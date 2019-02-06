 Кабмин учел аварийное состояние трасс Киев-Чоп и Киев-Одесса и выделил 0,5 млрд на их неотложный ремонт, - Омелян

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает Цензор.НЕТ.

"Реагируя на справедливые возмущения людей на состояние автодорог Киев-Чоп и Киев-Одесса, правительство выделило дополнительно 550 млн грн на их неотложный ремонт", - написал он.

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По его словам, "Укравтодор" этой неделе завершит их обследование и немедленно приступит к аварийному, а когда позволят погодные условия - и текущему ремонтам.