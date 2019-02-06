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 Ситуация в приграничных районах Беларуси ухудшилась, - Слободян

Представители спецслужб РФ на территории Беларуси чувствуют себя достаточно свободно, что может быть опасно для граждан Украины, заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

Ситуация на приграничных районах Украины и Беларуси ухудшилась в связи с военными учениями, которые проводит белорусская сторона совместно с РФ. Об этом в эфире 5 канала заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает Цензор.НЕТ.

"После масштабных учений, которые проводили Беларусь и РФ, действительно, ситуация в приграничных районах несколько ухудшилась. Во-первых, скорее всего, не все Вооруженные силы РФ покинули территорию Беларуси. Во-вторых, представители спецслужб РФ на территории Беларуси чувствуют себя достаточно свободно. Поэтому любой гражданин, который находится на контроле в РФ и пересекает границу в Беларусь, должен понимать, что россияне видят это и он может быть задержан на границе", - сказал он.

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Слободян подчеркнул, что все командующие в Беларуси напрямую подчиняются Генштабу РФ, а не своему президенту Александру Лукашенко. 

Источник: https://censor.net.ua/n3110273
 
   
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так они давно уже в военном союзе с эрефией и имеют взаимные обязательства. Не обольщайтеся.
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Да, в Беларуси обстановка не из лучших. Например, там грибы пропадают.
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Лукашенко -хуже кремлёвского Гнома плешивого.
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У нас нет командующих. А есть один верховный главнокомандующий А. Г.Лукашенко.
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Зачем Лукашенко прокладывает военные дороги к границе с Украиной?

https://charter97.org/ru/news/2019/2/6/322588/
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Лукашенко обещал приехать в Украину на комбайнах и тракторах. Вот только трактористы и комбайнеры будут буряты или удмурты
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСитуация в приграничных районах Беларуси ухудшилась, - Слободян
 
 
 
 
 
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