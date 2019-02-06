 Кабмин учел аварийное состояние трасс Киев-Чоп и Киев-Одесса и выделил 0,5 млрд на их неотложный ремонт, - Омелян

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает Цензор.НЕТ.
"Реагируя на справедливые возмущения людей на состояние автодорог Киев-Чоп и Киев-Одесса, правительство выделило дополнительно 550 млн грн на их неотложный ремонт", - написал он.
По его словам, "Укравтодор" этой неделе завершит их обследование и немедленно приступит к аварийному, а когда позволят погодные условия - и текущему ремонтам.
При такой погоде неотложный ремонт означает только одно.
НАБУ АУ!
Бутусов ждем ответа на твой депутатский запрос на эту тему
Аура, наверное в Украине такая..)
2. Я живу в Словакии , дороги в ЕС знаю
3 ВЫ ВООБЩЕ ДАЛЕКИ ОТ ВОПРОСОВ ДОРОГ . И тем более в Закарпатье. У вас наверно и машины нет
4. Инфа для всех - трасса Киев- Чоп всегда была в нормальном состоянии , т к это трасса Лисабон- Москва. А Европа таким трассам уделяет внимание и гроши . По жтой трассе идет невероятное количество ФУР и дорожное покрытие должно выдержать . Во времена Кучмы , трассой занималась македонская фирма . По слухам - мертветчука. Автобан был в идеальном состоянии . При юще и Янеке она тоже была ничего.
ГРОБИТЬ ЕЕ НАЧАЛ МОСКАЛЬ
ЖТО МЕЖДУНАРОДНАЯ ТРАССА СЕГОДНЯ ПОЗОРИТ УКРАИНУ. Думаю, что Москаль ворует
никогда такого не было, и вот -- опять...
Учора тіко, при виїзді з Миколаїва - ридав...