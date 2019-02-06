 "Меня кинули, как лоха", - Янукович пожаловался, что представители ЕС "не сдержали обещания" от 21 февраля 2014 года. ВИДЕО

Об этом он рассказал на пресс-конференции в Москве, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Как говорят продвинутые украинские политики, которые сегодня такими себя считают, меня кинули, как лоха", - сказал Янукович, отвечая на вопрос украинского журналиста Романа Цимбалюка.

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Президент-беглец отметил, что "ответственность на них (лидерах ЕС. - Ред.) лежит до сих пор" и пожаловался, что уже "много лет" пишет им письма, а "ответ так и не получил".