EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  1672  18
Все про:депутат (2610) США (14625) Унгурян (1)

 США будут защищать украинцев на оккупированных территориях Украины, - нардеп Унгурян

Украинская парламентская делегация находится с визитом в США.

Украинские депутаты встречаются с американскими коллегами и представителями диаспоры. В программе украинских политиков - ряд встреч с представителями Сената и Конгресса США, рабочие совещания в министерствах и ведомствах страны, проведение конференции с украинской диаспорой, а также участие в 66-м Национальном молитвенном завтраке с участием президента США, сообщает Левый берег.

5 февраля 2019 состоялась встреча руководителя украинской группы, народного депутата Украины Павла Унгуряна с министром энергетики США Риком Перри.

США будут защищать украинцев на оккупированных территориях Украины, - нардеп Унгурян 01

Во время встречи обсуждался ряд важнейших вопросов двустороннего сотрудничества в энергетической сфере, в частности развитие новых энергетических возможностей Украины, американские инвестиции в добычу украинских природных ресурсов, диверсификация обеспечения природным газом Украины и Европы.

Также во время встречи министр Перри отметил важность дальнейших реформ в Украине и построении стабильного общества на основе ценностей Библии. Ведь Соединенные Штаты являются хорошим примером успешной страны, фундаментом которой являются вечные христианские ценности.

В рамках визита состоялась также встреча Павла Унгуряна со Специальным послом США по вопросам религиозной свободы Сэмюэлем Браунбеком.

В свое время Сэм Браунбек был успешным губернатором штата Канзас и впоследствии принял предложение президента Трампа и возглавил важное направление американской внешней политики - поддержание религиозной свободы в мире.

Во время встречи Павел Унгурян и посол Браунбек обсудили чрезвычайно болезненные вопросы преследований украинцев на оккупированных территориях за их проукраинскую позицию и религиозные убеждения. Это особенно касается евангельских христиан, православных Киевского патриархата, греко-католиков на территории оккупированного Донбасса, а также крымских татар в Крыму.

США будут защищать украинцев на оккупированных территориях Украины, - нардеп Унгурян 02
США будут защищать украинцев на оккупированных территориях Украины, - нардеп Унгурян 03


Также во время встречи Унгурян с Браунбеком договорились о ряде конкретных шагов по защите украинцев, в том числе о помощи в розыске пропавших без вести граждан Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3110236
 
   
 Топ комментарии
 
Окупована частина Донбасу увійшла до числа найзамінованіших та небезпечних країн у світі.
Як пише НАРОДНА ПРАВДА, про це в Twitter повідомила прес-служба Управління ООН з координації гуманітарних питань.
"Україна: Схід країни відноситься до найбільш замінованих регіонів світу. Третій рік поспіль там відзначається найбільше в світі число випадків підриву на мінах", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у мережі показали цікавий пам'ятний стенд у Росії, який є доказом участі громадян РФ у війні на Донбасі. На ньому - фото 17 російських чоловіків та однієї жінки та написом "Добровольці Алтайського края що загинули за волю та незалежність Новоросії".
https://narodna-pravda.ua/2019/02/06/dyakuyemo-rosiya-okupovanyj-donbas-vyznaly-odnym-z-najnebezpechnishyh-mists-u-sviti/
 показать весь комментарий
 
Красиво кладбище уродов РАБссии находится в дяревне Выбуты,Псковской губернии.лежат ИХТАМНЕТы тихо тихо,выполняя Минские соглашения США захищатимуть українців на окупованих територіях України, - нардеп Унгурян - Цензор.НЕТ 9354
 показать весь комментарий
 
Господь бережи Америку!З допомогою Господа і таких союзників,може людьми станемо...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
так а чого пастора в США не послали?!
він би розказав не меньше, чим депутан))!
 показать весь комментарий
 
Выборы .... Что вам мешало до выборов ?
 показать весь комментарий
 
Окупована частина Донбасу увійшла до числа найзамінованіших та небезпечних країн у світі.
Як пише НАРОДНА ПРАВДА, про це в Twitter повідомила прес-служба Управління ООН з координації гуманітарних питань.
"Україна: Схід країни відноситься до найбільш замінованих регіонів світу. Третій рік поспіль там відзначається найбільше в світі число випадків підриву на мінах", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у мережі показали цікавий пам'ятний стенд у Росії, який є доказом участі громадян РФ у війні на Донбасі. На ньому - фото 17 російських чоловіків та однієї жінки та написом "Добровольці Алтайського края що загинули за волю та незалежність Новоросії".
https://narodna-pravda.ua/2019/02/06/dyakuyemo-rosiya-okupovanyj-donbas-vyznaly-odnym-z-najnebezpechnishyh-mists-u-sviti/
 показать весь комментарий
 
 
Красиво кладбище уродов РАБссии находится в дяревне Выбуты,Псковской губернии.лежат ИХТАМНЕТы тихо тихо,выполняя Минские соглашения США захищатимуть українців на окупованих територіях України, - нардеп Унгурян - Цензор.НЕТ 9354
 показать весь комментарий
 
 
Украинцев,Сирийцев,Чечноа,Грузинов Суданцев,Венесуэльцев защищает только Плешивый Урод мавзолея.
Омериканские Империалисты, руки геть от Хунты Порошенко
 показать весь комментарий
 
 
КацаПсинские Шакалы МираТворцы СкРеПОНОСные США будут защищать украинцев на оккупированных территориях Украины, - нардеп Унгурян - Цензор.НЕТ 3019 США будут защищать украинцев на оккупированных территориях Украины, - нардеп Унгурян - Цензор.НЕТ 3019с лишней Хромой Сомой,Чечню даже 2 раза брали одним полком генерала Грачева.
Хороший перл отвесил Константин Затулин
донбасс оказался не совсем рюсским быдлом,поэтому взять его в состав РАБссии невозможно... США будут защищать украинцев на оккупированных территориях Украины, - нардеп Унгурян - Цензор.НЕТ 3019 США будут защищать украинцев на оккупированных территориях Украины, - нардеп Унгурян - Цензор.НЕТ 3019
 показать весь комментарий
 
 
Если бы ещё США, защищало украинцев на территориях Украины....)))
 показать весь комментарий
 
Господь бережи Америку!З допомогою Господа і таких союзників,може людьми станемо...
 показать весь комментарий
 
 
Плешивый Урод еще вначале 2015 года на весь мир сказал..НА.Украине воюет американский спецназ,Гоффноеды ..вы плохо следите за ПЕРЛАМИ Урода Мавзолейного...в Ютьюбе и не такое ЕСТЬ о вашем Хмыре где он лично сам себя сдает...бараны пля... США захищатимуть українців на окупованих територіях України, - нардеп Унгурян - Цензор.НЕТ 7488 США захищатимуть українців на окупованих територіях України, - нардеп Унгурян - Цензор.НЕТ 7488
 показать весь комментарий
 
Отказавшись от помощи Красного Креста в 1941 году Джугашвили по сути насрал на 4 миллиона советских военнопленных,назвав их предателями,и что самое важное,и их родственников,потому в ГУЛАГе и сидело 65 миллионов узников,семьями сидели...,Для Путлера тоже самое,его пленные отработанный материал,мясо
 показать весь комментарий
 
Защитите Ульяну Супрун от кучки дЪерьма в ВР!
 показать весь комментарий
 
Блокада чЛЕНИНГРАДА недавно уроды РАБссии отметили Годовщину..Плешивый на Пискаревском кладбище сказал с: ПРАЗДНИКОМ... США захищатимуть українців на окупованих територіях України, - нардеп Унгурян - Цензор.НЕТ 870 США захищатимуть українців на окупованих територіях України, - нардеп Унгурян - Цензор.НЕТ 870Никакой блокады не было,уроды жрали друг друга,не на жизнь а на смерть...магазины чЛЕНИНГРАДА были забиты продуктами питания.даже тушокой Рузвельта и сельдью из Исландии от Сэра Уинстона Черчилля.....а блокадники Галадали... США захищатимуть українців на окупованих територіях України, - нардеп Унгурян - Цензор.НЕТ 870
 показать весь комментарий
 
КацаПсины,а почему материалы по делу чЛенинградского обкома партии 1948 года и по голоду в чЛенинграде засекречено полностью.а особо опасные,и компрометирующие советское дерьмо тех лет уничтожено...Шакалы позорные.......
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСША будут защищать украинцев на оккупированных территориях Украины, - нардеп Унгурян
 
 
 
 
 
 вверх