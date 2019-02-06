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Все про:Кабмин (10824) пенсия (1805) Укрпочта (118)

 Кабмин утвердил решение для доставки пенсий "Укрпочтой"

Кабмин утвердил порядок использования в 2019 году средств, предусмотренных в госбюджете для возмещения расходов "Укрпочте" за предоставление услуг, связанных с выплатой и доставкой пенсий и денежной помощи.

Такое решение было принято на заседании правительства в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Бюджетные средства, в пределах утвержденных ассигнований на 2019 год, предоставляются АО "Укрпочта" при условии заключения им в порядке, установленном Законом Украины "О публичных закупках" договоров с территориальными органами Пенсионного фонда Украины о предоставлении услуг по выплате и доставке пенсий и денежной помощи населению в 2019 году.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Укрпочта" жестко погорела на контрабанде. Польские таможенники задержали официальный микроавтобус оператора с контрабандными сигаретами. ФОТО

Реализация этого решения обеспечит бесперебойную доставку пенсий, а также выплату заработной платы сотрудникам АО "Укрпочта".

Ранее президент Порошенко во время встречи с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном и генеральным директором "Укрпочты" Игорем Смелянским приказал обеспечить доставку пенсий, прекратить увольнения почтальонов и сохранить отделения "Укрпочты" в сельской местности.

Президент также обратился к руководителю "Укрпочты" с "настоятельной рекомендацией" пересмотреть собственную заработную плату.

Летом 2018 года "Укрпочта" запустила проект передвижных отделений в Черниговской области.

Источник: https://censor.net.ua/n3110258
 
 
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Поздравляю оппозицию с первой победой! Наконец-то мы выбросили эту американскую марионетку Супрун! Нар.депутаты Богомолец и Бахтеева - вот с кем есть будущее у медицины Украины!
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вы не в тему пишете, или тут отрабатываете?
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Т.е. то, что работало и так все годы независимости в соевую пэрэмогу преподнесли. Мельчают пэрэмоги, ой мельчают😀😀😀
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Тебя петрлексеич недавно нищебродом назвал, прикинь😀😀😀
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ну понятно, куда мне до ылиты - последователей ваны и вувузелы
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