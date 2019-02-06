 Украина требует от Москвы передать Януковича для отбывания наказания, - Ирина Геращенко

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, пердедает Цензор.НЕТ.

"В тюрьме украинцев держит Путин. От Путина требуем немедленного освобождения заложников, политзаключенных и военнопленных. (…) Мы требуем от Москвы передать Януковича Украине для отбывания наказания за преступление - измену Родине", - написала Геращенко.

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Геращенко отметила, что летом президент Украины Петр Порошенко дважды говорил с Путиным по вопросу заложников – с предложением к РФ освободить украинских политзаключенных из тюрем России, освободить заложников с оккупированных территорий.

Напомним, беглый экс-президент Украины Виктор Янукович 6 февраля на пресс-конференции в Москве заявил, что если проводить обмен заложниками, то нужно это делать в формате "всех на всех". По его словам, в случае необходимости и по инициативе с украинской стороны он готов "переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным и внести такое предложение".

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