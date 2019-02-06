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 За рубежом
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Все про:травма (546) Янукович (30432)

 Водичка залетела, и чуть не убился об лавочку, - Янукович рассказал о травме

По словам осужденного за государственную измену беглого президента, он получил травму во время игры в теннис на крытом корте.

Об этом Виктор Янукович рассказал на пресс-конференции в Москве, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы пришли рано на корт, там никого еще не было. Ранним утром был проливной дождь, а в зале было открыто окно, и водичка залетела на корт. И прямо во время тренировки я очень серьезно поскользнулся и упал – там были лавочки деревянные", – заявил он.

Также на Цензор.НЕТ: Песков пообещал выяснить, как Янукович может жить в России, если граждане Украины обязаны находиться там не более 90 суток

Янукович также добавил, что сейчас уже чувствует себя "слава Богу" и надеется в скором времени вернуться к занятиям теннисом.

"Я однозначно получил надежду, что смогу еще заниматься любимым спортом. И ,может быть, месячишко, может быть, два – и снова буду на корте", – сказал беглый президент.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, именно спортивной травмой своего клиента адвокаты Януковича объясняли то, что он не вышел на видеосвязь для того, чтобы выступить в Оболонском суде с последним словом в деле о государственной измене.

Источник: https://censor.net.ua/n3110256
 
   
 Топ комментарии
 
Водичка, лавочка, месячишко... Как мило Водичка залетела, и чуть не убился об лавочку, - Янукович рассказал о травме - Цензор.НЕТ 9105
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Кто бы в него ещё яйцом кинул, но так, чтобы уж навечно.
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Присоединяйтесь к Facebook, чтобы связаться с Виктор Якубович и другими вашими знакомыми. Водичка залетела, и чуть не убился об лавочку, - Янукович рассказал о травме - Цензор.НЕТ 2087
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Гнида недобитая,все равно выдадут когда Х у й л о сдохнет
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Водичка, лавочка, месячишко... Как мило Водичка залетела, и чуть не убился об лавочку, - Янукович рассказал о травме - Цензор.НЕТ 9105
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Бреше: бігав по пеньках і сів на один, найбільш гострий і довгий.
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Кто бы в него ещё яйцом кинул, но так, чтобы уж навечно.
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Ты шо... у него еще от прошлого яйца шрам не зажил Водичка залетіла, і мало не вбився об лавочку, - Янукович розповів про травму - Цензор.НЕТ 9462
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Вангую. Хряк-1 расскажет, что Хряк-2 это абсолютное зло и его надо бросить в терновый куст за него не надо голосовать
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залетный - а это он размер показывает от какого залетела
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1973 (1974?) Брежнев в США. Толкает речь. Народ скучает,первые ряды периодически вяло хлопают. По окончании что -то спросил у переводчика... И как что-то ляпнет на английском - это вызвало бурю хохота и восторга ам. публики.
Угадайте что было вырезано в советской трансляции?
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куда куда ему водичка в открытое окно попала?
а держал бы форточку захлопнутой может и на дурака бы меньше смахивал,
хотя вряд ли...
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Будемо сподіватись, що ще два-три місяці і ти будеш не на кортах, а в залізній клітці скиглити, виродок.
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не по пацански это как то, об лавочку. убился бы ап стол - был бы совсем другой коленкор!
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***
- слыш, доктор, и че там у меня
- ничего серьезного, голубчик
- слыш...ты кого, падла... голубчиком назвал?
- ой, простите...я не в том смысле..не подумал...я не хотел вас обидеть...
- ладно...проехали... так что там у меня.. только одним словом...коротко...ну?
- глисты
- опять?..да ты, с*ка, совсем охренел...у меня глисты? да это не по пацански...ваще..
- ну... давайте напишем... гельминты... натураликус
- в натураликус...уже лучше.. хельминты... даже как будто...хер менам.. пойдет...пиши
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Намагається створити враження, що недоумкуватий !!! Скільки імбіцилів при владі Водичка залетіла, і мало не вбився об лавочку, - Янукович розповів про травму - Цензор.НЕТ 1492
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Та не у вікно та "водічка залєтєла", а за комірець.. Піть Вітя менше потрібно. Ну нічого, на зоні тебе вилікують..😕😕😕
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ПЕСНЯ ПРО ЙОЛОЧКУ Водичка залетіла, і мало не вбився об лавочку, - Янукович розповів про травму - Цензор.НЕТ 1501 (Биографическая)
В Донбасс сослали дяденьку
С деревни Януки,
Хоть был он полицайчиком -
Добры большевики...

Мальчишка рос у дядечки
Разбойник- шалопай -
У тёток тырил шапочки:
"Смотри, не замерзай!"

Мотал две ходки Витенька,
Здоровенький амбал.
Но после стал приличным он
Завгаром даже стал!

В лихие девяностые
Совсем попёрла масть -
Хоть было и не просто, но
Залез Витёк во власть!

Скрутил воришке дулечку
Оранжевый Майдан,
Но грызлись Ющ и Юлечка
И вот Витёк - Гарант.

В сюжет вмешалась Йолочка,
Веночком Вите в глаз:
- Не слушал бы ты Вовочку,
Донецкий раз-два-раз...

Потом вторая Йолочка,
За ней второй Майдан...
И чешет репу Вовочка -
В Ростов бежит пахан...

Поставил Кремль на Овоща
Но шельму метит Бог -
Срубили Ялынковича
Под самый корешок...
2016.
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А жаль , ну ещё не вечер... сынок тебя заждался
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Главное что народу удалось кровью и потом свергуть его.
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Новые перлы от комика Януковича: ""залетел на корт, простучался, пропотел и все дела"", ""Месячишко"", "вот они и получили ответку", "чуть не убился об лавочку"....
Люди - как мы могли выбрать такое тупое ******??)))))
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Урка-мразота, которая ПОПРОСИЛА ПУТИНА начать войну в Украине.
Гореть тебе в Аду !
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Когда яйцо к нему прилетело смешнее было.
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Сынулю его младшего водичка на тот свет унесла... этого бы тоже не мешало.
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А на чёрной скамье, на скамье подсудимых....


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А в каких украинских исправительно-трудовых колониях есть теннисные корты?
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Ушанка спасла. Да и Киля Азиров рядом был.
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"И прямо во время тренировки я очень серьезно поскользнулся и упал - там были лавочки деревянные". Это башка у Хама деревянная: были бы мозги- было бы сотрясение, а так только лавочку сломал.
Водичка залетіла, і мало не вбився об лавочку, - Янукович розповів про травму - Цензор.НЕТ 3495


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Кстати, а после того, как "суд с житием по-новому" запретил называть Нарика его погонялом, может быть и за погремуху Хама можно будет под суд угодить? Вообще-то это не по понятиям- как тебя на киче назвали, так до конца своей вонючей жизни и должен называться.
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каска обязательный атрибут при выходе на воду. спорим - под курткой спасжилет. а вдруг лёд провалиться ))
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Если примотреться, видно как валодька ругнулся матом....карлик-педофил злится))
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Овощ есть овощ.Даже убиться по человечески не может,то об яйцо,то об венок,теперь вот лавочка
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водочка в пащу залетіла і трохи не вбився
дуже шкода що не вбився.. Водичка залетіла, і мало не вбився об лавочку, - Янукович розповів про травму - Цензор.НЕТ 3352
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВодичка залетела, и чуть не убился об лавочку, - Янукович рассказал о травме
 
 
 
 
 
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