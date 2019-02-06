 Водичка залетела, и чуть не убился об лавочку, - Янукович рассказал о травме

Об этом Виктор Янукович рассказал на пресс-конференции в Москве, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы пришли рано на корт, там никого еще не было. Ранним утром был проливной дождь, а в зале было открыто окно, и водичка залетела на корт. И прямо во время тренировки я очень серьезно поскользнулся и упал – там были лавочки деревянные", – заявил он.
Также на Цензор.НЕТ: Песков пообещал выяснить, как Янукович может жить в России, если граждане Украины обязаны находиться там не более 90 суток
Янукович также добавил, что сейчас уже чувствует себя "слава Богу" и надеется в скором времени вернуться к занятиям теннисом.
"Я однозначно получил надежду, что смогу еще заниматься любимым спортом. И ,может быть, месячишко, может быть, два – и снова буду на корте", – сказал беглый президент.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, именно спортивной травмой своего клиента адвокаты Януковича объясняли то, что он не вышел на видеосвязь для того, чтобы выступить в Оболонском суде с последним словом в деле о государственной измене.
его надо бросить в терновый кустза него не надо голосовать
Угадайте что было вырезано в советской трансляции?
а держал бы форточку захлопнутой может и на дурака бы меньше смахивал,
хотя вряд ли...
- слыш, доктор, и че там у меня
- ничего серьезного, голубчик
- слыш...ты кого, падла... голубчиком назвал?
- ой, простите...я не в том смысле..не подумал...я не хотел вас обидеть...
- ладно...проехали... так что там у меня.. только одним словом...коротко...ну?
- глисты
- опять?..да ты, с*ка, совсем охренел...у меня глисты? да это не по пацански...ваще..
- ну... давайте напишем... гельминты... натураликус
- в натураликус...уже лучше.. хельминты... даже как будто...хер менам.. пойдет...пиши
В Донбасс сослали дяденьку
С деревни Януки,
Хоть был он полицайчиком -
Добры большевики...
Мальчишка рос у дядечки
Разбойник- шалопай -
У тёток тырил шапочки:
"Смотри, не замерзай!"
Мотал две ходки Витенька,
Здоровенький амбал.
Но после стал приличным он
Завгаром даже стал!
В лихие девяностые
Совсем попёрла масть -
Хоть было и не просто, но
Залез Витёк во власть!
Скрутил воришке дулечку
Оранжевый Майдан,
Но грызлись Ющ и Юлечка
И вот Витёк - Гарант.
В сюжет вмешалась Йолочка,
Веночком Вите в глаз:
- Не слушал бы ты Вовочку,
Донецкий раз-два-раз...
Потом вторая Йолочка,
За ней второй Майдан...
И чешет репу Вовочка -
В Ростов бежит пахан...
Поставил Кремль на Овоща
Но шельму метит Бог -
Срубили Ялынковича
Под самый корешок...
2016.
Люди - как мы могли выбрать такое тупое ******??)))))
Гореть тебе в Аду !
дуже шкода що не вбився..