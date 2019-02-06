 "Меня кинули, как лоха", - Янукович пожаловался, что представители ЕС "не сдержали обещания" от 21 февраля 2014 года. ВИДЕО

Об этом он рассказал на пресс-конференции в Москве, сообщает Цензор.НЕТ.
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"Как говорят продвинутые украинские политики, которые сегодня такими себя считают, меня кинули, как лоха", - сказал Янукович, отвечая на вопрос украинского журналиста Романа Цимбалюка.
Президент-беглец отметил, что "ответственность на них (лидерах ЕС. - Ред.) лежит до сих пор" и пожаловался, что уже "много лет" пишет им письма, а "ответ так и не получил".
Не одного тебя, Витя.
пожаловался, что уже "много лет пишет им письма, а ответ так и не получил". Источник: https://censor.net.ua/n3110257
Не надо было ручки ломать.😊
Еще не просохли чернила под соглашением, как ты уже рвал когти на Харьков.
Видать овощ в спортлото пишет письма
"Это позор какой-то..."!
От виродки.
- владимирвладимирович, тут к вам ходоки пришли, просят политическое у"бище.
- может - убежище?
- да нет! они за януковощем...
В номинации "Лучшее украшение фонарного столба"...
Тогда понятно....
претензии к хозяину в кремль и в лигу сексреформ
Так что расчленять тебя витя надо, где нибудь на майдане, на мелкие куски дерьма из которого ты состоишь!
Был бы мужиком, уже давно застрелился бы, но это не про него, слишком уж ничтожество!
Ви ж мене підвели.
Ви ж батона золотого.
З Межигіря вивезли.
Кто этому ничтожеству,разрушевшем страну дал слово??
О нем должно быть как о покойнике...…….НИЧЕГО.
Ще. "прАдвінутиє_украІнскіЄ_політікі" говорять не "кінулі_как_лоха", а "развЄлі_как_кАтят". Щоправда, вони вже відійшли в кращий світ.
будапештский меморандум тоже ниочём бумажка.
ядерное оружие отдали за слова и бумажку, которой сейчас только подтереться можно.
если ты слабый и бедный - ты говно и с тобой никто в мире считаться не будет.