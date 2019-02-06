 ЕСПЧ перенес рассмотрение иска Украины к России с 27 февраля на "неопределенный срок"

Об этом "Европейские правде" сообщили в пресс-службе ЕСПЧ, информирует Цензор.НЕТ.

Причины такого переноса в Страсбурге не уточняют, сообщив лишь о факте переноса.

"Суд решил перенести слушания, которые планировались на 27 февраля", – заявили в суде. Также там пока не комментируют возможную дату заседания. Сайт ЕСПЧ также сообщает, что заседание "отложено".

По информации журналистов, стороны спора уже получили официальное сообщение о переносе слушаний. Собеседники "Европейской правды" сообщили, что решение о таком переносе в столь короткое время до заседания является беспрецедентным.

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Стоит заметить также, что еще в пятницу такая возможность не рассматривалась – тогда суд в очередной раз подтвердил намерение заслушать "крымское дело" и открыл аккредитацию журналистов.

Как известно, 27 февраля ЕСПЧ намеревался провести открытое заседание, рассмотрев вопрос о том, осуществляла Россия фактический контроль территории Крыма еще до "юридического оформления" оккупации решением Государственной думы.

Первые дела о нарушениях РФ прав человека на территории Крыма, Донецкой и Луганской областей были поданы в ЕСПЧ еще в 2014-2015 годах. В течение 2018 года были поданы два новых иска - о нарушении прав политических узников и о захваченных украинских моряках.

В настоящее время в производстве ЕСПЧ находятся 5 дел Украины против РФ: "Украина против России (относительно Крыма) "относительно нарушений прав человека на территории АР Крым в результате аннексии РФ, "Украина против России (относительно Донбасса) "относительно нарушений прав человека на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей".

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Также речь идет об исках "Украина против России" относительно фактов похищения на территории Донецкой и Луганской областей детей-сирот и детей-инвалидов боевиками и их перемещения на территорию РФ, "Украина против России" относительно нарушения Россией прав украинских политических узников, "Украина против России" относительно захваченных украинских моряков.