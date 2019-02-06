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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:иск (474) Россия (71908) Европейский суд по правам человека (595)

 ЕСПЧ перенес рассмотрение иска Украины к России с 27 февраля на "неопределенный срок"

Европейский суд по правам человека решил перенести слушания по "крымскому" иску Украины против России на неопределенный срок. Причины решения неизвестны.

Об этом "Европейские правде" сообщили в пресс-службе ЕСПЧ, информирует Цензор.НЕТ.

Причины такого переноса в Страсбурге не уточняют, сообщив лишь о факте переноса.

"Суд решил перенести слушания, которые планировались на 27 февраля", – заявили в суде. Также там пока не комментируют возможную дату заседания. Сайт ЕСПЧ также сообщает, что заседание "отложено".

По информации журналистов, стороны спора уже получили официальное сообщение о переносе слушаний. Собеседники "Европейской правды" сообщили, что решение о таком переносе в столь короткое время до заседания является беспрецедентным.

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Стоит заметить также, что еще в пятницу такая возможность не рассматривалась – тогда суд в очередной раз подтвердил намерение заслушать "крымское дело" и открыл аккредитацию журналистов.

Как известно, 27 февраля ЕСПЧ намеревался провести открытое заседание, рассмотрев вопрос о том, осуществляла Россия фактический контроль территории Крыма еще до "юридического оформления" оккупации решением Государственной думы.

Первые дела о нарушениях РФ прав человека на территории Крыма, Донецкой и Луганской областей были поданы в ЕСПЧ еще в 2014-2015 годах. В течение 2018 года были поданы два новых иска - о нарушении прав политических узников и о захваченных украинских моряках.

В настоящее время в производстве ЕСПЧ находятся 5 дел Украины против РФ: "Украина против России (относительно Крыма) "относительно нарушений прав человека на территории АР Крым в результате аннексии РФ, "Украина против России (относительно Донбасса) "относительно нарушений прав человека на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей".

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Также речь идет об исках "Украина против России" относительно фактов похищения на территории Донецкой и Луганской областей детей-сирот и детей-инвалидов боевиками и их перемещения на территорию РФ, "Украина против России" относительно нарушения Россией прав украинских политических узников, "Украина против России" относительно захваченных украинских моряков.

Источник: https://censor.net.ua/n3110241
 
 
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расияне успели раньше занести в ЕСПЧ откат..... в этом вся Эвропа.
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Это у вас на рязани и тамбовщине так принято,в европе чуть по другому.
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А що Україна може запропонувати у відповідь?
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Опять начинают плавно под кацапов ложиться,все суды им сливают.
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ооо..."руцким духом"...засмердело
совпадение? не думаю
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Європа, як порядна ку*ва, теж вирішила дочекатися виборів президента в Україні. Вона теж надіється, що проблема вирішиться сама собою, якщо буде обрано прокацапського президента. З кацапами стара Європа сваритися не хоче. Ось тому і можна стару Європу назвати ку*вою. Бо вона прголошує одні цінності, а дотримуєтьсчя зовсім інших.
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Корупція в ЄСПЛ похлєще чим в Печерському суді м. Києва. В Суді приймати чи не приймати заяви вирішує не суддя а юридичний секретар. Захоче прийме захоче не прийме і оскаржити не можливо. Це суд для багачів,можновладців і суддів.От їхні справи розглядаються моментально і завжди позитивно. А якщо заяві простого громадянина вдасться прорватися то вона буде розглядатися на раніше 10 років.
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Не спят российские спецслужбы, работают. Хотелось бы, чтобы и европейские и украинские спецслужбы работали , чтобы остановить российскую машину агрессии, лжи и насилия.
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