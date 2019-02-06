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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8999) Интерпол (439) Янукович (30432)

 Янукович заявил о свободе передвижения по миру. В ГПУ информацию подтвердили

Интерпол снял экс-президента Украины Виктора Януковича с розыска.

Об этом "Укринформу" сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

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"Да, его нет в базах розыска Интерпола, поскольку Интерпол считает, что это политическое преследование, и снял Януковича с розыска. Его нет в базах Интерпола", - сказала Сарган.

На сегодняшней пресс-конференции в Москве Янукович заявил, что может поехать в любую страну мира, и его нет в базах данных Интерпола.

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В то же время он не ответил на вопрос о том, на каком юридическом основании он находится на территории России.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не смог ответить журналистам, на каком основании Янукович долго находится на территории РФ, учитывая то, что миграционное законодательство предусматривает только 90-дневный срок безвизового пребывания.

Источник: https://censor.net.ua/n3110272
 
 
 Топ комментарии
 
Гарна у нас ГПУ. Вислилайте вже йому квиток і зареєструйте через задній прохід кандидатом в гідранти.
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Политическое потому, что СБУ не подало никаких фактов, про СВР с семочко вообще молчу
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Луцеко давил его давил, давил-давил и не задавил. Суд над овощем такой же эффективный и полезный для Украины как и потрошиные реформы. Батя, потрох старается.
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Гарна у нас ГПУ. Вислилайте вже йому квиток і зареєструйте через задній прохід кандидатом в гідранти.
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Луцеко давил его давил, давил-давил и не задавил. Суд над овощем такой же эффективный и полезный для Украины как и потрошиные реформы. Батя, потрох старается.
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Коли в Україні з'являться спецслужби Янукович заявил о свободе передвижения по миру. В ГПУ информацию подтвердили - Цензор.НЕТ 8290 Замість баранів
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Коли ти, небаран, підеш туди служити замість того, щоб сракою диван протирати.😛
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Коли зміниться система влади разом з елітою..
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контра спем сперо (без надії сподіваюся)
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загал не формує запит на таку зміну. загал задовольняє,ця, ницість на сценічних лаштунках. Рим пав, тому що нелишилося бажання величі -
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Его нет потому, что шоколадное кодло очень позаботилось о своем овоще
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Политическое потому, что СБУ не подало никаких фактов, про СВР с семочко вообще молчу
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Т.е. расследование его экономических преступлений ГПУ не ведет?
Шо, страшно на себя или шоблу презика выйти? Или на САМОГО?
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короче, и в его деятельности Юга не нашёл никакого криминала, окромя политическава. Вроде и перед народом отчиталися, а вроде как поцеловали и отпустили.
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Ну значить після винесення вироку потрібно повторно зробити запит в Інтерпол. Судове рішення про 13 років Янику буде вагомим аргументом.
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Если бы Интерпол принимал во внимание местячковые суды, раша миллионом розысков завалила бы.
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так давай эечара выезжай за пределы параши. Или бздишь*
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Та біс з ним, з януковичем. Головне завдання - Гриценка замочити.
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да... и шо ж мы не пользуемся? очковато?...
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А смысл тогда в приговоре суда если он может свободно летать по миру.
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Только югик об этом до сего дня скромно умалчивал..))
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Молодцы..это какую же информацию надо было дать интерполу, чтоб они посчитали всё политическим преследованием..?
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И главное не какую ,а кто дал им эту информацию.
Иетерпол это не прозрачная организация и ответа вы не узнаете никогда.
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Він папутчік, правильний пацан і взагалі страусів розводив.
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ты думаешь,он паспорт искал,когда когти рвал?он следил,шоб камазы правильно загрузили Янукович заявив про свободу пересування світом. У ГПУ інформацію підтвердили - Цензор.НЕТ 694
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блин...на этот раз с лифтом не получилось...а жаль Янукович заявив про свободу пересування світом. У ГПУ інформацію підтвердили - Цензор.НЕТ 716

Янукович заявив про свободу пересування світом. У ГПУ інформацію підтвердили - Цензор.НЕТ 3898
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Ну теперь он спокойно может потянуть Порошенко и ко по международным судам и выступить в качестве истца. тем более время насобирать фактуры на 9 томов было предостаточно.
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хоть кого ни будь, это удивило!? ждём второе пришествие легитимного
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Ой-ой, по світу він збирається мандрувати? Та хоча б виліз зі своєї схованки та по рашці пробздівся.🙂
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Долго же этого добивались все наши уроды...
Ну, наконец, овощ свободен!!! Можно вздохнуть с облегчением!
Тяжелая работа сделана!
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Ну че порохоботы ! Прокоментируйте мне эту новость об очередной "перемоге" Рошении... Янукович заявив про свободу пересування світом. У ГПУ інформацію підтвердили - Цензор.НЕТ 2843
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Януковича нет в базах Интерпола. Он может свободно передвигаться по миру...

Это таки полный писец.
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якщо Янукович не винен то винен генпрокурор .
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Та куди цей сцикун виїде?!😃

Привезуть його козлорожі самі під білі ручки під кордон з Україною і дадуть копняка разом з путівкою на 40 зону в Дрогобицький санаторій посиленого режиму.. І буде він там 13 років разом з клопами в Чапаєва на шконці бавитися..😁😁😁😁😁
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Він-то може і може їздити в різні країни, але поки що навіть у рідному Єнакієвому не побував. Що ж він не їде на родіну? Зараз там ж немає "бендеровцев"...
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Это просто позор!!! За пять лет при Порошенко, прокуратура не смогла передать доказательства вины Януковича интерполу, о чем дальше можно говорить.Завтра окажется , что он легитимный, а Порошенко жулик.
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Интерпол не суд и не заеимается доказательствами.
Хватит уже сочинялки сочинять.
Интерпол отказал в розыске потому что имеет какую то информацию согласно которой Виктора Федоповича политически преследуют.
Источник и саму информацию расскрывать он не должен,потому что это не прозрачная организация и не отчитывается ни перед кем о своих действиях.
Привыкайте к европейской демократии.
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Вот это реальные досягнення сои,а не ту лапшу которую петя со всех экранов развешивает.Надеюсь югу опять на шконку отправят,за офигенную работу по отмазке рыгосоевой банды)))
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Дореформировались.
Очередное дно? Сколько их у нас?
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Вы же не думали, что ему будут препятствовать, только потому что в Украине устроили переворот.
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говорили что дно достигнуто, когда с имущества захарова сняли арест, а нет оказалось это поверхность, ничтожная брехливая власть
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Ну що тепер його можна буде зустріти на "нейтральній території"? Сумніваюсь, але сподіваюсь саме на це...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯнукович заявил о свободе передвижения по миру. В ГПУ информацию подтвердили
 
 
 
 
 
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