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 В СБУ назвали "сомнительной информацией" заявление штаба Гриценко о "прослушивании"

В Службе безопасности Украины назвали "сомнительной информацией" заявление представителей избирательного штаба кандидата в президенты Украины, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко об обнаружении устройств для прослушивания.

Как сообщила в комментарии Радио Свобода пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, Служба безопасности действует "исключительно в рамках действующего законодательства", информирует Цензор.НЕТ.

"Если бы было решение суда о таких мерах, но мне ничего не известно об этом. Очень сомнительная информация ", - сказала Гитлянская.

Напомним, утром 6 февраля во время выступления в Верховной Раде народный депутат и председатель Центрального штаба Анатолия Гриценко Виктор Чумак заявил, что в штабе обнаружили пять устройств для прослушивания.

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"Это пусковые устройства, которые запускают видео или аудио. Сомневаюсь, что это может установить частная правоохранительная структура. Я думаю, без вмешательства государства здесь не обошлось", - сообщил Виктор Чумак

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Источник: https://censor.net.ua/n3110239
 
 
 Топ комментарии
 
Так вроде Чумак и не говорил про СБУ? Чего они оправдываются? По Фрейду шоле?
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Я не поддерживаю гриценко, но уверен - прослушка была.
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Шпіонів-пенсіонерів найняли,апаратура ще від КГБ зосталась.
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Так уже индифицировали- жто пожарные с потолка датчики
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Я не поддерживаю гриценко, но уверен - прослушка была.
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Уже стало известно , что перепутали противопожарные датчики с прослушкой ! 😀Там у Аталотия большие знатоки , в лице
Чумака и др.
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Amber ,Сколько у тебя аккаунтов )))) т.е ников и какая зарплата))?????
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Так вроде Чумак и не говорил про СБУ? Чего они оправдываются? По Фрейду шоле?
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Второй абзац статьи.

Как сообщила в комментарии Радио Свобода пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская...
Источник: https://censor.net.ua/n3110239
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То не СБУ, то Луцик на него "зуб имеет".😉
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А звідки генерал-памперс знає, про що говорив Чумак?.. Невже підслухав нєнароком..😕
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Чумак - це не тільки назва кетчупу, але і прізвище гімноїда 😂😂😂
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Amber,но ты и сволота,сколько зарабатываешь здесь,я второй раз спрашиваю.Сколько у тебя МРАЗЮКА,аккаунтов здесь.Смотри НЕ ЗАХЛЕБНИСЬ от жадности
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Опять китайские игрушки разобрали, сейчас камеры автономные размером чуть ли с горошину, неговоря уже о микрофонах?
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ну будут они себя палить что за всеми кандидатами есть прослушка и слежка можно не сомневаться особенно за рейтинговыми
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Возбіділася тут чудіще стозєває шоколадноє.
Вознамєрілось лицаря православного пагубітє міслія єго свєтлія прослушаті.
Да не убоялся лицарь свєтлій чудіща стозєваго.
Вішел на герцю ратную і подал в суд пєчєрські і там побєдіша чудом православнім.
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аккуратней, у нас марихуану еще не легализовали.
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Вор кричал: Это брехня! - так ему все и поверили ... коррупция и кумовство делает свое дело.
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Я би краще порадив тому дрищу повісити в себе в сортирі плакат-нагадування

" ЗАСТЕГНИ ШИРИНКУ ОХЛОМОН - ЗА ТОБОЙ. СЛЕДИТ. ШПИОН " 😎
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когда сожрут мы этого уже не увидим. Некому будет смотреть
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эти прослушки еще наверное при брежневе ставили. В следующий раз пусть ведра покажут и назовут микрофонами, чтобы и по радио их было видно. А то ведь маленькие покажешь не видно будет и не поверят. Раньше чуваку-чумаку верил, сейчас оказалось что чумак обычный приспособленец и пустобрех. Если нашли неси в сбу, гпу. покажи как нашли, где. А бряцание выключателями от китайских гирляд на публику - ЦЕ ТУПО, И РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ДЛЯ БАБУШЕК!
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Ще б у нього спитати-Кому ти треба,старий муд...,хай би в Юлі-Зелі знайшли...
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Доверенное лицо Гриценко на Волыни - брат скандального "регионала", который на Майдане призывал в Украину Путина, - СМИ.Доверенное лицо кандидата на пост президента Украины Анатолия Гриценко в избирательном округе №21 на Волыни с центром в городе Ковеле - родной брат бывшего народного депутата Украины от Партии регионов Григория Смитюха - Иван Евдокимович Смитюх.

Об этом пишет "Волинь.uа со ссылкой на сайт ЦИК.

Следует заметить, что Иван Смитюх - не только родной брат экс-нардепа-"регионала", а сам находился в рядах Партии регионов, войдя в состав фракции ПР в облсовете и депутатской группы "Родная Волынь", подконтрольной назначенному Виктором Януковичем на должность председателя Волынской ОГА Борису Климчуку.

Кроме того, в эпоху президентства Виктора Януковича Иван Смитюх тоже был назначен Виктором Федоровичем - на должность председателя Ковельской райгосадминистрации. Сейчас руководит частным сельхозпредприятием на Ковельщине, которое недавно "вляпалось" в скандал с массовым отравлением пчел.

Его же родной брат Григорий Смитюх "прославился" тем, что во время Революции достоинства на одной из акций "АнтиМайдана" призвал в Украину Путина, чтобы тот пришел на помощь "нуждающимся в поддержке…".
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Клоун палковник продолжает позориться😂
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скорее сомнительного штаба сомнительного гриценка
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Это твой порох сомнительный,нет не сомнительный,а редкий предательУКРАИНЫ
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фиг его знает,шо ты под своей Украиной подразумеваешь...но я живу в этой Украине,и не собираюсь ее менять на чью то.потому голосую за пороха.
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Ну да, у меня такие керамические телефонные капсуля в загашнике валяются. На то время отличная штука была
Бездарная попытка скопировать серийную прослушку бог знает каких времен РК-1005-S
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Как политтехнолог на пенсии ответственно заявляю: СБУ прослушивает штабы всех основных кандидатов в Президенты. Я не знаю официально или нет, но прослушки в штабе находили даже на выборах мера небольшого города. Помнится на выборах 2006 года мы два раза палили прослушку один раз чувак от конкурента сидел тупо возле штаба в авто, где потом нашил оборудоввание и записи. А вторую нашли в кабинете Кандидата как потом выяснилось вторую установило СБУ, А Гриценко реальный кокнурент, тем более мы не знаем данные закрытых рейтингов, как правило более объективных, такие тоже есть.
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А как можно называть информацию сомнительной, если она еще не проверена..?))
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то була б хохма, коли фсбу подивиться на датчики і визнає їх своїми ..
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Сусік! Кому ти потрібен, крім Параски Ніканорівни! У СБУ назвали "сумнівною інформацією" заяву штабу Гриценка про "прослуховування" - Цензор.НЕТ 4340
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Прочитав срач, підянтий порохоботами. Жодного змістовного коментаря. Чудова демонстрація кадрової кризи в рядах шоколадників. Вони самі не здатні усвідомити свій рівень.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ СБУ назвали "сомнительной информацией" заявление штаба Гриценко о "прослушивании"
 
 
 
 
 
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