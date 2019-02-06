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 Политика Украины
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Все про:майдан (3871) Янукович (30432) Евросоюз (12270)

 "Меня кинули, как лоха", - Янукович пожаловался, что представители ЕС "не сдержали обещания" от 21 февраля 2014 года. ВИДЕО

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что подписанты соглашения об урегулировании политического кризиса от 21 февраля 2014 года обманули его.

Об этом он рассказал на пресс-конференции в Москве, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Как говорят продвинутые украинские политики, которые сегодня такими себя считают, меня кинули, как лоха", - сказал Янукович, отвечая на вопрос украинского журналиста Романа Цимбалюка.

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Президент-беглец отметил, что "ответственность на них (лидерах ЕС. - Ред.) лежит до сих пор" и пожаловался, что уже "много лет" пишет им письма, а "ответ так и не получил".

Источник: https://censor.net.ua/n3110257
 
   
 Топ комментарии
 
А чо ж вєщі ти збирать почало за три дня до того як тебе "кінулі". Прозорлівий який...
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Витя, ты же сам смылся!
Еще не просохли чернила под соглашением, как ты уже рвал когти на Харьков.

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"Как говорят продвинутые украинские политики, которые сегодня такими себя считают, меня кинули как лоха", - сказал Янукович

Не одного тебя, Витя. "Меня кинули, как лоха", - Янукович пожаловался, что представители ЕС "не сдержали обещания" от 21 февраля 2014 года - Цензор.НЕТ 8243
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Не надоело про "мальдивского"? Откуда вы такие берётесь-с Ольгино?
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А чо ж вєщі ти збирать почало за три дня до того як тебе "кінулі". Прозорлівий який...
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Без лоха и жизнь плоха.))

пожаловался, что уже "много лет пишет им письма, а ответ так и не получил". Источник: https://censor.net.ua/n3110257

Не надо было ручки ломать.😊
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Витя, ты будешь смеяться, они всех кинули.
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Витя, ты же сам смылся!
Еще не просохли чернила под соглашением, как ты уже рвал когти на Харьков.

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Планировал кинуть их первым. Не срослось. "Мене кинули, як лоха", - Янукович поскаржився, що представники ЄС "не дотримали обіцянки" від 21 лютого 2014 року - Цензор.НЕТ 8990
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"Спасибо жителям Донбасса за Президента *********" (с)
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Тебе спасибо за Петрушку.
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Петю я не выбирал, не имел уже права ,будучи гражданином другой страны, но полностью его поддерживаю, Никогда еще Кассапам не жилось так плохо как при Президенте Порошенко! Рекомендую на второй срок.
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"много лет пишет им письма, а ответ так и не получил"
Видать овощ в спортлото пишет письма "Мене кинули, як лоха", - Янукович поскаржився, що представники ЄС "не дотримали обіцянки" від 21 лютого 2014 року - Цензор.НЕТ 1152
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Он на донецком языке пишет, а тупорылые гейропейцы его не знают, и не могут понять шо там написано.
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Самое главное в этой типа пресс-конференции это то, мол, что Порох победить на выборах не может, а если выиграет, то только за счет фальсификаций. То есть скорее всего, в случае победы Пороха кацапы не будут признавать его легитимность, ну и попробуют замутить Майдан 3
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Письмом Индюковича хвастался даже дохлый Чуркин в СовБезе ООН 2 марта 2014 года...
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Еспрессо, 112-й, ньюсван, Наши ведут прямой репортаж с этой антигосударственной пресс-конференции Януковича из москвы! Сюр, за гранью - за что погибли тысячи патриотов? Позиция Кремля напрямую и свободно ретранслируется в прямом эфире! Куда мы катимся?
"Это позор какой-то..."!
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Не розумію, до чого тут слово "как". Правильно було б: "Меня кинули, лоха". Бо по-перше, воно і було і залишилось лохом, і по-друге - кинули його все-таки не європейці, а його рідні чекісто-бандити як українського, так і кацапського розливу. Ось Ахметка не лох, Мертвечук - не лох. Пуцин теж не лох. А кнур Яник таки лох.
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***
- владимирвладимирович, тут к вам ходоки пришли, просят политическое у"бище.
- может - убежище?
- да нет! они за януковощем...
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а не витюха ли кинул украинцев поехав "подписывать" безвиз после того как снюхался и кремлевским сурикатом
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Вітя-Вітя!.. І як тебе занесло в прізідєнти? Ну, не твоє це. Шапки - так, отжать, наїхать - так, замутить - можна. Но прізідєнт з тебе, як з бика - скакова лошадь. Помовч вже, бо люди смються.
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Сын Индюковича, Саша Стоматолог и его подельник Валерий Хорошковский вывезли весь золотовалютный запас Украины и наличность в казначействе Украины,кинули его....Хмырь вонючий....
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пиши, пиши писатель, он хоть писать то умеет? или вовка за него пишет?
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Как же так, я президент, это я должен кидать, а не меня?!
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Ага...
В номинации "Лучшее украшение фонарного столба"...
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У вас, в денеер, на виборах победит даже мартишка если ей триколор на заднице нарисуют)
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Лох він і є лох. Чого тепер Януковичу скігліти?.. Йому тепер думати потрібно як барахлішко збирати. Час вже повертатися в Україну на шконку в "дом радной"..😕😕😕
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Сейчас у Хмырей Мавзолейных задача не ШО ТАМ у хахлов,а шо там у МаДУРЫ "Мене кинули, як лоха", - Янукович поскаржився, що представники ЄС "не дотримали обіцянки" від 21 лютого 2014 року - Цензор.НЕТ 2171 "Мене кинули, як лоха", - Янукович поскаржився, що представники ЄС "не дотримали обіцянки" від 21 лютого 2014 року - Цензор.НЕТ 2171
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Законтаченный, твоё место на нарах !тебя наказала уже судьба за убийства молодых патриотов и это ещё не все
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Почему "как"? Сказал бы "я хотел кинуть всю страну, но я лох и кинули меня"))
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Ты родился придурком-лошарой благодаря Береговому ты засветился на должностях... а дальше любимчик Кучмы и Ющенка... на финише прихвостень *****.
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почему как - ты лох и есть
претензии к хозяину в кремль и в лигу сексреформ "Мене кинули, як лоха", - Янукович поскаржився, що представники ЄС "не дотримали обіцянки" від 21 лютого 2014 року - Цензор.НЕТ 2480
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Тебя развели как дрища и опустили как шмару...
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Странно что Мавзолейные Мудаки всегда делают ставку на Лохов...,Каддафи,Хуссей,Асад,Уго Чавес-Мадуро,Индюкович,генерал Хафтар в Ливии "Мене кинули, як лоха", - Янукович поскаржився, що представники ЄС "не дотримали обіцянки" від 21 лютого 2014 року - Цензор.НЕТ 2860 "Мене кинули, як лоха", - Янукович поскаржився, що представники ЄС "не дотримали обіцянки" від 21 лютого 2014 року - Цензор.НЕТ 2860Ну за Судан,ЦАР,Египет не буду...
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***** всех кидает, легитимыч. Не горюй, ты не первый и не последний.
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Через ригів в Україні війна і окупація московськими орками Криму і частини Донбасу. І цей риг - голова всього того зрадництва і злочинів проти українців. Тому, по великому рахунку, з цим виродком варто би поступити або по козачому звичаю, живцем закопати, або, хоча б, по мосадовськи, тихо вислідити і тихо прибрати, щоб і спомину не залишалось... Може в Україні колись і дозріють люди до розуміння необхідності таких заходів відносно ворогів і зрадників...
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Не знаю кто его там кинул, этого черта слушать себя не уважать, но помнится как он в срочном сообщении по Тв говорил, что Александр Рыбак в реанимации(его подстрелили, якобы покушаясь на него), а на следующий день сам Рыбак снова в срочном сообщении по тв сказал, что это ложь!
Так что расчленять тебя витя надо, где нибудь на майдане, на мелкие куски дерьма из которого ты состоишь!
Был бы мужиком, уже давно застрелился бы, но это не про него, слишком уж ничтожество!
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Ви ж мене підманули.
Ви ж мене підвели.
Ви ж батона золотого.
З Межигіря вивезли.
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Янык, так и сказал убрать действующую власть. В этом вы едины)
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Послухав цього лоха і ще раз переконався, що Порошенко все робить вірно
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какие бы пэрэмогы не рисовали Порохоботы, а при Овоще жилось всем намного лучше- зарплаты выше, а расходы абсолютно на все ниже.
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Привёл войну, от того и худе жить! Тв себе палец на ноге сломай, и беги так же как и раньше... Бесят такие дур.ки
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А при Ющі ще краще! Нащо зека вибирати було????
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Зпомни, петушарик , украинцьі стояли на Майдане, против России, которая в очередной раз попьталась сделать Украину своей колонией, а не за туалетную колбасу по 2:20.
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А он когда отказался от ассоциации с ЕС, никого не кинул?
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в 14 году на пресс-конференции,С.Кошкина спросила ефремова..."вам не жалко,что на Майдане гибнут люди",ефремов через плечо ей кинут - "Нет".
Кто этому ничтожеству,разрушевшем страну дал слово??
О нем должно быть как о покойнике...…….НИЧЕГО.
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Ну не только ж таким, как вьі, с других шапки сдирать. Дело не хитрое. И другие умеют.

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Мдя, коли Кровосісь і Шапкокрад з з ********** кажуть, що гідрант їхній ворог - то я їм вірю "Мене кинули, як лоха", - Янукович поскаржився, що представники ЄС "не дотримали обіцянки" від 21 лютого 2014 року - Цензор.НЕТ 1163.
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Сегодня это чмо живёт в Барвихе под Москвой почти рядом с домом дохлого Кабздона-братана....братва всего мира объединяйся,типа соединяйся,наших мочат в сортире....почти советский ПРОЛЕТАЙрят Шариковых "Мене кинули, як лоха", - Янукович поскаржився, що представники ЄС "не дотримали обіцянки" від 21 лютого 2014 року - Цензор.НЕТ 9328Пролетарии всех стран,соединяйтесь...,не хватае серпа молота и СкреПОНОСного Гундяя замаливать Грехи Краснопузые... "Мене кинули, як лоха", - Янукович поскаржився, що представники ЄС "не дотримали обіцянки" від 21 лютого 2014 року - Цензор.НЕТ 9328
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скучает 112 к-анал по "легитимному" .. Ой скучает )))
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А все таки добре, що він уже в минулому. Уявити це неподобство в кріслі президента України -- поза межами.
Ще. "прАдвінутиє_украІнскіЄ_політікі" говорять не "кінулі_как_лоха", а "развЄлі_как_кАтят". Щоправда, вони вже відійшли в кращий світ. "Мене кинули, як лоха", - Янукович поскаржився, що представники ЄС "не дотримали обіцянки" від 21 лютого 2014 року - Цензор.НЕТ 6390
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в одном витя прав, исполняют обещания только если выхода нет.
будапештский меморандум тоже ниочём бумажка.
ядерное оружие отдали за слова и бумажку, которой сейчас только подтереться можно.
если ты слабый и бедный - ты говно и с тобой никто в мире считаться не будет.
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от жеж придурок... письма он пишет. раз не отвечают, значит ехать надо, поговорить. так в чем проблема то? безвиз же есть. сел и поехал, хотя может получиться и наоборот "Мене кинули, як лоха", - Янукович поскаржився, що представники ЄС "не дотримали обіцянки" від 21 лютого 2014 року - Цензор.НЕТ 9734
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Сумує за Петрусем,на весні їм буде про що побалакати у Ростові))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Меня кинули, как лоха", - Янукович пожаловался, что представители ЕС "не сдержали обещания" от 21 февраля 2014 года. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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