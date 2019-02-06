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 Политика Украины
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Все про:дороги (1756) Кабмин (10824) ремонт (878) Гройсман (4564)

 У нас есть две категории дорог: отремонтированные дороги Гройсмана и те, которые еще нужно отремонтировать, - премьер-министр

Восстановление дорог в Украине - приоритет работы правительства, ведь это безопасность, возможности для экономики и новое качество жизни.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил во время заседания Правительства.

Он отметил, что дороги в Украине не ремонтировались десятилетиями. Их износ кое-где достигал около 90%.

"Мы с 2017 года начали менять систему, наполнять ее ресурсом, чтобы восстанавливать дороги", - сказал Гройсман.

Он признал, что критика качества дорог раздается ежегодно - после зимы.

"Но я просил бы разграничить (претензии). Разрушены дороги какие? Которые не ремонтировались. А восстановленные нами дороги - в нормальном состоянии", - сказал Владимир Гройсман.

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По его словам, принцип правительства - оплачивать только качественные дорожные работы - является ключевым.

"У нас есть две категории дорог: отремонтированные дороги Гройсмана и те, которые еще нужно отремонтировать. Правда, не надо вешать все, что осталось с Советского Союза, и надо разграничивать ответственность - дороги общегосударственные и местные, - сказал глава правительства. - У нас масштабные задачи на 2019 год. К 2022 году мы восстановим сообщение между областными центрами. В контексте восстановления дорог мы уже сделали больше, чем кто-либо за все годы независимости. И сделаем больше".

Во время заседания правительство одобрило ряд решений, которые позволят усилить политику восстановления дорог в Украине и повышение ответственности власти, прежде всего местной, и бизнеса за эксплуатацию путей.

Глава правительства также обратил внимание, что необходимые работы для обеспечения проезда по дорогам уже происходят. А как только позволит погода, начнутся масштабные проекты, которые уже запланированы и готовятся к исполнению.

Источник: https://censor.net.ua/n3110238
 
 
 Топ комментарии
 
"благими намерениями гройсманна вымощена дорога в автомобильный ад" )
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Все що зробили прошлого року,вже пійшло зі снігом,дорог немає.
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є, дороги гройсманна, сєніна стєна, рюкзаки авакова,...... ))
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це перемога, а далі ще більше буде, як що ***** не нападе?
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особенно вероятно нападение ***** между двумя категориями. нужно выбрать одну, в один тур!
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та отож один вже в один тур був - результат є?!
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є, дороги гройсманна, сєніна стєна, рюкзаки авакова,...... ))
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і не кажіть, папу) не згадують, а це ж і його перемоги!
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так дороги ремонтируются-это тебе не результат?
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)) шо есть то есть. йа хоть и раз в год 2 недели по ним ездю, но по результатах наблюдений прогрессирующего качества ремонта, пришлось жене купить паркетник, шоб на нём туда ездить, и то только днём, и то токо в сухую погоду, по возможности. бо в дощь глубину воды в ямах так сразу точно и не определишь, а вдруг там вааще - подводный канализационный люк может быть, полный и без крышки,..... харашо, шо у мну есть опыт каякинга по белой воде и я могу более менее подводные камни, асфальтные обливники, пенные бочки, улова, ... по кильватерному следу на воде от впереди идущей машины как то определять. а жена даже за руль эти две недели не берётся. только кода назад через границу переедем она за руль садиться ))
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каждый ездит там,где привык,и где ему нравится..в хваленой европе тоже можно найти множество таких же закуточков У нас є дві категорії доріг: відремонтовані дороги Гройсмана і ті, які ще треба відремонтувати, - прем'єр-міністр - Цензор.НЕТ 3002
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)) я привык ездить по трассе киев-чоп, наблюдения оттуда. мне не нравится, но трасса от стрыя через хмельницкий .... там вааще неописуемо. один раз туда попёрся, думал шо если короче то быстрее((( и чопская трасса- это ещё без ступенек на мостах через латорицу, шо петляет там как прибацанная. по европе я специально не искал, может где и есть, но много шастал по лесных дорогах и качество их всё же лучше, в ревирах эстерхази так вообще - не дороги гройсманна. за полевые дороги на полях, так вообще речь не идёт, они нормально асфальтированны. бауэрам с грязью на колёсах сельхоз машин оказывается нельзя так сразу на автодорогу выехать, грязь и сбивают на них, от поля до дороги, бо если по грязи на дороге бюргероскую машину занесёт, то бауэру мало не покажется )). но потому полевые очень пыльные в сухую погоду. машина сразу вся в пилюци як чорт.
оно то и правда, йа как то переживу и гройсманновские, в отпуске по экстриму, но хотелось бы всё же не так напряжённо. буржуйские дороги и правда делают избалованным, но отпуск заставляет вспомнить всё ))
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однозначно))), як не вмієш перелітати)))) - ями за кермо не сідай!
але є ямо-дороги - там гвинтокрили)) аваков закупає ))))
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гвинтокрили - это совсем другое. на капитальный ремонт воздушных ям каждый год выделяются колоссальные деньги! )))
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а чого ні, результат, особливо у того хто ремонтує!
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"благими намерениями гройсманна вымощена дорога в автомобильный ад" )
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та шо там дороги, гося може розказати таке, шо всі зразу з ним погоджуються,
але інвестиції)), потім обіцяють! У нас есть две категории дорог: отремонтированные дороги Гройсмана и те, которые еще нужно отремонтировать, - премьер-министр - Цензор.НЕТ 5159
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Во наконец-то у Кличка появился конкурент, ато совсем Вовка в гордом одиночестве заскучал со своим подогревом воды
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ТОЖЕ БРЕХЛО!
А дороги Гройсмана это как?
Он их приватизировал? Или лично ремонтировал?
Давайте тогда участкам дорог давать наименование от бригады ремонтников!
Это как то более информативно!
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С Николаева на Кривой Рог и на Кропивницкий сделайте!
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Оу, трусельман Наполеона включил😀
На фрунзе его везите. САНИТАРЫЫЫЫ
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Реформатор у тещи куток арендует и из ее хлебницы мацу ест, но дорогами своими зело гордится
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- Ну, как устроились на новом месте?
- О, это, брат, сон. Хожу и жмурюсь. Такой, понимаешь, это простор. Такая воля. Гуляй - не хочу. Ну, есть, конечно, что подделать. Там полы, прочее... Я, как утром встал и сразу за ДРЭЛЬ!(с)
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***
у Абрамчика был свой подход к жизненным ценностям и он никогда! никогда не мастырил истерик, а наоборот тихо, вежливо, заглядывая в глаза... спрашивал
- скажите мама, а ваше нерадостное и трудное детство тоже проходило.. вон без того... синенького мячика?
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Ржачный заголовок! Кличко - ты не один! 1+1!😁
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Все що зробили прошлого року,вже пійшло зі снігом,дорог немає.
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тсссс, не шатай. Вовику белочка на плечо прыгнула
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Доріг.
Придумали б, як контролювати процес так, аби не розкрадали матеріали, та робили якісно.
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дороги гроцмана? к тещиному особняку что ли? тогда - да! там на века!!!
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Какая-то часть кокса всё же добралась до Восточной Европы. 😉😂
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А когда появится третья категория - в концессии у частного капитала?
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третья категория уже есть. Это отремонтированные дороги Гройсмана, которые уже нужно отремонтировать.
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Дороги гройсмана, это те, по которым он ездит на работу и с работы?
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Есть еще третья категория это отремонтированные дороги Гройсмана которые опять нужно ремонтировать.
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Дороги делятся на 4 категории - отличные, неплохие, отвратительные и отремонтированные дороги Гройсмана...)
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Дороги Гройсмана сошли вместе со снегом...
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Правительство усердно борется с "бляхами", чтобы меньше авто по дорогам ездили.
С другой стороны - меньше отчислений в бюджет от продажи топлива.
Сложная штука экономика, да Вова?😉
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У нас есть две категории дорог: дыры-ухабы-ужас и те, по которым ездит Гройсман.
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У нас есть две категории дорог: отремонтированные дороги Гройсмана и те, которые еще нужно отремонтировать, - премьер-министр - Цензор.НЕТ 8095Ray‏ @Ray_net_ua 2 ч.2 часа назад
Хваленные дороги Гройсмана не пережили Зиму.
М-22, Полтава-Александрия.
ВИДЕО:

https://t.co/H77GFP8sB0

У нас есть две категории дорог: отремонтированные дороги Гройсмана и те, которые еще нужно отремонтировать, - премьер-министр - Цензор.НЕТ 6115



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Місцеві Вінницькі новини (вотчина гросі) : на фоні бігборду з гросею про ремонт доріг на перехресті вулиць Київської та Гонти дві ями на дорозі діаметром під метр; при в'їзді у Жмеринку, дорога яка вся в ямах, люди самі зірвали бігборд про перемоги над ямами на дорогах. В Вінниці разом зі снігом зійшов асфальт ямкових ремонтів. То ж які є дороги в Україні? Дороги до маєтнів чиновників, ******, дуже ****** і непроїзні...
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Пан Гройсман напевно живе не в Україні. Поїдьте подивіться які дороги а Полтавській області.
Особливо Котелевький район. А з Опішні до Гадяча взагалі немає дороги.
Дорогу з Кременчука до Полтави зробили рік тому. По цій трасі один маленький місточок був закритий рік і після півроку експлуатації знову закрили, бо вже "поліз". Так якісно відремонтували. Ви що, людей за дурнів вважаєте?!
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Красава! Ну умница! Так умом и блещет, ну прям эрудит!
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А ещё есть такая категория дорог, которые вроде отремонтировали, прошло полгода и они снова нуждаются в ремонте. Потому что "умельцы" из хачестана постарались, как всегда!
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Отремонтированный асфальт сошел вместе со снегом! У нас є дві категорії доріг: відремонтовані дороги Гройсмана і ті, які ще треба відремонтувати, - прем'єр-міністр - Цензор.НЕТ 2185
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погодьтесь, з ним список кандидатів був би сочнішим, а про дебати з ківою я вже мовчу...
О, а по тих дорогах можеш піти, куди я подумав...
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У нас есть две категории дорог: отремонтированные дороги Гройсмана и те, которые еще нужно отремонтировать, - премьер-министр (Але практично їх не відрізниш одна від одної У нас є дві категорії доріг: відремонтовані дороги Гройсмана і ті, які ще треба відремонтувати, - прем'єр-міністр - Цензор.НЕТ 3557 )
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ГройсМэн ! Отдай все деньги от акциза с ГСМ на дороги!
Хватит деньгами автомобилистов затыкать дырки в бюджете!
Затыкай дырки в асфальте!
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У меня на Окружной 10 декабря после гройсмановского ремонта трассы заднее колесо провалилось в яму прикрытую коркой асфальта. Три полных оборота. Мордой навстречу четвертой полосе. Пронесло - никого не задели из-за низкой скорости (30-40 км.). Вырвало задний мост у рамного внедорожника... Так это столица! А в провинции, думаю, вообще жопа. К весне с 6500 км. отремонтированных дорог просто слезет асфальт как кожа со змеи. Плохие дороги свидетельствуют только о тотальной коррупции. Да, гройсманы с яценюками получили "свои откаты" и могут менять свои машины на новые регулярно... Никакого другого объяснения плохому качеству дорог просто нет и быть не может.
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В "масштабных планах" премьер не раскрыл тему коррупции и откатов!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ нас есть две категории дорог: отремонтированные дороги Гройсмана и те, которые еще нужно отремонтировать, - премьер-министр
 
 
 
 
 
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