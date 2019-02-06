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 Политика Украины
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 Полное прекращение железнодорожного сообщения с РФ может произойти даже без решения госорганов, - Омелян

Полное прекращение железнодорожного сообщения Украины с РФ может произойти без какого-то решения на уровне центральной власти, а в силу объективных причин.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом после заседания правительства в среду заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, комментируя решение о сокращении вдвое количества рейсов пассажирских поездов из Украины в РФ.

"Мы видим, что пассажиропоток сам по себе умирает. Я хотел, чтобы было принято решение на государственном уровне, но если такого решения не будет, то это произойдет объективно", - сказал он.

По словам министра, в 2018 году пассажиропоток между двумя странами снизился на 20%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" сокращает периодичность курсирования поездов в РФ из-за стремительного падения спроса

Как сообщалось, ранее акционерная компания "Укрзализныця" сократила периодичность курсирования поездов в Россию из-за падения спроса. Так, в 2018 году "Укрзализныця" перевезла в Россию 772,9 тысячи пассажиров, что почти на 20% меньше, чем в 2017 году. При этом, по данным "Укрзализныци", с конца лета 2018 года пассажиры стали значительно чаще путешествовать железнодорожным транспортом в Европейский Союз.

Так, за период с августа до конца прошлого года "Укрзализныця" перевезла пассажиров в ЕС на 10% больше, чем в РФ. В этой связи специалисты "Укрзализныци" прогнозируют и дальнейшую переориентацию зарубежного пассажиропотока на европейское направление. Кроме того, в 2018 году уже были отменены прямые поезда и прицепные вагоны, следующие в Россию из Ивано-Франковска, Черновцов, Кременчуга и Чернигова.

Источник: https://censor.net.ua/n3110266
 
   
 Топ комментарии
 
"Мы видим, что пассажиропоток сам по себе умирает. Я хотел, чтобы было принято решение на государственном уровне, но если такого решения не будет, то это произойдет объективно", - сказал он.
Источник: https://censor.net.ua/n3110266

Вот и славно. Чем быстрее граждане прозреют, тем лучше.
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По факту, автобусом сейчас на Россию дешевле, а на некоторых направлениях еще и быстрее чем поездом. Вот и умирание ж/д перевозок.
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Энергодар-мацква ежедневно. Как увидел, охренел
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Коли вже це буде?Мабуть не при Петрусі Баризі.
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За президентства Порошенко :
«Так, в 2018 году "Укрзализныця" перевезла в Россию 772,9 тысячи пассажиров, что почти на 20% меньше, чем в 2017 году. Источник: https://censor.net.ua/n3110266

Тобто 20% х 5 = 100 %
Це буде у 2019+5=2024.
Через 5 років.
Як раз у кінці ДРУГОГО ПРЕЗИДЕТСЬКОГО ТЕРМІНУ Поршенка.
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А ви ще будете тоді волати: «Порошенко піаріцца на етом! Ето всьо Омєлян сдєлал !»

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"Мы видим, что пассажиропоток сам по себе умирает. Я хотел, чтобы было принято решение на государственном уровне, но если такого решения не будет, то это произойдет объективно", - сказал он.
Источник: https://censor.net.ua/n3110266

Вот и славно. Чем быстрее граждане прозреют, тем лучше.
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Це про вантажне сполучення, я не помилився?
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Так, за период с августа до конца прошлого года "Укрзализныця" перевезла пассажиров в ЕС на 10% больше, чем в РФИсточник: https://censor.net.ua/n3110266

Тоесть ездит практически одинаково в обе стороны.
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До кацапії автобусів їзде більше ніж до Європи в рази.Нажаль Барига не патріот України.
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а ему что вас за руки держать и не пускать в автобус на кацапию, а патриот от лугадонии.
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найди люцифера и полощи ему черепушку, патриотка немецкая
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Ти німець не розумієш,що державний кордон з країною агресором пивинен бути зачинено наглухо?Те що робе Петрусь,тягне на державну зраду.
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А 3 мільйони українці, що прцюють в Росії? З ними як?
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так Петрусь уже получил кордон открытым. Так что это еще посмотреть надо кто есть кто, а вот вы сепар, это аксиома
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Німець,тобі не здається що щось не так ти пишеш?Виходе що сєпари за закриття кордону з кацапами,а патріоти за торгівлю та відкритий кордон?Тобі до лікарні потрібно.
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Энергодар-мацква ежедневно. Как увидел, охренел
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Всі стовпи,де не наліпили пику Петруся,завішані рекламою перевезень до мацкви,підтера,та Криму.
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Ты был в Энергодаре？ тот городок пешком поперек можно за 40 мин пройти, а рейсы ежедневные
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так это порошенко наездил в рашку лично?

или заробитчане-строители с закарпатья? прямые автобусы Ивано-Франковск - москва, идет без остановок - уже нет?

ухты.
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Спробуйте для початку купити квиток до ЄС, там і 100 відсоткове збільшення не забезпечить попит, катастрофічно мало потягів ло Болгарії, Румунії, Греції.
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По факту, автобусом сейчас на Россию дешевле, а на некоторых направлениях еще и быстрее чем поездом. Вот и умирание ж/д перевозок.
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Украина вышла из координационных органов СНГ - посол
Украина работает над прекращением своего участия в договорах, которые были заключены в рамках Содружества Независимых Государств, заявил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.
Сегодня 13.20
По словам Кизима, Украина продолжает работать над выходом из СНГ
По словам Кизима, Украина продолжает работать над выходом из СНГ
Фото: mfa.gov.ua

Украина завершила процесс выхода из координационных органов Содружества Независимых Государств. Об этом 6 февраля журналистам в Минске заявил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, сообщает "Интефракс-Украина".

"Мы прекратили свое участие в координационных органах СНГ. Думаю, что этот процесс завершен. Мы подали соответствующий документ, поэтому - все", - отметил дипломат.

По словам Кизима, сейчас Украина работает над прекращением своего участия в договорах, которые были заключены ранее в рамках СНГ. Он подчеркнул, что это длительный процесс.

В мае 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ об отзыве представителей Украины из всех уставных органов СНГ, в конце августа Украина закрыла представительство при СНГ.

23 января по инициативе Минэкономразвития и торговли Украина прекратила действие трех соглашений по экономическому сотрудничеству, заключенных в рамках СНГ.

30 января 2019 года Украина вышла из Соглашения об общих условиях поставок товаров между организациями государств - участников СНГ.
https://gordonua.com/news/politics/ukraina-vyshla-iz-koordinacionnyh-organov-sng-posol-717960.html
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спочатку перекрыть грузовое сообщение слабо?
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спроси тех кто грузы перевозит. Тех кто тебя кормит.
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Ага, пиво "Оболонь", "Чернігівське" - в ассортменте! Хортица и перцовка - бери-не хочу!
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его дано никто с Украины не возит. все готовится и разливается на россии.! партнеры е п та https://ru.tsn.ua/********/pivo-obolon-budut-razlivat-v-rossii-458564.html
Украинская корпорация подписала контракт с московской пивоваренной компанией.
Один из крупнейших производителей пива и безалкогольных напитков в Украине корпорация "Оболонь" будет выпускать свое пиво на заводе "Московской пивоваренной компании" (входит в международный холдинг Oasis).
Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/********/pivo-obolon-budut-razlivat-v-rossii-458564.html
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Проблема в тому, що згідно умовам Світової організації торгівлі (СОТ), які ми підписали, Україна не може перешкоджати руху товарів будь-яких країн-членів СОТ (в т.ч. росії) через українську територію. Тому нам треба вибирати що припинити: членство у СОТ чи російський транзит.
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Не с тем боретесь, товарищ Омелян. Скотовозы на рашку, которыми катаются бабки, дедки и мамки с детьми , на поезда вовсе не похожи. А цены - вполне себе. Заробитчан там, практически нет. Я - свидетель. Так что продолжай усложнять жизнь убогим и сирым, а здоровым заробитчанам маршрутка - мать родна. И хватит уже патриотизьмом своим трясти. В Америке им тряси, на родине своих детей. Задолбал уже, упоротый.
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Давно пора. А то прощеваются остаточно, а толку нет.)
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Звичайно що так.
Адже заробітчани давно користуються маршрутками та автобусами.
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Ведите наконец визовый режим с РФ. И всех "шастающих в РФ" всеми видами транспорта щемить на всех уровнях! Вплоть до плаката в подъезде - "Здесь живет русофил". Пусть на перекладных добираются - через Ростов, Минск. Крым вообще отрезать - въезд только через мост. Поездка в РФ должна стоить дорого. Очень дорого. А обходиться в социальном плане еще дороже! "***** шастать!"
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Из Черновцов был самый дешёвый билет до Москвы из Киева....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолное прекращение железнодорожного сообщения с РФ может произойти даже без решения госорганов, - Омелян
 
 
 
 
 
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