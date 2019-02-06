 Отчеты Луценко и Авакова на комитете ВР по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Луценко призвал депутатов вернуться к рассмотрению двух законопроектов, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Первый - о криминализации контрабанды подакцизных товаров.
Второй - о криминализации незаконной добычи и перевозки ресурсов. По его словам, это в частности поможет решить проблему контрабанды янтаря, песка и леса. Луценко предлагает кроме уголовной ответственности предусмотреть конфискацию оборудования, которым совершается незаконная добыча.
"Многие каналы сегодня показали пресс-конференцию осуждённого бывшего президента Януковича, почему-то не титруя его как осужденного. Я уверен, что решения суда по Януковичу - это сигнал всем, что закон один для всех", - сказал Луценко
Также он напомнил, что продолжаются суды над представителями власти времён Януковича.Суды над Ефремовым и Лавриновичем продолжаются в Украине.
Заочные суды длятся над Ставицким, Клименко и Арбузовым. На завершающей стадии - суды над Азаровым и Курченко.
На вопрос Игоря Мосийчука (Радикальная партия Ляшко), является ли трансляция выступления осужденного Януковича вмешательством в выборы, Луценко ответил, что Янукович гражданин Украины, а значит имеет право высказывать свою точку зрения.
"Комментарии иностранных граждан подпадают под категорию вмешательства в выборы", - акцентировал Луценко.
Луценко уверен, что выступление Януковича - это агитация того, что реванш бывшей преступной власти невозможен.
После Луценко с отчетом о своей работе начал выступать глава МВД Арсен Аваков.
- Неправда, они за вас борются!
- Оставьте! Я всех их знаю!
- Вы должны победить эту страсть. Что-то здесь как-то сыро... Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке?
- Заметьте: не я это предложил! Идёмте!(с)
Я всіх відпустив, рахунки відкрив. Батя я старався.
Источник: https://censor.net.ua/v3110283
Правильно, пора уходить с должности и не позорится.
Второй - о криминализации незаконной добычи и перевозки ресурсов. По его словам, это в частности поможет решить проблему контрабанды янтаря, песка и леса. Луценко предлагает кроме уголовной ответственности предусмотреть конфискацию оборудования, которым совершается незаконная добыча. Источник: https://censor.net.ua/v3110283
А разве такого раньше не было?🤔
Що, "квітки" вже придбані, гроші занесені, а як же ж обіцянки на Майдані покарати усіх посіпак януковоща?
Знову збрехали?
"Кражи. 300 тыс. в 2016 году, 260 тыс. - в 2017 году, 238 тыс. - в прошлом году. Из них в суды передается примерно 70-80 тыс. дел. За прошлый год в категории краж было осуждено 38 тыс. лиц. В предыдущем году - 37 тыс.", - сказал Луценко.
По его словам, количество умышленных убийств или покушений за год снизилось с 1800 до 1500.,но не одно резонансное убийство так и не раскрыто
Интерпол снял экс-президента Украины Виктора Януковича с розыска.
Об этом "Укринформу" сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган,
Суд вже визначив та заборонив називати бізнесмена Петрівського - Нарик, кримінальний авторитет, керівник організованого злочинного групування.
Чекаємо Обіцянку посадити трьох друзів!?
Він не вважає Росію агресором, просував ідею федералізації України та проросійську політику, зараз пропонує надати Донбасу автономію з власним парламентом та урядом, телеканал 112 перейшов під його контроль.
https://www.youtube.com/watch?v=lkLA8Ex4Ewg