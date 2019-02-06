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 Общество
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Все про:Харьков (4154) Светличная (51)

 Харьковская филармония после реконструкции откроется 14 февраля, - Светличная

Харьковская областная филармония начнет работу после масштабной реконструкции уже 14 февраля.

 Об этом сообщила глава Харьковской ОГА Юлия Светличная.

Она анонсировала, что филармония откроется большим концертом.

"Что обещали - сделали. Филармония готова. Харьков давно этого ждал, и даже иногда не верил. Но мы всегда держим слово! Завершаем последние строительные вопросы и музыкальные репетиции, и уже 14 февраля в современном концертном зале на 777 мест зазвучит музыка", - написала Светличная.

Реконструкция уникального комплекса Харьковской филармонии стала одним из самых масштабных проектов в культурной сфере страны.

Финансирование на ведение строительных работ на этом культурно-историческом объекте выделено и из областного, и из государственного бюджетов.

В рамках реконструкции был построен новый органный зал, который соответствует высоким мировым требованиям.

Как известно, Харьковская филармония основана в 1929 году, является одной из старейших концертных организаций Украины. В здании филармонии – памятнике архитектуры, выдающемся культурном центре города – выступали Петр Чайковский, Сергей Рахманинов, Федор Шаляпин и многие другие выдающиеся деятели искусства.

Источник: https://censor.net.ua/n3110243
 
 
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Филармооония, а колонны как в раде, в ней есть?
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Сподіваюся, що крісла туди закуповував не "кернес"? Бо він уже купував лавки для метро більше, ніж $7500 за кожну. Чим вразив навіть такого видатного злодія, як Боря КолЄсніков, який сказав класичне: "...нЄ по чіну бЄрЬОш!!!...(с)" . Утім, вони мабуть після цього домовилися.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоХарьковская филармония после реконструкции откроется 14 февраля, - Светличная
 
 
 
 
 
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