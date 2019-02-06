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 Политика Украины
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Все про:Гриценко Анатолий (1208) Луценко (7302) Луценко Ирина (371)

 "Защищать то, чего нет?" - Гриценко прокомментировал иск против него от Ирины Луценко о защите чести и достоинства

Кандидат в президенты Украины от партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко ответил нардепу от Блока Петра Порошенко Ирине Луценко, которая подала против него иск о защите чести и достоинства.

Как пердедает Цензор.НЕТ, об этом Гриценко написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Защищать то, чего нет? Горе-прокурор с Женщиной Тысячелетия пошли против меня в суд, защищать "честь и достоинство". Лучше бы президентские кумовья защищали бы ... Катю Гандзюк, Олега Михайлика, Павла Шеремета, Максима Шаповала и еще многих-многих людей. Которых все время их правления убивают - кислотой в лицо, выстрелом в грудь, взрывчаткой в центре столицы. Убивают демонстративно и безнаказанно!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ни одного судебного производства против Гриценко на данный момент нет, - пресс-секретарь Бондаренко о заявлении Ирины Луценко

Как сообщалось ранее в интервью Дмитрию Гордону, размещенном на канале журналиста в Youtube 29 января, кандидат в президенты Анатолий Гриценко говорил, что не прятал своего сына Алексея Гриценко от службы в зоне АТО в 2014 году, как это сделали "Порошенко, или Луценко, или Пашинский, или Турчинов".

Генпрокурор Луценко отреагировал на слова Гриценко, заявив, что дает ему сутки на извинения.

30 января Гриценко принес свои извинения сыну генпрокурора, но заявил, что не намерен извиняться перед самим Луценко.

В свою очередь супруга генпрокурора, представитель Президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко заявила:"От имени всех матерей наших защитников Родины подам на Гриценко в суд. И все деньги отдам на нужды армии".

Источник: https://censor.net.ua/n3110275
 
   
 Топ комментарии
 
Когда Свыня приезжала в АТО, кацапы почему то переставали стрелять. Совпадение?
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порохобот "Защищать то, чего нет", - Гриценко прокомментировал иск против него от Ирины Луценко - Цензор.НЕТ 9025 ты лучше расскажи: как сын Порошенко на 2 месяца перед выборами поехал в АТО жил вместе с Гелетем в окружении 20 спецназовцев


а побыв там всего 2 месяца стал народным депутам.




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Недовго відьмі літати залишилось.
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Добре Дрищ сказав.. Що йому захищати?... Ні ума, ні честі, ні совісті..😕😕😕
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Я понимаю, что во мне говорит кхе-кхе тупая женская зависть, но ничего личного к жене кума президента. Ну, согласитесь милые дамы, если уж ты покупаешь рядовую очередную сумочку за 3000 баксов, то неужели нельзя обратиться к приличному пластическому хирургу. Ну так затянуть подбородок, что зубы видно. Я понимаю, что они фарфоровые, опять тупая зависть. Но их тоже хочеццца показать барышне. И вот приходится нам созерцать вот ето. А еще и слушать ее словестный понос, не при внуке будет сказано. За что, Боженька?
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Морду натянула , а про шнобель забыла...
Как можно что-то делая на роже , не увидеть член вместо носа ??? 😂
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ну що ви критикуєте? підборіддя, скоріше всього, зроблено на виріст, -тобто, якщо набрати пару кіло, то все стане на місця. Як ви думаєте?
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козлов, которые мешают им жить либо выносят, либо отсекают...
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Петя хороший ... Петя хороший !
Петя не попка , Петя кушать хочет ...
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То за його "перслідують", то його "прослуховують", то він бабу ображає. "Боєць" ! "Захищати те, чого немає", - Гриценко прокоментував позов проти нього від Ірини Луценко про захист честі та гідності - Цензор.НЕТ 6551
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ни чести, ни достоинства у юГика нет. скорее всего и не было никогда. тут Гриценко прав на все 100.
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Ірусік - жінка майбутнього пгезидєнта. Вони на Сєйшелах вже це відповідальне рішення прийняли.
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Ирка наживу чует.А в делах Гандзюк,Шеремета та прочих,наживы нема.
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Вы порохоботы стали просто невменяемые Целые бригады спамят высказывания украинцев Админ играет на вашей стороне Заполнили своими тупыми и одновременно аморальными высказываниями весь форум Хочется спросить Чего достигли ? Вот на даной ветке чего вы добились Что кавазимодо третьего тысячилетия стала хоть на грам симпатичнее или на человека стала похожа Та нет квазимодо квазимодой Спросите любого украинца и он вам скажет что ее внешность соответствует так сказать духовному содержанию Да только глядя на рыла большей части депутатов от офшорника Хочется не то что голосовать за него Рука самопроизвольно тянется к чему то тяжелому или острому или стреляющему Какие же вы мерзкие убоища такие же как и ваши квазимодистые хозяева
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Статья о внешности ирины луценко ?
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полковничок онотолє грицацуєв шпарить по московських методичках - в Україні весь час когось вбивають, винні в цьому, звісно ж, представники влади а московити ні разу нікого не вбили й взагалі вони білі й пухнасті, а хунта постійно вбиває своїх опонентів. а з другого боку - жодних симпатій до сім'ї луценків напевно в жодного українця немає, тому онотолє, знаючи це напевно, не вуде добирати слів, щоби вколоти цих діячів.
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Я был лучшего мнения об этом поце. Похоже во время выборов такие как Грыцько полностью теряют контроль над тем, что говорят. Мразь.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Защищать то, чего нет?" - Гриценко прокомментировал иск против него от Ирины Луценко о защите чести и достоинства
 
 
 
 
 
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