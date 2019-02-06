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 Из РФ на Донбасс доставили очередную партию 122-мм гаубиц и БТРов, - ГУР

РФ продолжает скрыто наращивать объемы поставок вооружения, военной техники и боеприпасов для нужд соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ через неконтролируемые участки границы на востоке Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом говорится в сообщении ГУР.

"Из России на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей скрыто доставлена ​​очередная партия 122-мм гаубиц Д-30 и бронетранспортеров БТР-80", - сказано в сообщении.

В то же время, как отметили в ГУР, командование ВС РФ увеличило количество проверок комиссиями для усиления контроля за деятельностью российских оккупационных войск, что связано с большим объемом неучтенного оружия и боеприпасов в соединениях и частях и ротационными мерами командного состава (командований, штабов корпусов, бригад, отдельных частей корпусного подчинения) в 1 и 2 АК.

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Так, с 25 января с.г. на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей продолжается работа комплексной комиссии командования сухопутных войск ВС РФ с целью проверки укомплектованности личным составом, состояния боевой готовности соединений и частей российских оккупационных войск, а также вопросам их всестороннего обеспечения, наличия и технического состояния вооружения и военной техники.

Источник: https://censor.net.ua/n3110259
 
 
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...Постой, не тебе ли
На прошлой неделе
Я выслал две пары
Отличных калош?
- Ах, те, что ты выслал
На прошлой неделе,
Укропьі давно уже съели...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИз РФ на Донбасс доставили очередную партию 122-мм гаубиц и БТРов, - ГУР
 
 
 
 
 
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