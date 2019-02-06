 Полное прекращение железнодорожного сообщения с РФ может произойти даже без решения госорганов, - Омелян

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом после заседания правительства в среду заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, комментируя решение о сокращении вдвое количества рейсов пассажирских поездов из Украины в РФ.
"Мы видим, что пассажиропоток сам по себе умирает. Я хотел, чтобы было принято решение на государственном уровне, но если такого решения не будет, то это произойдет объективно", - сказал он.
По словам министра, в 2018 году пассажиропоток между двумя странами снизился на 20%.
Как сообщалось, ранее акционерная компания "Укрзализныця" сократила периодичность курсирования поездов в Россию из-за падения спроса. Так, в 2018 году "Укрзализныця" перевезла в Россию 772,9 тысячи пассажиров, что почти на 20% меньше, чем в 2017 году. При этом, по данным "Укрзализныци", с конца лета 2018 года пассажиры стали значительно чаще путешествовать железнодорожным транспортом в Европейский Союз.
Так, за период с августа до конца прошлого года "Укрзализныця" перевезла пассажиров в ЕС на 10% больше, чем в РФ. В этой связи специалисты "Укрзализныци" прогнозируют и дальнейшую переориентацию зарубежного пассажиропотока на европейское направление. Кроме того, в 2018 году уже были отменены прямые поезда и прицепные вагоны, следующие в Россию из Ивано-Франковска, Черновцов, Кременчуга и Чернигова.
«Так, в 2018 году "Укрзализныця" перевезла в Россию 772,9 тысячи пассажиров, что почти на 20% меньше, чем в 2017 году. Источник: https://censor.net.ua/n3110266
Тобто 20% х 5 = 100 %
Це буде у 2019+5=2024.
Через 5 років.
Як раз у кінці ДРУГОГО ПРЕЗИДЕТСЬКОГО ТЕРМІНУ Поршенка.
Источник: https://censor.net.ua/n3110266
Вот и славно. Чем быстрее граждане прозреют, тем лучше.
Тоесть ездит практически одинаково в обе стороны.
или заробитчане-строители с закарпатья? прямые автобусы Ивано-Франковск - москва, идет без остановок - уже нет?
ухты.
Украина работает над прекращением своего участия в договорах, которые были заключены в рамках Содружества Независимых Государств, заявил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.
Сегодня 13.20
По словам Кизима, Украина продолжает работать над выходом из СНГ
По словам Кизима, Украина продолжает работать над выходом из СНГ
Фото: mfa.gov.ua
Украина завершила процесс выхода из координационных органов Содружества Независимых Государств. Об этом 6 февраля журналистам в Минске заявил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, сообщает "Интефракс-Украина".
"Мы прекратили свое участие в координационных органах СНГ. Думаю, что этот процесс завершен. Мы подали соответствующий документ, поэтому - все", - отметил дипломат.
По словам Кизима, сейчас Украина работает над прекращением своего участия в договорах, которые были заключены ранее в рамках СНГ. Он подчеркнул, что это длительный процесс.
В мае 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ об отзыве представителей Украины из всех уставных органов СНГ, в конце августа Украина закрыла представительство при СНГ.
23 января по инициативе Минэкономразвития и торговли Украина прекратила действие трех соглашений по экономическому сотрудничеству, заключенных в рамках СНГ.
30 января 2019 года Украина вышла из Соглашения об общих условиях поставок товаров между организациями государств - участников СНГ.
https://gordonua.com/news/politics/ukraina-vyshla-iz-koordinacionnyh-organov-sng-posol-717960.html
Украинская корпорация подписала контракт с московской пивоваренной компанией.
Один из крупнейших производителей пива и безалкогольных напитков в Украине корпорация "Оболонь" будет выпускать свое пиво на заводе "Московской пивоваренной компании" (входит в международный холдинг Oasis).
Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/********/pivo-obolon-budut-razlivat-v-rossii-458564.html
Адже заробітчани давно користуються маршрутками та автобусами.