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Все про:дороги (1756) ремонт (878) Омелян (597)

 Кабмин учел аварийное состояние трасс Киев-Чоп и Киев-Одесса и выделил 0,5 млрд на их неотложный ремонт, - Омелян

Правительство выделило дополнительно 550 млн грн на неотложный ремонт автодорог Киев-Чоп и Киев-Одесса, жалобы на которые неоднократно поступали от украинских водителей.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает Цензор.НЕТ.

"Реагируя на справедливые возмущения людей на состояние автодорог Киев-Чоп и Киев-Одесса, правительство выделило дополнительно 550 млн грн на их неотложный ремонт", - написал он.

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По его словам, "Укравтодор" этой неделе завершит их обследование и немедленно приступит к аварийному, а когда позволят погодные условия - и текущему ремонтам.

Кабмин учел аварийное состояние трасс Киев-Чоп и Киев-Одесса и выделил 0,5 млрд на их неотложный ремонт, - Омелян 01

Источник: https://censor.net.ua/n3110248
 
 
 Топ комментарии
 
их же два года назад только капитально отремонтировали!
НАБУ АУ!
Бутусов ждем ответа на твой депутатский запрос на эту тему
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"Реагируя на справедливые возмущения людей на состояние автодорог Киев-Чоп и Киев-Одесса, правительство выделило дополнительно 550 млн грн на их неотложный ремонт", - написал он.

При такой погоде неотложный ремонт означает только одно.
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Ааа...По пил,потом сытно по ел и хорошо по гулял.Сплошные по...
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Половину свиолончелят, часть снег закопают, часть на выборы.
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их же два года назад только капитально отремонтировали!
НАБУ АУ!
Бутусов ждем ответа на твой депутатский запрос на эту тему
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То когда было!Аж два года назад.А тут выборы на носу...Такое скажете.Не Укравтодор на эти трассы надо отправлчть.А нанимать нормальные иностранные фирмы и пусть они,этим занимаются.Только не в период,когда всё растекается во все стороны,включая асфальт.
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Да у нас -- кого не найми.... Турки Киев- Одесса строили....
Аура, наверное в Украине такая..)
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Помнится летом"товарищ"Гройсман рассказывал,что срок гарантии,этих дорог 10 лет.Клялся там чем-то.Рассказывал шо за всё ответит,ежели что.Ну так,вот и повод появился.Значит хай идет в тюряжку,ровно на столько лет,сколько дорога не достояла свой гарантийный срок.
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Увольте Москаля в закарпатье- автобан в жутком состоянии , подобного некогда не было
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Брехня!Такое было всегда и Маскаль тут ні до чого!При Яныке,там вообще жопа была,а дорог не было,не хер трындеть!Вы жеж типа в Бельгии живете,на сколько я помню по предыдущим постам...Или как?
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1. Лена, поменяйте свой базарный СЛЭНГ НА НОРМАЛЬНЫЙ КОММЕНТ . Это раз
2. Я живу в Словакии , дороги в ЕС знаю
3 ВЫ ВООБЩЕ ДАЛЕКИ ОТ ВОПРОСОВ ДОРОГ . И тем более в Закарпатье. У вас наверно и машины нет
4. Инфа для всех - трасса Киев- Чоп всегда была в нормальном состоянии , т к это трасса Лисабон- Москва. А Европа таким трассам уделяет внимание и гроши . По жтой трассе идет невероятное количество ФУР и дорожное покрытие должно выдержать . Во времена Кучмы , трассой занималась македонская фирма . По слухам - мертветчука. Автобан был в идеальном состоянии . При юще и Янеке она тоже была ничего.
ГРОБИТЬ ЕЕ НАЧАЛ МОСКАЛЬ
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Пркрытие трассы сейчас вылазит из под колес и создаются колеи. Оно рвется , асфальт дешевый зернистый. Есть ямы.
ЖТО МЕЖДУНАРОДНАЯ ТРАССА СЕГОДНЯ ПОЗОРИТ УКРАИНУ. Думаю, что Москаль ворует
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И здесь "спилили ". Перед выборами делают выбор в пользу собственного кошелька. Потому что после выборов могут прийти к власти новые пильщики и доступа к корыту не дадут. И никак не видно ответственности подрядчиков за сделанные с европейским качеством дороги. И Ген. прокурор тихо курит в сторонке. Не тот размах воровства, чтоб он обратил свое внимание...Надо с оппонентами Порошенко для начала разобраться, пока есть время...
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Киев-Одесса , это же кирповский автобан, которому -- сносу не будет!
никогда такого не было, и вот -- опять...
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Часть автобана в киевской области в жутком состоянии . Ее ремонтируют уде третий год . Изза жтого пробки . Особенно в воскресенье многочасовые
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В ЕС трассы постоянно ремонтируют , но это все организовано так, что не мешает движению и даже особенно не надо сьбрасывать скорость
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Готов провести с ветерком всё правительство по "автобану" Кривой Рог-Николаев или Кропивницкий-Николаев!
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Все эти их ремонты каждый год только деньги на ветер, лучше один раз отдать больше на нормальную бетонную дорогу и на десятки лет забыть о ремонте, раз уж асфальт у нас держится год-два.
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Миколаїв - Кропивницький... ЯПЛАКАТЬ Кабмін врахував аварійний стан трас Київ-Чоп та Київ-Одеса і виділив 0,5 млрд на їх невідкладний ремонт, - Омелян - Цензор.НЕТ 7744
Учора тіко, при виїзді з Миколаїва - ридав...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин учел аварийное состояние трасс Киев-Чоп и Киев-Одесса и выделил 0,5 млрд на их неотложный ремонт, - Омелян
 
 
 
 
 
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