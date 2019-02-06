EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  563  18
Все про:Кабмин (10824) Россия (71908)

 Украина больше не будет обмениваться с Россией правовой информацией, - решение правительства

Кабинет министров приостановил действие соглашения с Россией об обмене информацией.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Этот документ действовал с 18 апреля 1995 года.

Соглашение предусматривало, что каждая из сторон обязуется предоставлять другой стороне правовую информацию путем электронной передачи документов или на бумажных носителях. Передавать полученную информацию третьей стороне можно было только при согласии стороны, передавшей эту информацию.

Читайте на Цензор.НЕТ: Полное прекращение железнодорожного сообщения с РФ может произойти даже без решения госорганов, - Омелян

Министерству иностранных дел Украины поручено уведомить правительство России о прекращении действия данного документа.

Источник: https://censor.net.ua/n3110274
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
И это лишь перед выборами. Да вы там все агенты кремля
 показать весь комментарий
 
 
Це вже перемога, чи ще все Зрада? Украина больше не будет обмениваться с Россией правовой информацией, - решение правительства - Цензор.НЕТ 5830 "Геть від москви!" все ще діє?
......... Шел пятый год войны........
 показать весь комментарий
 
 
А говорят шо Гойсман реформатор по происхождению, а он оказуецца эстонец Украина больше не будет обмениваться с Россией правовой информацией, - решение правительства - Цензор.НЕТ 9934
 показать весь комментарий
 
 
Цебто добровольців з російськими паспортами вже видавати чекістській кодлі не буде? Ось що вибори животворящі роблять!
 показать весь комментарий
 
 
А як іще ми пов'язані з рашкою ?
Чому не розірвати одразу всі ці відносини ?
 показать весь комментарий
 
 
Представьте себе такой исторический факт - 1941 год, авиация Гитлера ровняет Киев с землей, а в Москве на центральной площади, вещает военное радио - Дорогие товарищи! Советские люди, героически гибнут защищая Киев от оккупанта, а тем временем Товарищ Сталин, приказал организовать шикарное застолье для российской элиты. Пока армия фашистов наступают на СССР, пока люди в оккупации умирают с голоду, союз журналистов СССР обнаружил что товарищ Сталин, заказал для себя дорогой, бронированный автомобиль ЗИС-110СО. Дорогие товарищи, советская армия находится в окружении танковых дивизий Германии. Солдаты красной армии, не смогут продержаться и 2х часов так как заканчиваются боеприпасы. А тем временем, все военные запасы пищи, Сталин приказал перевести в подземные шахты Кремля, обрекая советских солдат на голод. Советские люди, массово бегут из СССР не желая защищать родину. Безответственность генерала Жукова и Ватутина, привела к гибели миллионов советских воинов и за это, должен нести ответственность верховный главнокомандующий СССР товарищ Сталин! Представили? Так на кого работают почти все СМИ в Украине?
 показать весь комментарий
 
бесправие достигло одинаковых величин?
 показать весь комментарий
 
 
Украина больше не будет обмениваться с Россией правовой информацией, - решение правительства
==================================================================

НАВЕРНОЕ НЕТРУДНО ДОГАДАТЬСЯ ПОЧЕМУ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИНЯЛО ТАКОЕ РЕШЕНИЕ ЗА СЧИТАННЫЕ ДНИ ДО ВЫБОРОВ

А НА ПРОТЯЖЕНИИ 5 лет ЕЕ НАХОЖДЕНИЯ У ВЛАСТИ ОНА ЭТО ДЕЛАЛА Украина больше не будет обмениваться с Россией правовой информацией, - решение правительства - Цензор.НЕТ 7755



 показать весь комментарий
 
 
Торгівля від цього не зменшиться... Правда ж?
 показать весь комментарий
 
 
Как сказать. Пусть это и под выборы. Но все равно приятно! Главное что это наконец то сделали. Может еще чего хорошего сделают под выборы. Україна більше не обмінюватиметься з Росією правовою інформацією, - рішення уряду - Цензор.НЕТ 7072
 показать весь комментарий
 
 
Ніяких чудес! Скоріше підірвуть, або отрується не свіжою водою...
 показать весь комментарий
 
Мені одному захотілось проводити вибори не раз у п'ять років, а кожні два роки?
 показать весь комментарий
 
 
А выдавать кацапам добровольцев будет и дальше?
 показать весь комментарий
 
 
Не будуть обмінюватися ІНФОРМАЦІЄЮ.А про добровольців--скромно ні гу-гу.Все залишиться по-старому?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина больше не будет обмениваться с Россией правовой информацией, - решение правительства
 
 
 
 
 
 вверх