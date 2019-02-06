EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 За рубежом
  3291  102
Все про:Песков (892) Россия (71908) Янукович (30432)

 Песков пообещал выяснить, как Янукович может жить в России, если граждане Украины обязаны находиться там не более 90 суток

При этом претензий к беглому президенту, осужденному на родине за государственную измену, у властей России нет, подчеркнули в Кремле.

Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил во время общения с журналистами в Москве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"К нему нет никаких претензий со стороны российского государства", – сказал Песков.

На уточняющий вопрос корреспондента, на каком основании Янукович находится на территории РФ, поскольку граждане Украины могут пребывать без оформления дополнительных документов не более 90 суток, Песков отметил: "Я не думаю, что на него это распространяется".

Читайте на Цензор.НЕТ: Янукович написал заявление в ГБР о "преступлениях Турчинова, Пашинского, Авакова и других". ФОТО

"Он однозначно бывший президент Украины. Мне нужно уточнить (его юридический статус, – ред.). Вопрос интересный. Я уточню и сообщу вам", – добавил Песков.

Как сообщалось, Оболонский районный суд Киева приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ. Такой приговор суд огласил 24 января 2019 года. Уголовное производство в отношении В.Януковича рассматривалось по специальной (заочной) процедуре в связи с тем, что обвиняемый находится на территории РФ.

Ключевым доказательством для суда стало письмо Януковича Путину, датированное 1 марта 2014, в котором он просил ввести в Украину российские войска.

При этом суд признал его невиновным в пособничестве в нарушении территориальной целостности. Согласно решению суда, обвинение не доказало, что Янукович был проинформирован о конечной цели РФ – аннексии Автономной республики Крым и изменении границ территории Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Защита обжалует решение суда, приговорившего Януковича к 13 годам лишения свободы

За государственную измену суд приговорил экс-президента к 13 годам заключения, а за пособничество в ведении агрессивной войны – к 12 годам. Таким образом, общий срок отбывания заключения для Януковича составляет 13 лет. Время отбывания срока должно отсчитываться с момента задержания виновного.

При вынесении приговора суд учел то, что Виктор Янукович не имеет судимости (имевшаяся у экс-президента судимость погашена), получил высшее образование и не состоит на учете у нарколога. Также судьи учли его продолжительный и успешный карьерный путь и позитивную характеристику, которую дала подсудимому Анна Герман.

Источник: https://censor.net.ua/n3110234
 
 
 Топ комментарии
 
Депортируйте его на родину, в Енакиево.
ДыНыРа ждет, не дождется своего сына.)
 показать весь комментарий
 
Только что одним глазом пришлось глянуть на овоща, который брешет на пресс-конференции из мацквы, чуть не стошнило. И в очередной раз задаюсь вопросом, как миллионы украинцев могли голосовать за это тупое ограниченное существо?!! Блин, двух слов не свяжет!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Ну, чеснослово - не знал, что "так можно":
"При вынесении приговора суд учел то, что Виктор Янукович не имеет судимости (имевшаяся у экс-президента судимость погашена), получил высшее образование и не состоит на учете у нарколога. Также судьи учли его продолжительный и успешный карьерный путь и позитивную характеристику, которую дала подсудимому Анна Герман."
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПесков пообещал выяснить, как Янукович может жить в России, если граждане Украины обязаны находиться там не более 90 суток
 
 
 
 
 
 вверх