушений за год снизилось с 1800 до 1500.,но не одно резонансное убийство так и не раскрыто
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ага. вот еще одно достижение...
Интерпол снял экс-президента Украины Виктора Януковича с розыска.
Об этом "Укринформу" сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган,
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юГидично необГазований юГа: «Тільки тим і займався, що личить Генеральному Прокурору - саджав, саджав і саджав... В сенсі - печінку, а ви що подумали?»
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Луценко: я нікого не посадив і не посаджу.Дозвольте мені ще посидіти в кріслі генпрокурора - дурака поваляти.Звіт закінчив.- Шалені оплески присутніх. Комітет ВР з питань забезпечення правоохоронної діяльності заслуховує звіт Луценка - Цензор.НЕТ 857
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Рада прийняла нарешті закон проти згвалтування! Тепер Генпгокугогу не страшні ні дружина, ні кум!
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Після обвинувачень #бариґи не у в'язниці за допомоги судів.
Суд вже визначив та заборонив називати бізнесмена Петрівського - Нарик, кримінальний авторитет, керівник організованого злочинного групування.
Чекаємо Обіцянку посадити трьох друзів!?
Він не вважає Росію агресором, просував ідею федералізації України та проросійську політику, зараз пропонує надати Донбасу автономію з власним парламентом та урядом, телеканал 112 перейшов під його контроль.
https://www.youtube.com/watch?v=lkLA8Ex4Ewg
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соточку налийте йому, він вже не знає що меле.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОтчеты Луценко и Авакова на комитете ВР по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
 
 
 
 
 
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