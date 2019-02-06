 В СБУ назвали "сомнительной информацией" заявление штаба Гриценко о "прослушивании"

Как сообщила в комментарии Радио Свобода пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, Служба безопасности действует "исключительно в рамках действующего законодательства", информирует Цензор.НЕТ.
"Если бы было решение суда о таких мерах, но мне ничего не известно об этом. Очень сомнительная информация ", - сказала Гитлянская.
Напомним, утром 6 февраля во время выступления в Верховной Раде народный депутат и председатель Центрального штаба Анатолия Гриценко Виктор Чумак заявил, что в штабе обнаружили пять устройств для прослушивания.
"Это пусковые устройства, которые запускают видео или аудио. Сомневаюсь, что это может установить частная правоохранительная структура. Я думаю, без вмешательства государства здесь не обошлось", - сообщил Виктор Чумак
Чумака и др.
Как сообщила в комментарии Радио Свобода пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская...
Источник: https://censor.net.ua/n3110239
Вознамєрілось лицаря православного пагубітє міслія єго свєтлія прослушаті.
Да не убоялся лицарь свєтлій чудіща стозєваго.
Вішел на герцю ратную і подал в суд пєчєрські і там побєдіша чудом православнім.
" ЗАСТЕГНИ ШИРИНКУ ОХЛОМОН - ЗА ТОБОЙ. СЛЕДИТ. ШПИОН " 😎
Об этом пишет "Волинь.uа со ссылкой на сайт ЦИК.
Следует заметить, что Иван Смитюх - не только родной брат экс-нардепа-"регионала", а сам находился в рядах Партии регионов, войдя в состав фракции ПР в облсовете и депутатской группы "Родная Волынь", подконтрольной назначенному Виктором Януковичем на должность председателя Волынской ОГА Борису Климчуку.
Кроме того, в эпоху президентства Виктора Януковича Иван Смитюх тоже был назначен Виктором Федоровичем - на должность председателя Ковельской райгосадминистрации. Сейчас руководит частным сельхозпредприятием на Ковельщине, которое недавно "вляпалось" в скандал с массовым отравлением пчел.
Его же родной брат Григорий Смитюх "прославился" тем, что во время Революции достоинства на одной из акций "АнтиМайдана" призвал в Украину Путина, чтобы тот пришел на помощь "нуждающимся в поддержке…".
Бездарная попытка скопировать серийную прослушку бог знает каких времен РК-1005-S