 Ни одного судебного производства против Гриценко на данный момент нет, - пресс-секретарь Бондаренко о заявлении Ирины Луценко

Об этом сообщила руководитель пресс-службы политика Кристина Бондаренко, передает Цензор.НЕТ.

"В случае их появления, мы не будем прятаться и честно придем в суд, если до этого дойдет дело", - отметила она, комментируя сегодняшнее заявление представителя Президента Украины в Верховной Раде Ирины Луценко о подаче против Гриценко иска о защите чести и достоинства семьи.

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"Но хотим добавить на заметку: все предыдущие суды против власти наша команда выиграла. Поэтому мы убеждены, что этот иск, поданный Луценко, будет ею проигран", - подытожила Бондаренко.

Как сообщалось ранеее в интервью Дмитрию Гордону, размещенном на канале журналиста в Youtube 29 января, кандидат в президенты Анатолий Гриценко говорил, что не прятал своего сына Алексея Гриценко от службы в зоне АТО в 2014 году, как это сделали "Порошенко, или Луценко, или Пашинский, или Турчинов".

Генпрокурор Луценко отреагировал на слова Гриценко, заявив, что дает ему сутки на извинения.

30 января Гриценко принес свои извинения сыну генпрокурора, но заявил, что не намерен извиняться перед самим Луценко.

В свою очередь супруга генпрокурора, представитель Президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко заявила:"От имени всех матерей наших защитников Родины подам на Гриценко в суд. И все деньги отдам на нужды армии".