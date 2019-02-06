 Из РФ на Донбасс доставили очередную партию 122-мм гаубиц и БТРов, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом говорится в сообщении ГУР.

"Из России на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей скрыто доставлена ​​очередная партия 122-мм гаубиц Д-30 и бронетранспортеров БТР-80", - сказано в сообщении.

В то же время, как отметили в ГУР, командование ВС РФ увеличило количество проверок комиссиями для усиления контроля за деятельностью российских оккупационных войск, что связано с большим объемом неучтенного оружия и боеприпасов в соединениях и частях и ротационными мерами командного состава (командований, штабов корпусов, бригад, отдельных частей корпусного подчинения) в 1 и 2 АК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заметают следы: террористы перед приездом "компетентных органов" сожгли собственный штаб, - ГУР

Так, с 25 января с.г. на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей продолжается работа комплексной комиссии командования сухопутных войск ВС РФ с целью проверки укомплектованности личным составом, состояния боевой готовности соединений и частей российских оккупационных войск, а также вопросам их всестороннего обеспечения, наличия и технического состояния вооружения и военной техники.