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 Политика Украины
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Все про:Гриценко Анатолий (1208) суд (21761) Луценко Ирина (371)

 Ни одного судебного производства против Гриценко на данный момент нет, - пресс-секретарь Бондаренко о заявлении Ирины Луценко

На данный момент против кандидата в президенты Анатолия Гриценко нет ни одного производства и не получено ни одного официального иска.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы политика Кристина Бондаренко, передает Цензор.НЕТ.

"В случае их появления, мы не будем прятаться и честно придем в суд, если до этого дойдет дело", - отметила она, комментируя сегодняшнее заявление представителя Президента Украины в Верховной Раде Ирины Луценко о подаче против Гриценко иска о защите чести и достоинства семьи.

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"Но хотим добавить на заметку: все предыдущие суды против власти наша команда выиграла. Поэтому мы убеждены, что этот иск, поданный Луценко, будет ею проигран", - подытожила Бондаренко.

Как сообщалось ранеее в интервью Дмитрию Гордону, размещенном на канале журналиста в Youtube 29 января, кандидат в президенты Анатолий Гриценко говорил, что не прятал своего сына Алексея Гриценко от службы в зоне АТО в 2014 году, как это сделали "Порошенко, или Луценко, или Пашинский, или Турчинов".

Генпрокурор Луценко отреагировал на слова Гриценко, заявив, что дает ему сутки на извинения.

30 января Гриценко принес свои извинения сыну генпрокурора, но заявил, что не намерен извиняться перед самим Луценко.

В свою очередь супруга генпрокурора, представитель Президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко заявила:"От имени всех матерей наших защитников Родины подам на Гриценко в суд. И все деньги отдам на нужды армии".

Ни одного судебного производства против Гриценко на данный момент нет, - пресс-секретарь Бондаренко о заявлении Ирины Луценко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3110235
 
 
 Топ комментарии
 
опять Грицацуй прєдєврєменно обісався)
Что там было? Как ты спасся?
Каждый лез и приставал.
Но Гриценко только трясся,
и чинарики стрелял...
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не суди по себе, мудак черноротый
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Девки-секретарши в судах просто попрятались, услышав про визит Горгоны третьей галактики. Надо ей зненацька нагрянуть
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опять Грицацуй прєдєврєменно обісався)
Что там было? Как ты спасся?
Каждый лез и приставал.
Но Гриценко только трясся,
и чинарики стрелял...
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Цікаво, як його жінка таку прес-секретутку терпить? Мабуть у онотолє уже фсьо, на пів шостого! Ни одного судебного производства против Гриценко на данный момент нет, - пресс-секретарь Бондаренко о заявлении Ирины Луценко - Цензор.НЕТ 2632
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Вона не моя, це Йуля, ботоксна старушка - ваша! Ни одного судебного производства против Гриценко на данный момент нет, - пресс-секретарь Бондаренко о заявлении Ирины Луценко - Цензор.НЕТ 4519
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наша, це жінка Зеленського чи дружина Кошулинського, навіть(не дай боже) дружина Ляшка. Там зо три десятки потенційних перших леді, і як мінімум 4 потенційних перших чоловіків.
Що ж ви, порохоботи та порохолюби, жодного імені крім Йуля не вивчили? Вперед читати список та знайомитись з сім'ями. Хоч будете знати, хто буде вашим наступним роботодавцем Жодного судового провадження проти Гриценка наразі немає, - прес-секретар Бондаренко про заяву Ірини Луценко - Цензор.НЕТ 4405
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Зеленського? Це того у якого не лише тато натуральний Зеленський а і мама - Ріма? Жодного судового провадження проти Гриценка наразі немає, - прес-секретар Бондаренко про заяву Ірини Луценко - Цензор.НЕТ 8344
Жодного судового провадження проти Гриценка наразі немає, - прес-секретар Бондаренко про заяву Ірини Луценко - Цензор.НЕТ 6277
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Та нехай хоч Сара, не будь тупим порохоботом! Чому ти кожному в очі Юлькой тикаеш? Адже пишуть люди різних політ.уподобань. Чи робота така?
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Всы хто проти Пороха допомагають Йулі. Або Клоуну Коломойського Зєєєлі.
Ну так склалося, а з того, що у нашій політчній ополонці крутиться Порох єдиний не гавно, а хоча б тріска!
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пане лейтенант, ви забули букву ЬІ на клаві перемкнути , не бачити вам премії за цей місяц Жодного судового провадження проти Гриценка наразі немає, - прес-секретар Бондаренко про заяву Ірини Луценко - Цензор.НЕТ 5322
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Порохобот це звучить гордо! Якщо ти порохобот, отже ти не ідіот!
Тому нас уже порохобат і стає все більше! Жодного судового провадження проти Гриценка наразі немає, - прес-секретар Бондаренко про заяву Ірини Луценко - Цензор.НЕТ 3950
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Вірю. На цензорі пишеш, що ПО - кращий, а інші - Г, в фейсбуці що Юля - Богиня, а інші - Г! по 100500 коментів, так за місяць вийде, що й в Польщу можна вже не їхати Жодного судового провадження проти Гриценка наразі немає, - прес-секретар Бондаренко про заяву Ірини Луценко - Цензор.НЕТ 158 Жодного судового провадження проти Гриценка наразі немає, - прес-секретар Бондаренко про заяву Ірини Луценко - Цензор.НЕТ 1628
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Тут є любителі робить скріни. Я ще побачу, як через пів року вихвалятимеш панні Рімму, за чудового сина-президента, найкращого з часів незалежності... Жодного судового провадження проти Гриценка наразі немає, - прес-секретар Бондаренко про заяву Ірини Луценко - Цензор.НЕТ 271 Жодного судового провадження проти Гриценка наразі немає, - прес-секретар Бондаренко про заяву Ірини Луценко - Цензор.НЕТ 5611
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Баба Яга опять против? Говорят, что у Луценчихи "НОС в РОТ ВРОС"😁
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Все верно сказано! ни стыда, ни совести. Ка быстро они все забывают(((
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Девки-секретарши в судах просто попрятались, услышав про визит Горгоны третьей галактики. Надо ей зненацька нагрянуть
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Что,деньги закончились на пластических хирургов? Убогие под церковь идут...
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С неба звездочка упала
Че-ты-рех-угольная,
За кого ты замуж вышла,
Дура малахольная, - завопил песню Полыхаев (с)
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Этот Гриценко уже из каждого утюга вылазит!
Только соберешься что-то умное на Цензоре прочесть, а обиженный -- уже здесь!! Жодного судового провадження проти Гриценка наразі немає, - прес-секретар Бондаренко про заяву Ірини Луценко - Цензор.НЕТ 1822
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Муж и жена -одна сатана. 3,14здят как дизель.Оба.
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Да не будет при этой власти никакого суда. Оружием торговал Ющенко со своим кумом Саакашвили в составе ОПГ в которое входила еще Яресько, кум Петя Порошенко, "банщик" Евсеев и Премьер Юлия Тимошенко. Гриценко может не только спать спокойно, но и продолжать с отмороженным лицом баллотироваться в Президенты...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНи одного судебного производства против Гриценко на данный момент нет, - пресс-секретарь Бондаренко о заявлении Ирины Луценко
 
 
 
 
 
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