 У нас есть две категории дорог: отремонтированные дороги Гройсмана и те, которые еще нужно отремонтировать, - премьер-министр

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил во время заседания Правительства.
Он отметил, что дороги в Украине не ремонтировались десятилетиями. Их износ кое-где достигал около 90%.
"Мы с 2017 года начали менять систему, наполнять ее ресурсом, чтобы восстанавливать дороги", - сказал Гройсман.
Он признал, что критика качества дорог раздается ежегодно - после зимы.
"Но я просил бы разграничить (претензии). Разрушены дороги какие? Которые не ремонтировались. А восстановленные нами дороги - в нормальном состоянии", - сказал Владимир Гройсман.
По его словам, принцип правительства - оплачивать только качественные дорожные работы - является ключевым.
"У нас есть две категории дорог: отремонтированные дороги Гройсмана и те, которые еще нужно отремонтировать. Правда, не надо вешать все, что осталось с Советского Союза, и надо разграничивать ответственность - дороги общегосударственные и местные, - сказал глава правительства. - У нас масштабные задачи на 2019 год. К 2022 году мы восстановим сообщение между областными центрами. В контексте восстановления дорог мы уже сделали больше, чем кто-либо за все годы независимости. И сделаем больше".
Во время заседания правительство одобрило ряд решений, которые позволят усилить политику восстановления дорог в Украине и повышение ответственности власти, прежде всего местной, и бизнеса за эксплуатацию путей.
Глава правительства также обратил внимание, что необходимые работы для обеспечения проезда по дорогам уже происходят. А как только позволит погода, начнутся масштабные проекты, которые уже запланированы и готовятся к исполнению.
оно то и правда, йа как то переживу и гройсманновские, в отпуске по экстриму, но хотелось бы всё же не так напряжённо. буржуйские дороги и правда делают избалованным, но отпуск заставляет вспомнить всё ))
але є ямо-дороги - там гвинтокрили)) аваков закупає ))))
але інвестиції)), потім обіцяють!
А дороги Гройсмана это как?
Он их приватизировал? Или лично ремонтировал?
Давайте тогда участкам дорог давать наименование от бригады ремонтников!
Это как то более информативно!
На фрунзе его везите. САНИТАРЫЫЫЫ
- О, это, брат, сон. Хожу и жмурюсь. Такой, понимаешь, это простор. Такая воля. Гуляй - не хочу. Ну, есть, конечно, что подделать. Там полы, прочее... Я, как утром встал и сразу за ДРЭЛЬ!(с)
у Абрамчика был свой подход к жизненным ценностям и он никогда! никогда не мастырил истерик, а наоборот тихо, вежливо, заглядывая в глаза... спрашивал
- скажите мама, а ваше нерадостное и трудное детство тоже проходило.. вон без того... синенького мячика?
Придумали б, як контролювати процес так, аби не розкрадали матеріали, та робили якісно.
С другой стороны - меньше отчислений в бюджет от продажи топлива.
Сложная штука экономика, да Вова?😉
Хваленные дороги Гройсмана не пережили Зиму.
М-22, Полтава-Александрия.
ВИДЕО:
https://t.co/H77GFP8sB0
Особливо Котелевький район. А з Опішні до Гадяча взагалі немає дороги.
Дорогу з Кременчука до Полтави зробили рік тому. По цій трасі один маленький місточок був закритий рік і після півроку експлуатації знову закрили, бо вже "поліз". Так якісно відремонтували. Ви що, людей за дурнів вважаєте?!
О, а по тих дорогах можеш піти, куди я подумав...
Хватит деньгами автомобилистов затыкать дырки в бюджете!
Затыкай дырки в асфальте!