 Янукович заявил о свободе передвижения по миру. В ГПУ информацию подтвердили

Об этом "Укринформу" сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

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"Да, его нет в базах розыска Интерпола, поскольку Интерпол считает, что это политическое преследование, и снял Януковича с розыска. Его нет в базах Интерпола", - сказала Сарган.

На сегодняшней пресс-конференции в Москве Янукович заявил, что может поехать в любую страну мира, и его нет в базах данных Интерпола.

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В то же время он не ответил на вопрос о том, на каком юридическом основании он находится на территории России.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не смог ответить журналистам, на каком основании Янукович долго находится на территории РФ, учитывая то, что миграционное законодательство предусматривает только 90-дневный срок безвизового пребывания.