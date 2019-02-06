EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  381  6
Все про:СНГ (379) Кизим Игорь (5)

 Украина вышла из координационных органов СНГ, - посол Кизим

Посол Украины в Минске Игорь Кизим заявил о завершении процесса выхода Киева из координационных органов Содружества независимых государств.

"Мы прекратили свое участие в координационных органах СНГ. Думаю, что этот процесс завершен. Мы подали соответствующий документ, поэтому - все", - сказал И.Кизим журналистам в среду в Минске, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам дипломата, в настоящее время Украина работает над прекращением своего участия в договорах, заключенных ранее в рамках Содружества.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина вышла из очередного соглашения в рамках СНГ

"Потихоньку выходим из договоров, поэтому это процесс длительный", - отметил он.

Украина была одной из трех стран-подписантов Соглашения о создании СНГ 8 декабря 1991 года наряду с РФ и Белоруссией, однако в январе 1993 года в Минске на саммите СНГ, где был принят Устав Содружества, Украина его не подписала. С весны 2014 года участие Киева в мероприятиях СНГ было сведено к минимуму.

9 мая 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал указ об отзыве представителей страны из всех уставных органов СНГ. В августе представительство Украины при СНГ было закрыто.

Источник: https://censor.net.ua/n3110249
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Украинская "Кольчуга" помогла израильтянам разнести в пух и прах российский "Панцирь"
Успех атаки ВВС Израиля на объекты террористической инфраструктуры в Сирии был во многом обусловлен использованием мобильного комплекса радиотехнической разведки "Кольчуга". Об этом сообщает Avia-pro со ссылкой на китайских экспертов.
"Кольчуга" помогла определить местонахождение всех средств противовоздушной обороны Сирии, к которым относятся зенитно-ракетный комплекс "Тор", зенитно-ракетный пушечный комплекс "Панцирь-С", зенитно-ракетный комплекс С-75 и радиолокационная станция JY-28.
По данным издания, эксперты указывают на поразительную точность ударов ВВС Израиля и отмечают, что до приобретения "Кольчуги" в Армии обороны Израиля крайне осторожно относились к решению о нанесении ударов по террористическим объектам в Сирии
 показать весь комментарий
 
народ Украины.. плохая новость. нужно срочно строить 15 метровой высоты бетонную стену о зомби. С максимальным уровнем обороны с востока:
https://tsargrad.tv/news/bolshinstvo-zhitelej-rossii-hotjat-zhit-v-poroshenkovskoj-ukraine-utverzhdaet-jeho-moskvy_182751

....скриншот голосования на сайте "Эха Москвы", в котором читателям предлагается выбрать страну, в которой они хотели бы жить. Как следует из результатов опроса, 54% проголосовавших выбрали Украину Петра Порошенко.
 показать весь комментарий
 
пля.. эти с*ки сюда побегут.. гадить и жаловаться "как им хорошо в расеи жилось, но украинцы всё испортили.."..

скриншот голосования на сайте "Эха Москвы", в котором читателям РФ предлагается выбрать страну, в которой они хотели бы жить.
Украина вышла из координационных органов СНГ, - посол Кизим - Цензор.НЕТ 8021
 показать весь комментарий
 
************************ опять всех переиграло
 показать весь комментарий
 
Это хорошо, но нельзя ли побыстрее? И главное - не останавливаться. От прокаженных и лепрозория надо держаться подальше. Без вариантов.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина вышла из координационных органов СНГ, - посол Кизим
 
 
 
 
 
 вверх