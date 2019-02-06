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Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Двое граждан РФ включены в список наблюдателей ОБСЕ на выборах: он находится на утверждении в МИД, - спикер миссии в Украине Райнер

Список наблюдателей миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ ещё находится на утверждении в Министерстве иностранных дел Украины, среди предложенных кандидатов - двое россиян, сообщил спикер миссии БДИПЧ ОБСЕ в Украине Томас Райнер.

"Мы действительно получили предложения 92 кандидатов из стран-членов ОБСЕ - двое из них из России. В соответствии с методикой БДИПЧ мы отправили этот список в МИД Украины. Насколько я понимаю, переговоры между БДИПЧ в Варшаве и МИД в Киеве продолжаются", -сказал он на пресс-конференции в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Т.Райнер также рассказал, что сейчас в Украине находятся 17 экспертов от БДИПЧ.

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"Что касается основной команды - 17 экспертов - в ней нет представителей РФ", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3110279
 
   
 Топ комментарии
 
Украина должна это опротестовать и упереться. Нельзя агрессору потакать.
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а с кацапьем всегда так, ты его козлину пинками в дверь выпихиваешь, оно падло в окно лезет! гнилой и наглый народец...........
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Россияне будут пересекать границу Украины по "бамажке" миссии ОБСЕ, или по собственному паспорту? Они станут "наблюдателями", только когда появятся на территории избирательного участка, а до него ещё добраться от границы надо, в качестве граждан РФ...
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а позавчора нам гидрант обіцяв, що жоден кацапоїд не прихде як спостерігач на вибори.
Знову прообіцявся?
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Ви про що? Я, наприклад, про те, що росіянам-"спостерігачам" просто заборонять, з будь-якого зручного приводу, в"їзд в Україну, як представникам країни-агресора... Яким боком тут "гідрант"?
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пусти даже одну вонючку... задохнемся от выхлопа
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Украина должна это опротестовать и упереться. Нельзя агрессору потакать.
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Рашка не отпускает Сенцова, военнопленных , арестовала моряков. Что хочет то и делает.
Потому НЕТ КАЦАПАМ В ОБСЕ НА ВЫБОРАХ
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Пробный камень!
Если уступят - что тогда стоят их пафосные заверения, что из русни никого не допустят!!!???
Ах да...о чем это я...
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А гідрант сказав, що з кацапії спостерігачів не буде.
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а вот скажите, у кокошникомордых ***** на царство выбирали, наблюдатели от Украины были? Нет! вот и нам не нужны эти рожи балалаешные!
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Давайте тих спостерегачів побільше, але зразу попереджуйте що направлення на Івано-Франківську, Львівську і Хмельницьку...най спостерігають за власною дупою тоді))))))
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Але через кордон їх не треба пропускати, можна зайти безліч причин.
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От би ці московські орки тут "безвістизникли"... Пропали, і все. Нема тіла, нема діла...
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Все-таки в ОБСЕ большие засранцы, знают, что это дурно пахнет и очевидная провокация, но делают.
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А білорусів, вірмен, казахів, молдован та угорців пропустять?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДвое граждан РФ включены в список наблюдателей ОБСЕ на выборах: он находится на утверждении в МИД, - спикер миссии в Украине Райнер
 
 
 
 
 
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