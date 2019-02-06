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 Политика Украины, Общество
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Все про:Геращенко Ирина (1307) Янукович (30432) государственная измена (256) пленные (400)

 Украина требует от Москвы передать Януковича для отбывания наказания, - Ирина Геращенко

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что Киев требует от руководства России освободить заложников, политзаключенных и военнопленных, а также передать беглого экс-президента Виктора Януковича для отбывания наказания за государственную измену.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, пердедает Цензор.НЕТ.

"В тюрьме украинцев держит Путин. От Путина требуем немедленного освобождения заложников, политзаключенных и военнопленных. (…) Мы требуем от Москвы передать Януковича Украине для отбывания наказания за преступление - измену Родине", - написала Геращенко.

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Геращенко отметила, что летом президент Украины Петр Порошенко дважды говорил с Путиным по вопросу заложников – с предложением к РФ освободить украинских политзаключенных из тюрем России, освободить заложников с оккупированных территорий.

Украина требует от Москвы передать Януковича для отбывания наказания, - Ирина Геращенко 01

Напомним, беглый экс-президент Украины Виктор Янукович 6 февраля на пресс-конференции в Москве заявил, что если проводить обмен заложниками, то нужно это делать в формате "всех на всех". По его словам, в случае необходимости и по инициативе с украинской стороны он готов "переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным и внести такое предложение".

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Источник: https://censor.net.ua/n3110282
 
   
 Топ комментарии
 
Абы х2рню городить. .. Бесполезная баба.
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Потом будут требовать выдать Порошенко. Потом следующего. А президент убийца Кучма живет себе преспокойно. Это же Украина.
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Та ей надо с требовательным плакатом "отдай овоща" под крымлём ходить... ))
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вот интересно мне. она и в правду ДУРА, или только прикидывается?
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Перебуваючи під слідством на рубльовському шосе, зараховується рік за три.
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Мо поміняти Ірку на б/в?Та їм мозги засиратиме,а Вітя отримає своє.Подвійна вигода!
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Телеграммы:

«Заседание продолжается зпт миллион поцелуев».
«грузите апельсины бочках братья карамазовы ».
« лед тронулся тчк командовать парадом буду я».(с)
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Рашка выпрет Янека заграницу и там его уберет от сердечного приступа. Никто не допустит попадание Янека за решетку- т к жто удар по хремлю
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ага! и ***** за одно "ПОТРЕБУЙТЕ" выдать (как военного преступника)! Украина требует от Москвы передать Януковича для отбывания наказания, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 1360
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Абы х2рню городить. .. Бесполезная баба.
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Как раз все по делу. Запрос- отказ, юридическое основание. Или она должна поца лично выкрасть?
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Ай молодца! Правильно так и нужно кассапам в свинное рыло тыкнуть, чтобы из ушей пар пошел, и из других мест тоже, и не пар! "Справедливые вы наши!"
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Потом будут требовать выдать Порошенко. Потом следующего. А президент убийца Кучма живет себе преспокойно. Это же Украина.
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Они над нами издеваются))
Янукович, усилиями ГПУ, уже пакует чемоданы на курорты поправлять здоровье после постановочного суда, а эта бредит, чтоб его выдали в Украину для отсидки.
На кого рассчитан этот спектакль?
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а могут и передать, чучелом или тушкой ))
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Ой, ні...! Украина требует от Москвы передать Януковича для отбывания наказания, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 6760 Краще нехай його тушка на рашці воняє Украина требует от Москвы передать Януковича для отбывания наказания, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 5874
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Надо и *уйла заодно сюда потребовать. Они с овощем друг друга дополнят в 2-х местной VIP-камере Лукьяновского СИЗО . Мозгами и килограммами. Украина требует от Москвы передать Януковича для отбывания наказания, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 250
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Ну чего вы так ополчились ? Ну реально это требуется по юриспруденции.
Официальный запрос - официальный отказ (или нереагирование на запрос) - запрос в Интерпол и МН суды.
Все нормально.
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А що,юриспруденція й здоровий глузд--речі несумісні?
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Зачем нам Янукович если теперешнего уже надо сажать
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Имей терпение... теперешнего весной посадят... на второй срок....
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Вектор Фсьодрыщ так и не раздуплился, что безопасней ему будет за решёткой в Украине, чем на пенисном корте у хйла..
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От буде срака, якщо "адміністративний суд" офшорного його виправдає "апеляцією" і випустить, як насірова, на волю!
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Професор вертайся.Дамо тобi кафедру у сiзо Україна вимагає від Москви передати Януковича для відбування покарання, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 7468
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина требует от Москвы передать Януковича для отбывания наказания, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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