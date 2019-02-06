 Песков пообещал выяснить, как Янукович может жить в России, если граждане Украины обязаны находиться там не более 90 суток

Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил во время общения с журналистами в Москве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"К нему нет никаких претензий со стороны российского государства", – сказал Песков.

На уточняющий вопрос корреспондента, на каком основании Янукович находится на территории РФ, поскольку граждане Украины могут пребывать без оформления дополнительных документов не более 90 суток, Песков отметил: "Я не думаю, что на него это распространяется".

Читайте на Цензор.НЕТ: Янукович написал заявление в ГБР о "преступлениях Турчинова, Пашинского, Авакова и других". ФОТО

"Он однозначно бывший президент Украины. Мне нужно уточнить (его юридический статус, – ред.). Вопрос интересный. Я уточню и сообщу вам", – добавил Песков.

Как сообщалось, Оболонский районный суд Киева приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ. Такой приговор суд огласил 24 января 2019 года. Уголовное производство в отношении В.Януковича рассматривалось по специальной (заочной) процедуре в связи с тем, что обвиняемый находится на территории РФ.

Ключевым доказательством для суда стало письмо Януковича Путину, датированное 1 марта 2014, в котором он просил ввести в Украину российские войска.

При этом суд признал его невиновным в пособничестве в нарушении территориальной целостности. Согласно решению суда, обвинение не доказало, что Янукович был проинформирован о конечной цели РФ – аннексии Автономной республики Крым и изменении границ территории Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Защита обжалует решение суда, приговорившего Януковича к 13 годам лишения свободы

За государственную измену суд приговорил экс-президента к 13 годам заключения, а за пособничество в ведении агрессивной войны – к 12 годам. Таким образом, общий срок отбывания заключения для Януковича составляет 13 лет. Время отбывания срока должно отсчитываться с момента задержания виновного.

При вынесении приговора суд учел то, что Виктор Янукович не имеет судимости (имевшаяся у экс-президента судимость погашена), получил высшее образование и не состоит на учете у нарколога. Также судьи учли его продолжительный и успешный карьерный путь и позитивную характеристику, которую дала подсудимому Анна Герман.