EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  330  5
Все про:Минагрополитики (307) Максим Мартынюк (1) Трофимцева Ольга (1)

 Кабмин уволил Мартынюка с поста и.о. министра агрополитики и назначил вместо него заместителя Трофимцеву

Кабинет министров Украины уволил исполняющего обязанности министра аграрной политики и продовольствия Максима Мартынюка и назначил и.о. министра заместителя министра по вопросам европейской интеграции Ольгу Трофимцеву.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Система аукционной продажи прав аренды на госземлю запущена на ProZorro и SETAM, - врио министра аграрной политики Мартынюк

"Сегодня, 6 февраля, Кабинет министров Украины принял заявление об отставке и. о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Максима Мартынюка и одновременно принял назначение на должность исполняющего обязанности министра - заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Ольгу Трофимцеву", - говорится в сообщении.

Максим Мартынюк был назначен на должность первого заместителя Министра аграрной политики и продовольствия Украины распоряжением Кабинета Министров Украины 27 июля 2016 года. Распоряжением Кабинета Министров Украины от 28 ноября 2018 № 920-р на Максима Мартынюка временно возложено исполнение обязанностей Министра аграрной политики и продовольствия Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3110265
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мне интересно - какое к неё образование?
Они хоть что-то понимают в сельском хозяйстве? Из одного кресла в другое перескакивают, как в шахматах. Был Швайка когда-то министр - полный дуб в с/х.
Хотя о чём я спрашиваю, прокурор- электронщик и т.д. и т.п.
 показать весь комментарий
 
міністерство аграрної політики, а не господарства)),
так шо можна кого завгодно, аби лояльний був! Кабмін звільнив Мартинюка з посади в.о. міністра агрополітики і призначив замість нього заступника Трофімцеву - Цензор.НЕТ 3515
 показать весь комментарий
 
 
Она как раз профи в аграрной сфере , причем ещё и с немецким аграрным образованием)))))
 показать весь комментарий
 
Шашка скікнула в дамку? Побивши іншу шашку!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин уволил Мартынюка с поста и.о. министра агрополитики и назначил вместо него заместителя Трофимцеву
 
 
 
 
 
 вверх