 Украина больше не будет обмениваться с Россией правовой информацией, - решение правительства

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Этот документ действовал с 18 апреля 1995 года.

Соглашение предусматривало, что каждая из сторон обязуется предоставлять другой стороне правовую информацию путем электронной передачи документов или на бумажных носителях. Передавать полученную информацию третьей стороне можно было только при согласии стороны, передавшей эту информацию.

Читайте на Цензор.НЕТ: Полное прекращение железнодорожного сообщения с РФ может произойти даже без решения госорганов, - Омелян

Министерству иностранных дел Украины поручено уведомить правительство России о прекращении действия данного документа.