 Украина вышла из координационных органов СНГ, - посол Кизим

"Мы прекратили свое участие в координационных органах СНГ. Думаю, что этот процесс завершен. Мы подали соответствующий документ, поэтому - все", - сказал И.Кизим журналистам в среду в Минске, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам дипломата, в настоящее время Украина работает над прекращением своего участия в договорах, заключенных ранее в рамках Содружества.
"Потихоньку выходим из договоров, поэтому это процесс длительный", - отметил он.
Украина была одной из трех стран-подписантов Соглашения о создании СНГ 8 декабря 1991 года наряду с РФ и Белоруссией, однако в январе 1993 года в Минске на саммите СНГ, где был принят Устав Содружества, Украина его не подписала. С весны 2014 года участие Киева в мероприятиях СНГ было сведено к минимуму.
9 мая 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал указ об отзыве представителей страны из всех уставных органов СНГ. В августе представительство Украины при СНГ было закрыто.
Успех атаки ВВС Израиля на объекты террористической инфраструктуры в Сирии был во многом обусловлен использованием мобильного комплекса радиотехнической разведки "Кольчуга". Об этом сообщает Avia-pro со ссылкой на китайских экспертов.
"Кольчуга" помогла определить местонахождение всех средств противовоздушной обороны Сирии, к которым относятся зенитно-ракетный комплекс "Тор", зенитно-ракетный пушечный комплекс "Панцирь-С", зенитно-ракетный комплекс С-75 и радиолокационная станция JY-28.
По данным издания, эксперты указывают на поразительную точность ударов ВВС Израиля и отмечают, что до приобретения "Кольчуги" в Армии обороны Израиля крайне осторожно относились к решению о нанесении ударов по террористическим объектам в Сирии
https://tsargrad.tv/news/bolshinstvo-zhitelej-rossii-hotjat-zhit-v-poroshenkovskoj-ukraine-utverzhdaet-jeho-moskvy_182751
....скриншот голосования на сайте "Эха Москвы", в котором читателям предлагается выбрать страну, в которой они хотели бы жить. Как следует из результатов опроса, 54% проголосовавших выбрали Украину Петра Порошенко.
скриншот голосования на сайте "Эха Москвы", в котором читателям РФ предлагается выбрать страну, в которой они хотели бы жить.