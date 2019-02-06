 Янукович заявил о свободе передвижения по миру. В ГПУ информацию подтвердили

Об этом "Укринформу" сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.
"Да, его нет в базах розыска Интерпола, поскольку Интерпол считает, что это политическое преследование, и снял Януковича с розыска. Его нет в базах Интерпола", - сказала Сарган.
На сегодняшней пресс-конференции в Москве Янукович заявил, что может поехать в любую страну мира, и его нет в базах данных Интерпола.
В то же время он не ответил на вопрос о том, на каком юридическом основании он находится на территории России.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не смог ответить журналистам, на каком основании Янукович долго находится на территории РФ, учитывая то, что миграционное законодательство предусматривает только 90-дневный срок безвизового пребывания.
Шо, страшно на себя или шоблу презика выйти? Или на САМОГО?
Иетерпол это не прозрачная организация и ответа вы не узнаете никогда.
Ну, наконец, овощ свободен!!! Можно вздохнуть с облегчением!
Тяжелая работа сделана!
Это таки полный писец.
Привезуть його козлорожі самі під білі ручки під кордон з Україною і дадуть копняка разом з путівкою на 40 зону в Дрогобицький санаторій посиленого режиму.. І буде він там 13 років разом з клопами в Чапаєва на шконці бавитися..😁😁😁😁😁
Хватит уже сочинялки сочинять.
Интерпол отказал в розыске потому что имеет какую то информацию согласно которой Виктора Федоповича политически преследуют.
Источник и саму информацию расскрывать он не должен,потому что это не прозрачная организация и не отчитывается ни перед кем о своих действиях.
Привыкайте к европейской демократии.
Очередное дно? Сколько их у нас?